Kompozitní okna PROGRESS otevírají nové možnosti v architektuře

Byly doby, kdy si lidé vystačili s malými okny, což mělo kdysi své opodstatněné důvody. Dnes je ale trend zcela opačný. Okna jsou na tak vyspělé úrovni, zejména z pohledu tepelně-izolačních vlastností, že velké formáty jsou na trvalém vzestupu.

Z uzavřených domácností se stávají „otevřená“ velkoryse prosvětlená obydlí, jak je tomu v jiných evropských zemích, zejména v severských. S rostoucími rozměry však stouply technické nároky na konstrukci oken, neboť velké formáty jsou staticky i termicky daleko více namáhané. Z pohledu poměru výkonu a ceny drží prim okna plastová. Jejich nevýhodou jsou rozměrové limity, které ale někdy požadavkům zákazníků nestačí. Proto byl již v roce 2008 na základě zkušeností z leteckého průmyslu vyvinut zcela nový materiál – kompozit. Tento materiál vyráběný na bázi PVC (polyvinylchloridu) a skelných vláken vytvořil zcela samostatnou kategorii a otevřel nové možnosti v architektuře za rozumné peníze (ve srovnání s hliníkovými profily). Kompozit není standardní plast a není to ani hliník. Kompozit kombinuje de facto řadu pozitivních vlastností obou materiálů a dává vzniknout technicky velmi zajímavému kompromisu.

RAU-FIPRO X NOVÉ GENERACE

Dnes se na trhu setkáváme již s druhou generací kompozitního materiálu s názvem RAU-FIPRO X, která má mnohem vyšší podíl skelných vláken, téměř o 54 %, než původní verze. Což se příznivě promítlo do již tak dobrých vlastností původního materiálu. Společnost DAFE-PLAST z kompozitních profilů (výrobce je firma REHAU) vyrábí okna PROGRESS, která jsou tvarově velmi stabilní a tím také odolná vůči kroucení. Je třeba ale také zmínit vysokou pevnost a nižší hmotnost (ve srovnání s jinými materiály). Díky těmto vlastnostem lze navrhovat okenní systémy v rozměrech, které se podobají hliníkovým, navíc eliminují vznik tepelných mostů u stavebních otvorů. Díky tuhosti a dobré statické únosnosti nemusí mít kompozitní okna do určitých rozměrů integrovanou ocelovou výztuž, což příznivě ovlivní hmotnost, cenu i potenciální příležitost využít „volnou“ komoru profilu k jiným účelům – například i zabudování alarmu nebo termomodulu. Bez ocelové výztuže lze navrhnout okenní konstrukci až do výšky 2 400 mm, zatímco s ocelovou výztuhou až 2 800 mm (v bílém provedení). Významnou roli sehrává v tomto ohledu barevné provedení profilu, které snižuje uvedené maximální rozměry zhruba o 10 %.

VÝZNAMNÝ HLUKOVÝ ÚTLUM

Kompozitní okna PROGRESS kromě velkých rozměrů nabídnou zájemcům také výborný hlukový útlum (až do 47 dB). Je to dáno složením kompozitního profilu, který svou hustotou a počtem vrstev lépe absorbuje celou škálu zvukových frekvencí. U oken či dveří PROGRESS je kování ukotveno přímo v kompozitním materiálu, což významně přispívá k vyšší bezpečnosti. Přísné laboratorní zkoušky dokazují, že vypáčit kování z kompozitního profilu je mnohem těžší než u klasického plastového profilu s ocelovou výztuhou.

Z uvedeného rovněž vyplývá, že kompozitní materiál je přímo ideální také pro všechny systémy velkoformátových dveří jako jsou například HS portály apod.

