Montáž sádrokartonu naučí každého

Nikdy není pozdě naučit se řemeslu nebo získat nové dovednosti. To platí i pro montáž sádrokartonu. Bez ohledu na to, zda je vám osmnáct nebo šedesát, ve Škole suché výstavby jsou vítáni všichni, bez ohledu na dosavadní zkušenosti či vystudovaný obor.

Pro zajištění kvalitního provedení sádrokartonových konstrukcí je výhodné svěřit zakázky opravdovým profesionálům na suchou výstavbu. A jak tyto profíky poznáme? Podle dobrých referencí, které si získají díky kvalitně odvedené práci. Aby si montéři suchých staveb udrželi svou profesionalitu, musí se neustále vzdělávat a sledovat trendy v oboru.

Právě proto Škola suché výstavby nabízí speciální kurzy a školení pro montéry suchých staveb. Například Tipy a vychytávky pro sádrokartonáře jsou zaměřeny na nové technologické postupy, které mohou výrazně urychlit proces výstavby. Pro ty, kteří si chtějí zvýšit svou odbornou kvalifikaci, jsou určená Certifikační školení na montáž protipožárních konstrukcí.

Cesta od začátečníka k profesionálovi

Ti, kteří nemají formální vzdělání v oboru montéra suchých staveb, se často seznamují se sádrokartonářským řemeslem v průběhu práce na zakázce pod vedením zkušenějších kolegů. Avšak ne každý má příležitost zaučovat nové zaměstnance či kolegy přímo na stavbě. Je to proces zdlouhavý a může vést k chybám při montáži. Řešením může být svěření zaučení odborníkům prostřednictvím praktických kurzů montáže sádrokartonu.

Pro začínající řemeslníky nabízí Škola suché výstavby dva typy kurzů: Základní školení montáže sádrokartonu a Opláštění podkroví sádrokartonem. Účastníci se zde seznámí se základními pravidly a osvojí si správné řemeslné návyky.

Investice s rychlým návratem

Absolventi těchto kurzů jsou schopni se rychle a plnohodnotně zapojit do prací na stavbě. Díky správnému zaškolení lze předejít reklamacím, které by mohly negativně ovlivnit náklady a reputaci firmy. Investice do školení se tak obratem vrátí.

Kurzy ve Škole suché výstavby probíhají pod vedením zkušených lektorů a techniků. Ti nejprve vše vysvětlí a ukážou jednotlivé kroky, a poté se účastníci pustí do montáže sami. V malých skupinách mají dostatek prostoru na samostatné vyzkoušení správné montáže sádrokartonových konstrukcí v souladu s mottem školy „Jednou si vyzkoušet je desetkrát víc než o tom slyšet.“ Po absolventech kurzu zůstává kompletní konstrukce například příčka, podhled, šikmina nebo podlaha.

Zkouška montáže nanečisto

Některé sádrokartonové konstrukce se montují odlišně než ty běžné. Například perforované podhledy pro zlepšení prostorové akustiky v posluchárnách, kulturních domech nebo nákupních centrech vyžadují odlišný přístup. Jde o zakázky, u kterých je kladen velký důraz na funkčnost a estetiku konstrukce. Škola proto nabízí i kurz Výstavby kazetového a akustického perforovaného podhledu, kde si mohou firmy vyzkoušet montáž v dílně předtím, než se pustí do reálných zakázek.

Mezi další specializované kurzy patří i kurz Pokládky suchých sádrokartonových podlah. Ten se zaměřuje na montáž suchých podlah ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek, které se těší stále větší popularitě. Mohlo by se zdát, že proces montáže je jednoduchý, ve skutečnosti však vyžaduje zohlednit řadu technických detailů. Mezi ně patří například správné vyrovnání nerovností podkladu nebo úprava prostorů dveří.

Moderní zázemí pro vzdělávání

Škola suché výstavby sídlí v Horních Počaplech nedaleko Mělníka, přímo v areálu výrobního závodu Rigips, před kterým je možné pohodlně zaparkovat.

O všechny je na kurzech dobře postaráno. Vybavení školy zahrnuje nejen dílnu s veškerým potřebným nářadím, ale také převlékárnu a sprchy. Během celého školení je poskytováno bohaté občerstvení a při vícedenních kurzech mají účastníci zajištěné ubytování.

Zajímá vás, na koho se můžete ve Škole suché výstavby těšit? Seznamte se s lektory a techniky.