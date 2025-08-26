Nová ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky, vydána
Dlouho připravovaná a ještě déle projednávaná revize ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky, začne platit od 1. 9. 2025. Revize požadavků na tepelnou ochranu budov byla už velmi potřebná jak kvůli sladění normy s vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, tak kvůli návaznosti normy na stavební zákon č. 283/2021 Sb. a vyhlášku č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu.
Nejvýrazněji se oproti dosavadní normě z roku 2011 změnilo stanovení požadavku na vnitřní povrchovou teplotu. Princip hodnocení zůstal sice stejný – posuzuje se tzv. teplotní faktor vnitřního povrchu – ale jeho konkrétní požadovaná hodnota se nově určuje důsledně podle metodiky ČSN EN ISO 13788, a to jak pro povrchy zabudovaných konstrukcí s nízkou tepelnou setrvačností (např. v případě zabudování výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů), tak pro povrchy ostatních konstrukcí. V obou případech změna metodiky vede k určitému zmírnění dosavadních požadavků na vnitřní povrchovou teplotu. Na druhou stranu dochází u zabudovaných výplní otvorů po cca třinácti letech ke změně dosavadního doporučeného teplotního faktoru na plnohodnotný požadovaný teplotní faktor (mimo jiné i kvůli v úvodu zmíněnému stavebnímu zákonu a jeho prováděcí vyhlášce).
Požadavky na součinitel prostupu tepla zůstaly pro většinu kategorií konstrukcí na původní úrovni. Změnil se ale přístup normy k hodnocení šikmých a vodorovných výplní otvorů. Na rozdíl od dosavadního znění normy, v němž se s požadovanou hodnotou porovnává součinitel prostupu tepla okna ve svislé poloze, se v novém znění důsledně pracuje se součinitelem prostupu tepla platným pro skutečnou polohu výplně. Norma dále zavádí dva druhy nevytápěných prostorů: nevytápěný prostor sousedící převážně s vytápěnými prostory (např. vnitřní schodiště) a nevytápěný prostor sousedící převážně s exteriérem a zeminou (např. garáž). Na konstrukce mezi vytápěným interiérem a těmito typy nevytápěných prostorů jsou pak kladeny rozdílné požadavky, přičemž v případě prvního typu nevytápěného prostoru (vnitřní schodiště, zádveří) jsou celkově mírnější než dosud (např. u vchodových dveří), zatímco v případě druhého typu (garáž) jsou přísnější. Do tabulky s požadovanými hodnotami byly dále přidány některé dosud normou nezmíněné kategorie konstrukcí (podlaha nad průlezným prostorem, prosklená střecha, HS portály apod.).
Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla budovy byl z normy kvůli kolizi s vyhláškou 264/2020 Sb. odstraněn, stejně jako energetický štítek obálky budovy.
Z dosavadní doporučené celkové průvzdušnosti obálky budovy se nově stala požadovaná hodnota. Vychází se přitom z průvzdušnosti obálkou budovy v m3/(h.m2), která se následně přepočítává na známější intenzitu výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Revidovaná norma dále uvádí hodnoty průvzdušnosti obálkou budovy určené pro výpočty energetické náročnosti budov počínaje původním stavem budovy (pro případy, kdy není k dispozici měření), přes předpokládané úrovně budoucí energetické sanace budovy (výměna některých oken, výměna všech oken, sanace obvodového pláště), až po dokončenou budovu před měřením průvzdušnosti.
Další větší změny nastaly v požadavcích na tepelnou stabilitu místnosti v letním období. Nikoli ale v konkrétních číselných hodnotách (ty jsou stejné, jen se místo teploty vzduchu hodnotí vnitřní operativní teplota), ale v souvisejících článcích. Norma nově podrobněji specifikuje výpočetní postup pro ověření požadavku, uvádí, za jakých podmínek se ověření normového požadavku nevyžaduje, upřesňuje posuzování místností se strojním chlazením atd.
Ve zbývajících požadavcích na lineární a bodový činitel prostupu tepla, na šíření vlhkosti konstrukcí a na pokles dotykové teploty podlahy došlo jen k mírným úpravám.
Norma ČSN 730540-2 je základním dokumentem potřebným pro návrh konstrukcí a budov z hlediska šíření tepla, vzduchu a vodní páry, definuje konkrétní postupy pro prokázání zákonných požadavků na tepelně-vlhkostní vlastnosti budov podle zákona č. 283/2021 Sb. a vyhlášky č. 146/2024 Sb. a je zcela nezbytná pro zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 264/2020 Sb.
Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda je dlouholetým pedagogem na Fakultě stavební ČVUT v Praze, autorem řady programů pro stavební fyziku a spoluautorem ČSN 730540-2 (spolu s J. Tywoniakem, J. Šálou, J. Novákem a spolupracujícím T. Matuškou).