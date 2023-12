Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Podlahy / Suché podlahy Rigips jsou hotové za jeden den

V dnešní době, kdy se stavby zaměřují na efektivitu a rychlost, stavitelé často hledají alternativy k původním, časově náročným postupům. Jednou z takových možností jsou suché podlahy, které nabízejí řadu výhod oproti mokrým podlahám.

Suché podlahy Rigips se skládají z desek nebo podlahových dílců, využívající konstrukční sádrokartonové desky RigiStabil a sádrovláknité desky Rigidur. Jejich montáž je snadná a nevyžaduje použití mokrých procesů, což znamená, že lze mít hotovou podlahu velmi rychle. Oproti mokrým podlahám nevyžadují dlouhé technologické přestávky. Podlaha bývá obvykle pochozí již po 12–24 hodinách od montáže, v závislosti na konkrétních podmínkách na stavbě.

Problém s realizací v zimě? Se suchými podlahami ne

Pokud se nechá mokrá podlaha schnout při teplotě nižší než +5 °C, může dojít ke špatnému zrání a vytvoření puchýřů. Tyto puchýře pak vyžadují nákladné broušení. Navíc při špatném větrání, může dojít i ke plesnivění stavby. Těmto problémům se vyhnete se systémem suchých podlah, kterým nízké teploty nevadí.

Odolnost proti vlhkosti

Podlahové desky a dílce Rigips jsou impregnované, což znamená, že jsou odolné proti vlhkosti. To umožňuje jejich použití v prostorách s přerušovanou vzdušnou vlhkostí až do 90 %, jako jsou koupelny, sprchy a toalety. V případě, že desky přicházejí do kontaktu s odstřikující vodou, například v koupelně, je nutné použít tekutou hydroizolaci.

Perfektní zvukově izolační vlastnosti

Skladba suchých podlah bývá doplněna o izolační vrstvu, což zlepšuje nejen tepelnou izolaci, ale také neprůzvučnost. Řada konstrukcí podlah zhotovených z konstrukčních desek a dílců RigiStabil či Rigidur vč. materiálů celého souvrství např. Suchý vyrovnávací podsyp Rigips, minerální izolace, dřevovláknité desky či EPS byly testovány z hlediska zvukové izolace. Všechny výsledky dokládají dobré vlastnosti podlahových systémů s deskami a podlahovými dílci RigiStabil a Rigidur z hlediska vzduchové i kročejové neprůzvučnosti.

Pro vytvoření dobré kročejové neprůzvučnosti je důležité věnovat pozornost detailům, tedy vhodného napojení stěn, stropů a příček tak aby se zamezilo šíření vibrací. Pružný okrajový pásek je u suchých podlah samozřejmostí.

Kombinace s podlahovým topením

Suché podlahy Rigips nabízí možnost kombinace s podlahovým vytápěním, což může být velkým benefitem v moderních interiérech. Důležité dodržet předepsané teplotní limity pro zachování bezproblémové funkce.

Je nutné zvolit skladbu z kombinace desek minimální tl. 12,5 mm nebo podlahových dílců E 25. U teplovodního topení je nutné dát pozor, aby bylo vhodné pro kombinaci se suchou podlahou. Elektrické topení může být použito jen za podmínky, že na podlahovém prvku nepřekročí teplotu 40 °C a dále v případě, že má v sobě zabudovanou tepelnou pojistku, která zabraňuje přehřátí.

Široký výběr podlahové krytiny

Výhodou suchých podlah je také jejich univerzálnost v použití s různými typy podlahových krytin. Od koberce, vinylu, dlažby, přes dřevěnou plovoucí podlahu až po korkovou podlahu – na suché podlahy lze klást téměř jakýkoliv druh krytiny. Před prováděním se pro zajištění dokonalé přilnavosti doporučuje ošetřit povrch základním nátěrem (naředěný Základní penetrační nátěr Rigips). Následné kroky je doporučeno vždy konzultovat s podlaháři a dodavateli finální krytiny.

Montáž pro každého

Možná jedním z největších benefitů suchých podlah Rigips je snadná montáž, kterou zvládne každý, pokud bude dodržovat správný montážní postup. Pro ty, kteří si chtějí pokládku vyzkoušet nanečisto, pořádá Škola suché výstavby Rigips jednodenní kurzy. Účastníci se naučí vše potřebné k pokládce suché podlahy, včetně doplnění izolační vrstvy a správného napojení na okolní konstrukce. Navíc získají cenné rady od odborníků s dlouholetou praxí.

Nejširší nabídka suchých podlah v ČR

Přes 70 nových skladeb suchých podlah s deskou RigiStabil naleznete v publikaci Suché podlahy Rigips: Podklady pro navrhování a provádění. Kromě skladeb a technických detailů zde naleznete kompletní sortiment pro suché podlahy, obecné zásady a montážní pokyny pro správnou instalaci i včetně příkladů z chybné montáže.