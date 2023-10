Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Podlahy / Skryté podlahové lišty Dorsis – minimalismus do posledního detailu

Skryté podlahové lišty Dorsis – minimalismus do posledního detailu

Profesionálně a precizně realizovaný interiér poznáme nejen podle souladu výrazných stylotvorných prvků, ale zejména podle dotažení základního estetického záměru až do těch nejmenších detailů. V moderně pojatých interiérech představují elegantní skryté podlahové lišty Dorsis Linus právě takový prvek, díky jehož instalaci můžeme dotáhnout estetiku minimalismu do úplné dokonalosti.

Soulad dominantních prvků, například dveří, podlah a výmalby je to první, co klient či uživatel vnímá. Nároční zákazníci očekávají, že celková estetická koncepce bude přítomná i v jednotlivostech, aby během následného užívání nebyli rušeni nepatřičnými nedokonalostmi. Jedním z neuralgických bodů interiérů jsou často podlahové lišty – běžně nabízené podlahové lišty sice plní základní funkci zakrytí spáry mezi podlahou a stěnou a ochrana paty zdiva, náročným požadavkům architektů a designérů na kvalitu a moderní minimalistický design ale neodpovídají.

„Dokonalost tkví v detailu,“ říká Jan Krejčí, jednatel společnosti Dorsis. „Víme, že pro architekty a designéry je estetický soulad v interiéru zásadní, i pro nás je koncept minimalismu středobodem naší činnosti. Proto jsme vyvinuli systém skrytých podlahových soklů LINUS, které splynou s povrchem stěny v jednolitou hladkou plochu a jsou tak v dokonalém souladu se současnými interiérovými trendy.“

Jak pracovat se skrytými soklovými lištami?

Skryté podlahové lišty Dorsis LINUS nabízejí výhodu sofistikovaného, a zároveň jednoduchého produktu použitelného pro různé konstrukce stěn a pro každý typ podlahy. Základem systému jsou hliníkové profily o výšce 60 mm a tloušťce 13 mm (řada LINUS 13) nebo 15 mm (řada LINUS 15), které se lepí ke zdivu nebo šroubují ke stěně. Montáž probíhá ve fázi dokončení hrubé podlahy a před provedením omítek, sádrokartonového opláštění či obkladu stěny, horní hrana profilu slouží jako omítník nebo lem obkladu. Výšku soklu lze individuálně upravit.

Skryté sokly LINUS také pomocí jednoduché koncovky snadno navážou na skryté dveřní zárubně a pouzdra DORSIS. Problém nepředstavuje dokonce ani schodiště – soklová lišta plynule proběhne podél schodišťových stupňů do vyššího nebo nižšího podlaží. Soklové profily lze také dodatečně zapustit do již omítnuté stěny (což ovšem vyžaduje přesné vysekání drážek příslušné hloubky).

Sladěný detail pro každou podlahu

Po zaomítání, finální povrchové úpravě stěn a položení nášlapné vrstvy podlahy se do instalované hliníkové lišty instalují pohledové vkladky. „Estetické kouzlo celého systému Linus je v šíři designových možností, které nám vkladky nabízejí,“ vysvětluje Jan Krejčí ze společnost Dorsis. „Standardem je MDF lakované v barvě výmalby, dokonalosti lze dosáhnout aplikací vkladky z podlahové krytiny, řezaných keramických dlaždic nebo s designu stěrky. Výsledkem je soklová lišta ve stejném designu se zdí nebo podlahovou krytinou, tedy skutečný minimalismus v každém detailu.“

Výběr vkladky je zpravidla individuální, cílem je nabídnout řešení přesně podle představ architekta či designéra. Na pomyslném vrcholu nabídky jsou skryté sokly LINUS 15 s integrovaným LED osvětlením, které zvyšuje bezpečnost v domácnosti a také efektně podtrhne design interiéru.

Odborníci z oblasti interiérového designu se shodují na škále kritérií, která by měl splňovat dobrý design. Výrobek s touto charakteristikou by měl být inovativní, praktický, jednoduchý a nevtíravý, trvanlivý, propracovaný do posledního detailu a šetrný k životnímu prostředí. Tato promyšlená, výstižná a univerzálně platná definice si zaslouží náš obdiv. Systém skrytých podlahových soklů Dorsis LINUS ji splňuje do puntíku.

Více o produktech Dorsis najdete na www.dorsis.cz