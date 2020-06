Stavba / Okna a dveře / Velkoformátové posuvné dveře jsou praktickou investicí

Velkoformátové posuvné dveře jsou praktickou investicí

K současné architektuře moderních rodinných domů patří velké prosklené plochy, což má několik důvodů. Větší množství přirozeného světla, které je člověku příjemnější, a k tomu navrch pocit intenzivního kontaktu s okolím.

Bez soudobých materiálů okenních systémů by to však nebylo možné, protože velké plochy vyžadují daleko vyšší nároky na pevnost a stabilitu okenního profilu. Vrcholem komfortu jsou ovšem velkoformátové posuvné dveře, které navíc otvírají a zvětšují prostor nejčastěji obývacího pokoje směrem ven – na terasu.

Volba systému posuvných dveří se řídí hned několika faktory a určující jsou rovněž požadavky uživatele. Stěžejní je samozřejmě rozměr, který hodně napoví, ale současně do jisté míry určí i materiálové limity. Jestliže dříve byl doménou těchto systémů hlavně hliník, v nedávné době přinesl svěží vítr do nabídky kompozitní materiál RAU-FIPRO X. Kombinace PVC a skelných vláken umožnila vyrábět subtilní a přitom elegantní výplně otvorů řady PROGRESS s potřebnou tuhostí a odolností za všech podmínek ve velkých rozměrech. Společnost DAFE-PLAST rozděluje velkoformátové posuvné dveře do tří kategorií. Zatímco do první řadí paralelně posuvné a paralelně posuvně sklopné, do druhé posuvně zdvižné dveře (tzv. HS portály). V obou případech je možné systémy vyrobit jak v plastu (systém PROGRESS), tak v hliníku. Třetí samostatnou kategorií je "panorama design", který je ale možný vyrobit pouze z hliníku.

Pro menší rozměry křídel (do cca 1,4 m šířky) jsou vhodné paralelně posuvně sklopné a paralelně posuvné dveře PROGRESS. Posledně jmenované mají výhodu komfortnější obsluhy a lepšího zabezpečení – křídlo se nesklápí, ale paralelně odstaví a odsune stranou. Vedle toho paralelně posuvně sklopné dveře se otevírají dvoufázově: nejprve dojde k vyklopení křídla do polohy ventilace a ve druhé fázi lze pak křídlo dveří odsunout. V základním vybavení mají obě varianty standardní okenní rám, který je ale možné nahradit nízkoprofilovým hliníkovým prahem pro snadnější průchod. Stále větší popularitě se těší posuvně zdvižné dveře (tzv. HS portály), které jsou ve všech ohledech praktičtější a komfortnější. V tomto případě celá váha spočívá na posuvném mechanismu, který dveře velmi snadno odsune.

U systému PROGRESS je možné počítat s šířkou až 3 m a výškou 2,7 m. Ovšem pouze v bílém provedení. Barva totiž dokáže s rozměrovými možnostmi profilů ještě zamíchat (barevné prvky lze vyrobit do rozměru křídla 2,6 m x 2,6 m). U velkých prvků se používá praktická dojezdová brzda (tzv. comfort close), která usnadní dovření. Ve výsledku sehraje roli také zasklení (trojsklo, bezpečnostní vrstvené sklo apod.). Nejde tak ani o možnosti výroby, ale o váhu ovlivňující schopnost ovládání.

U HS portálu takový problém de facto odpadá, protože může mít hmotnost až 300 kg, ale to se již doporučuje ovládat jej pomocí elektromotoru (varianta pouze pro hliníkové provedení dveří), aby mohlo dveře otevřít i malé dítě. HS portály jsou standardně dodávány s nízkoprofilovým hliníkovým prahem, který lze zaměnit ještě za komfortnější verzi, u které je rozdíl mezi výškou vnitřní a venkovní podlahy pouze 1,5 cm. V nabídce systémů PROGRESS najdete samozřejmě i dvoubarevné provedení kašírovaných rámů a nechybí ani dřevodekory. Údržba těchto systémů je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádná zvláštní opatření.

Funkce Typ posuvného prvku Materiál Max. rozměry křídla Aspekty Panoramatický (bezrámový) posuvný systém ASS 77

PD.HI hliník 3 500 x 3 200 mm + štíhlá optika

+ velká prosklená plocha

+ velká šířka průchodu

+ bezrámové provedení

- vyšší cena (v kategorii hliníku)

- nutná příprava ve fázi projektu zdvižně-posuvný systém ASE 80.HI hliník 3 500 x 3 200 mm + štíhlá optika

+ velká prosklená plocha

+ velká šířka průchodu

+ příznivá cena (v kategorii hliníku)

- nelze „bezrámové“ provedení zdvižně-posuvný systém HST Progress S985 plast 3 000 x 2 700 mm

(bílá barva, křídlo max. 400 kg) + velká prosklená plocha

+ velká šířka průchodu

+ prakticky bezbariérový práh

- nelze „bezrámové“ provedení

- vyšší cena (v kategorii plastu) paralelně-posuvný systém PS plast 1 800 x 2 700 mm

(bílá barva, sklo max. 120 kg) + vzhled jako u okenních prvků

+ pohodlný průchod

+ možnost mikroventilace

+ příznivá cena (v kategorii plastu)

- omezení velikosti

- nelze bezbariérový práh paralelně sklopný/posuvný systém PSK plast podle použitého profilového systému + vzhled jako u okenních prvků

+ pohodlný průchod

+ možnost vyklopení křídla

+ příznivá cena (v plastu i hliníku)

- omezení velikosti

- nelze bezbariérový práh hliník

