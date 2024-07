Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Stavební desky / Budoucnost patří sádrokartonu: soutěž Rigips Trophy má nové vítěze

Rostoucí oblibu suché výstavby dokazuje již 13. ročník soutěže Rigips Trophy. Každé dva roky se v ní utkají stavební projekty s unikátním provedením sádrokartonových konstrukcí. Odborná porota tentokrát vybírala tři hlavní vítěze ze 42 projektů, trofeje si ale odnesly i nejlepší projekty ze 6 soutěžních kategorií a rozdalo se také spoustu dalších speciálních cen.

Vyhlášení výsledků se neobešlo bez oslav. Galavečer, který hudebně doplnili Melody Makers v čele s Ondřejem Havelkou, se konal 30. května v Paspově sále na Smíchově. Mezi nejpovedenější díla posledních dvou let patřil milovický Kulturní dům, Návštěvnické centrum KRNAP ve Vrchlabí a bytový dům Fragment v pražském Karlíně.

V práci se sádrokartonem se fantazii meze nekladou

Rigips Trophy představuje národní kolo mezinárodní soutěže Saint-Gobain Gypsum Trophy, která se pořádá už od roku 1998. Cílem soutěže je podpora dovedností a kvality řemeslné práce realizačních firem v oblasti suché výstavby. Letošní projekty přinesly spoustu zajímavých forem využití sádrokartonu, a to od budování vestavěných knihoven, přes obloukové stěny a stupňovité podhledy se světelnými rampami, až po 3D šachovnicově skládané podhledy.

Do každého ročníku se hlásí rozmanité projekty, ať už jsou to hotely, školy, rodinné domy, nebo kulturní a zdravotnická zařízení. „Odborná porota letos vybírala ze 42 projektů, u nichž posuzovala především kvalitu řemeslného zpracování sádrokartonu, ale také originalitu a technologickou a technickou úroveň. Své favority pak vybírala i veřejnost, a to v online hlasování i na místě během galavečera,“ objasňuje Nikola Hoffman, ředitel Rigipsu.

Porota ocenila renovaci kulturního domu

Kvalita přihlášených staveb roste rok od roku. „Je z toho patrné, že sádrokartonová technologie se stále posouvá vpřed a v oblasti výstavby díky své rychlosti a flexibilitě vítězí,“ říká Radek Šafář, obchodní ředitel značky Rigips.

Porotu letos nejvíce zaujala renovace Kulturního domu v Milovicích, kterou realizoval Vítězslav Kopecký. Budova pochází z dob socialismu, teď ale dostala úplně novou podobu. Z původní stavby byl ponechán pouze skelet. Projekt v soutěži vybojoval absolutní vítězství, a k tomu dosáhl i na první místo v kategorii „společenská a kulturní zařízení“.

Pro vylepšení akustických vlastností se v sálu použily modré akustické desky. O komplimenty nebyla nouze a vítěznou stavbu pochválil také Ondřej Havelka: „Byli jsme s Melody Makers mezi prvními, kdo v milovickém kulturním domě po renovaci vystupoval. Doporučil bych jej každému hudebníkovi, protože akustika je v něm nyní opravdu prvotřídní.“

Sádrokarton se blýsknul i v památkově chráněné budově

Sádrokarton rozhodně nezklame ani v historických objektech. Dokládá to působivá rekonstrukce Návštěvnického centra KRNAP v památkově chráněném objektu bývalého kláštera. Projekt od společnosti Fialkovsky s. r. o. se v soutěži umístil na stříbrné příčce. Pozitivní ohlasy z řad návštěvníků si získal upravenou muzejní expozicí, kterou doplňují světelné rampy zakomponované do ostrovních a vícestupňových podhledů.

Třetí místo pak obsadil moderní bytový dům Fragment, za jehož realizací stojí společnost Trigema a. s. Všechny tři vítězné projekty postoupily do mezinárodní části soutěže, která se koná v Paříži od 9. do 11. dubna 2025.

Další stavby ocenila veřejnost pomocí online hlasování. V něm po napínavém a velmi těsném souboji zvítězila administrativní budova společnosti Hyundai v Nošovicích na severu Moravy, kde se realizační firma Z & Ř STAVBY s. r. o. postarala o elegantní interiér i venkovní prvky.