Okna s infratopným sklem ovlivní tepelnou pohodu interiéru

V některých odvětvích se pokrok projevuje rychlostí, kterou nestačíme ani sledovat, v jiných je pomalejší, ale i tak se podivujeme nad tím, co je dnes všechno možné vyrobit. Nezdá se, že by okna byla výjimkou. Zlomovým okamžikem v jejich vývoji byl příchod plastu a dalším pak zavedení kompozitního materiálu.

Následovaly „facelifty“ v podobě rozšířených možností kašírování a dřevodekorů sotva rozeznatelných od originálního dřeva atd. Už nyní však existují prototypy, které umí okno na dotek ztmavnout nebo zneprůhlednit. Na trhu je nyní novinka, která funkci okna posouvá až do oblasti vytápění. Jedná se o okna s infratopným sklem.

Infratopné sklo se poprvé objevilo již před několika roky, ale teprve nyní se dočkalo definitivní podoby a uvedení do praxe. Na českém trhu jej nabízí společnost DAFE-PLAST, která jej umí zakomponovat do hliníkového či plastového okenního profilu prémiové řady PROGRESS. Skladbu okna s izolačním trojsklem tvoří zevnitř vysokopevnostní kalené sklo, na kterém je nanesena elektrická topná nanovrstva ThermoGlass. Následuje nízkoemisní izolační kalené sklo s pokoveným povrchem a vše zakončuje opět vysokopevnostní kalené sklo (v exteriéru). Poslední dvě skleněné vrstvy si zákazník může navolit dle svých požadavků a preferencí. Vnější sklo bývá často bezpečnostní, ale může být i neprůstřelné. Topné sklo lze montovat i do izolačního dvojskla. Prostor mezi skly je vyplněn Argonem.

Jak okno topí?

Teplo obstarává odporová topná vrstva (okem sotva rozpoznatelná), kterou lze laserem upravit tak, aby měla požadovaný odpor, respektive výkon. Tato vrstva je schopna ohřát vnitřní sklo až na teplotu 60 °C, přičemž vnitřní izolační pokovené sklo nepustí naopak teplo dál, a tak nedochází k jeho úniku směrem do exteriéru. Zmíněná maximální teplota byla stanovena s ohledem na dotyk. Topné okno se standardním způsobem napojí na síť 230 V. Samozřejmě, že vzhledem k charakteru, musí montáž odpovídat platným normám pro elektroinstalaci včetně uzemnění relevantních kovových konstrukcí. Regulace je možná několika způsoby. Maximální teplotu na skle lze nastavit přímo ve výrobě. Jiným typem „měkčí“ regulace je termostat, který bude regulovat přívod elektrického proudu buď na povrchu skla nebo v určité vzdálenosti od skleněné tabule. Případně lze využít k regulaci standardní prostorový termostat.

Pro tepelnou pohodu

Okno s infratopným sklem poskytuje okolí příznivé sálavé teplo, které je pro člověka příjemné, zdravé a nevíří prach. Topné okno cílí na zákazníky, kteří si potrpí na zvláštní komfort. Mělo by plnit funkci spíše sekundárního tepelného zdroje (vzhledem k cenám elektrické energie). Vzorem mohou být zimní zahrady, které aby sloužily po celý rok, potřebují v zimních měsících nějaký zdroj tepla. Výhodou topného skla v oknech je, že se nerosí, což jistě přivítají také majitelé vnitřních bazénů a wellnessů s proskleným výhledem do zahrady. Současně přitom topné sklo zcela eliminuje nepříjemný pocit chladu „od okna“, je-li venku mráz až praští. Hodí se velmi dobře i na zasklené střechy zimních zahrad, kde bezprostředně ochrání statiku konstrukce tím, že nedovolí vznik těžkých vrstev ledu ani sněhu, které okamžitě rozpustí. Topné sklo předčí jiné tepelné zdroje velmi rychlým nástupem maximální teploty. Během 10 minut je povrch skla ohřátý až na nastavenou maximální hodnotu 60 °C. Jediné omezení, které platí pro použití topného skla, jsou rozměry. Zatím je výroba přizpůsobena na rozměry od 300 x 400 mm až do 2000 x 3000 mm.

