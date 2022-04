Stavba / Okna a dveře / Fasádní okna / Rekonstrukce rodinného domu, která strčí do kapsy i novostavbu

Přemýšlíte o rekonstrukci svého domu? Podívejte se, jak může taková kompletní renovace domu vypadat. U domu z 90. let si investoři z jižních Čech řekli – když už, tak už. Oslovili architekta, který z domu s přežitým vzhledem a naprosto nevyhovujícími tepelněizolačními parametry udělal moderní stavbu svižného designu s většími okny, předsazenou fasádou a novým balkonem.

Rekonstrukce oken a zateplení domu nemusí znamenat jen vylepšení tepelně-izolačních parametrů. Může to být naopak skvělá příležitost, jak dodat vašemu domu ten správný šmrnc. Navíc promyšlená změna a často především zvětšení okenních otvorů významně prosvětlí interiér a pomůže tak vytvořit zdravé vnitřní prostředí. Možná vás překvapí, jak málo někdy stačí, aby se vám starý dům oblékl do úplně nového kabátu.

Když rekonstrukce, tak se vším všudy

„Zima v našem domě už byla opravdu nepříjemná záležitost. Bylo třeba některá okna dokonce přelepovat, aby jimi netáhl studený vzduch. Vytápěli jsme kotlem na tuhá paliva i na plyn a k tomu ještě krbovými kamny. Když jsme se konečně rozhoupali k výměně oken, bylo jasné, že k tomu bude třeba zrealizovat i zateplení. Napadlo nás, že je to možná ideální příležitost jak dům vylepšit i po stránce vzhledu. Oslovili jsme známého architekta Josefa Vostrackého, který přijel, a i když jsme pro něj zprvu nebyli schopní dát dohromady zadání s pořádně pevnými obrysy, nakonec si to překvapivě ‚sedlo‘,“ vysvětluje majitel rodinného domu Jaroslav. „Ukázalo se, že aby bylo zateplení co nejvíce efektivní, bylo třeba ho realizovat i v oblasti střechy, a proto jsme nakonec souhlasili i s výměnou stávající betonové krytiny.“ Architekt Josef Vostracký pojal rekonstrukci domu pana Jaroslava opravdu „z gruntu“. „Když jsem začal pracovat na návrhu, přemýšlel jsem stejně, jako kdybych renovoval svůj dům – cílem byly maximálními izolační parametry, minimum zásahu do interiéru a nekompromisní moderní design. Bylo zřejmé, že aby mohl dům obléct novodobý kabát, bude třeba změnit dimenze okenních otvorů a také se vypořádat s přesahy střechy.“

Prosklená stěna na jižní fasádě je krásná i funkční

Ke změnám v oblasti oken došlo zejména na jižní fasádě a při vstupu do domu. Původní tři menší okna nahradila prosklená stěna, která domu sluší jak z exteriéru, tak hodně pozvedla i obytný prostor uvnitř domu. Oknům v patře bylo třeba ubourat parapety a vyměnit je za prosklené dveře, kterými se vstupuje na nový balkon. Aby byla zvětšená plocha prosklení chráněna v létě před nepříjemnými tepelnými zisky ze slunce, stíní skleněnou stěnu v přízemí balkon a okna v patře plochá stříška. Všechna okna na jižní fasádě jsou také opatřena exteriérovými žaluziemi. Balkon a zmiňovaná stříška nad okny v patře také výrazně proměnila vzhled celé fasády – ta díky nim získala plasticitu a dynamiku, kterou před tím postrádala. „Před obývákem s kuchyní nám přibyla částečně krytá terasa, která se dá při horkých letních dnech doplnit ještě plachtou. Jsou z ní krásné výhledy do okolí a díky propojení interiéru se zahradou pomocí velkoformátového zasklení je neustále po ruce. Velkou proměnou prošla i severní fasáda s přístřeškem a vstup do domu. Oproti jižní fasádě byly změny vlastně malé a jednoduché, ale vizuálně přinesly ohromný efekt,“ doplňuje Jaroslav.

Zásadní bylo zateplit celou obálku domu včetně střechy

Zateplení objektu je řešeno dvojitým roštem s vloženou minerální rohoží tl. 220 mm, který je instalován na stávající zděnou obvodovou stěnu. Zavěšená fasáda z modřínových latí a fasádních desek Cembrit navazuje na další stávající objekty na pozemku. „Zavěšená fasáda je lepší ochrana pro dům. V létě slunce ohřívá fasádní desky, ale ne obvodové stěny domu, protože ty jsou až za vzduchovou mezerou. Také v zimě studený vítr ochlazuje fasádní desky a ne stěny domu,“ vysvětluje architekt a dodává, že díky materiálu fasády s přírodním vzhledem dům lépe zapadá do pozemku a navazuje na stávající stromy a zeleň. Velkou proměnou prošla také střecha, u které došlo k odřezání všech původních přesahů. Stávající izolace mezi krokvemi byla doplněna novou minerální rohoží, nad původní krokve se navíc přidaly nové a prošroubovaly se s těmi stávajícími. Tak došlo nejen k jejich zpevnění, ale také byl vytvořen větší prostor pro izolaci. Nad krokvemi je umístěna ještě dřevovláknitá deska, krytina je plechová, doplňující moderní design celého domu.

Okna bez kompromisů

„Své jsme si v posledních letech vytrpěli hlavně se starými a totálně nevyhovujícími okny, proto pro nás bylo zásadní, vybrat konečně taková, která se nám budou líbit, budou se dobře ovládat a hlavně nám poskytnou dokonalou ochranu před venkovním prostředím,“ vzpomíná Jaroslav. Po zralé úvaze byla vybrána okna PROGRESS od firmy DAFE-PLAST, vyrobená z kompozitního materiálu na bázi PVC a skelných vláken s izolačním trojsklem, na jižní fasádě doplněná z vnější strany hliníkovými obložkami. Jsou tak k nerozeznání od celohliníkových, poskytují ale nekompromisní tepelně-izolační parametry. V zadní části domu a u vchodových dveří byl použit antracitový dekor. U všech oken byla zvolena předsazená montáž DAFE PUREX COMFORT, což znamená, že rámy oken jsou až v rovině vrstvy izolace, čímž se významně minimalizují tepelné mosty. Vstup do domu pozvedlo použití celoprosklených hlavních vchodových dveří s fixním nadsvětlíkem.

Příjemným benefitem je prosvětlení a zútulnění interiéru

Po realizaci všech stavebních úprav má dům zhruba 20% potřebu tepla na vytápění oproti stavu před rekonstrukcí. A to v případě, že nepočítáme nemalé tepelné zisky z prosklené jižní fasády – díky chytře zvolenému rozměru balkonu je totiž stěna chráněná před vysokým letním sluncem, paprsky nízkého zimního slunce si však cestu do interiéru vždycky najdou. „Ta proměna je neuvěřitelná. V domě je teď mnohem lepší mikroklima, zejména se zlepšila teplota povrchu všech stěn a také oken. Díky tomu nemusíme vytápět na tak vysokou teplotu jako dříve. Také větší okna celý dům krásně prosvětlila a člověk se v něm po všech stránkách cítí mnohem lépe. Má teď vlastně parametry, kterých dosahují ty nejlepší současné novostavby,“ uzavírá Jaroslav.

