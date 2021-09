Stavba / Okna a dveře / Rámy a kování / Cit pro design a potěšení z funkčnosti

Cit pro design a potěšení z funkčnosti

Jsou domy, které svou architekturou zosobňují v podstatě umělecké dílo, to znamená, že design hraje vždy zásadní roli. Nejčastěji reprezentují minimalistický styl, v jehož repertoáru najdeme přísné geometrické tvary, umírněné barevné provedení, velké prosklené plochy a významný podíl světla.

Součástí koncepčního řešení bývá rovněž bezprostřední propojení interiéru s okolím a využití jedinečných výhledů do okolní přírody, které poskytnou uživatelům domu maximální prostor pro relaxaci. Což o to, myšlenka bývá architektovi blízká, ale důležitou otázkou je technické provedení. Zásadní roli zde logicky hrají okenní a dveřní systémy, jako u domu z Vysočiny.

Bezrámové konstrukce a smysl pro detail

Maximální podíl skla s minimem rušivých prvků. To umí nabídnout v té nejvyšší kvalitě provedení hliníkové systémy Schüco, které dodává firma DAFE-PLAST. Na první pohled bezrámová konstrukce okenní soustavy působí skutečně elegantním dojmem. Při návrhu řešení se vycházelo z konstrukce posuvně-zdvižného systému Schüco ASS 70 BE VI. Tento bezprahový posuvný systém vyniká vysokým komfortem obsluhy a velice subtilním rámem s precizně provedenými detaily. Přitom však v kombinaci s vloženými termomoduly nabídne i velmi solidní tepelně-izolační vlastnosti na úrovni U w = 1,2 W/m2K-1. To však nebyla nejvyšší priorita investora. Větší význam měla v tomto konkrétním případě bezpečnostní a protisluneční úprava skel při minimální stavební tloušťce (70 mm), což vedlo k volbě dvojitého zasklení s přihlédnutím na statiku a tvarovou stabilitu celé sestavy. Naopak při návrhu okenního systému se vždy hledá nejvhodnější profil, který bude „pasovat“ k posuvně-zdvižnému systému dveří. Proto byl v tomto případě vybrán profil Schüco AWS 75.SI, který dveře perfektně doplňuje. Přestože je jeho konstrukční hloubka pouhých 75 mm, vyniká robustností a stabilitou. U všech použitých systémů Schüco jsou fixní části v úrovni podlahy, rámy nahoře i dole jsou samozřejmě totožné. Vertikální profily se mohou pochlubit pohledovou šířkou (včetně zasklívací lišty) maximálně 50 mm. Zaujmou také čisté a velice štíhlé strukturální rohy, které vznikají pouhým přisazením skla ke sklu a vytmelením vzniklé spáry. Uvedené komponenty doplňují ještě balkonové dveře typu Schüco AWS 75.SI s provedením Tip Tronic. To znamená, že dveře se sice standardně otevírají mechanicky, ale pro potřeby větrání je zde motorický systém, která je řízen povely aplikace „chytrého domu“.

Hliníkové systémy Schüco umožnily navrhnout nadstandardně velkou plochu prosklení, která je sestavena do jednoho kompaktního celku, jenž nabízí uživatelům domu vysoký komfort kombinovaný s jedinečným designem. Jak se říká v jednoduchosti je síla, což dodavatel a výrobce okenních a dveřních systému DAFE-PLAST potvrzuje svými realizacemi.

www.dafe.cz