Skryté zárubně jsou univerzální a nadčasové

Současný interiérový design sází na dokonalou funkčnost, perfektní technické provedení a jednoduché tvary s minimem detailů. Všechny tyto kvality nabízejí dveře se skrytými zárubněmi od českého výrobce DORSIS.

Že dveře nejsou jen nezbytnou součástí komunikačních linií, ale mají i významný podíl na celkovém charakteru interiéru, jistě není třeba připomínat. V tomto směru se setkáváme se dvěma základními přístupy designérů a architektů: dveře dominantní, nebo naopak potlačené.



Dveře se skrytými zárubněmi Dorsis nabízejí téměř nekonečnou řadu designových řešení, vždy na míru konkrétnímu interiéru Dveře se skrytými zárubněmi Dorsis nabízejí téměř nekonečnou řadu designových řešení, vždy na míru konkrétnímu interiéru

Dominantní či neviditelné?

Dveře se skrytými zárubněmi Fortius 52 od české firmy DORSIS umožňují realizovat obě tyto varianty, navíc ve zcela individuálním pojetí. „Pokud architekt nebo zákazník zvolí provedení s výraznou dýhou či kontrastní barvou, mohou být dveře se skrytými zárubněmi dominantním interiérovým prvkem,“ říká Jan Krejčí, jednatel společnosti Dorsis. „Pokud je třeba, mohou naopak opticky splynout s hladkou bílou stěnou, betonovou stěrkou, tapetou, obkladem ze dřeva, keramiky, laminátu, skla či jakéhokoliv jiného materiálu.“

Dorsis Fortius 52 byly vyvinuty a dodávají se vždy jako celek, instalaci zárubně prozrazuje jen téměř neznatelný tenký obvodový hliníkový rám, případně klika. Rám se osazuje pod povrchovou vrstvu podlahy, takže zárubně Fortius 52 nabízejí také bezprahové řešení, kdy podlaha volně prochází celým interiérem, a maximální průchozí výška až 3 500 mm umožňuje navrhnout dveře na celou výšku stropu. Zárubně tedy plně odpovídají také dalším požadavkům architektů a trendům v architektuře a designu.



Zákazníky nejvíce zajímá volba povrchu dveřního křídla, variabilní je ale také samotné technické provedení, rozměry i přidané technické prvky Zákazníky nejvíce zajímá volba povrchu dveřního křídla, variabilní je ale také samotné technické provedení, rozměry i přidané technické prvky

Alternativa do každého interiéru

Dveře Dorsis se skrytými zárubněmi jsou kompatibilní s nejrůznějšími architektonickými styly. Budou skvěle vypadat v moderní minimalistické vile, ale lze je využít i při rekonstrukci a nápaditým způsobem doplnit rustikální, secesní, industriální nebo eklektický interiér. Moderní dveře sem dodají překvapivou dynamiku a individualitu. A čas potvrdí jejich vysokou technickou i estetickou kvalitu, která odolá jak mechanickému, tak i morálnímu opotřebení. Budou stále moderní a bez problémů se přizpůsobí i případnému redesignu interiéru.

„Koncept dveří a skrytých zárubní Fortius 52 jsme vyvinuli s cílem nabídnout architektům a investorům moderní řešení zárubní a dveří v nadstandardní kvalitě. Soustředili jsme se na nalezení ideální konstrukce a na materiály, které zajistí výjimečnou pevnost zárubně i dveří. Výsledkem je dokonale sladěný komplet dveří a zárubní v jednom produktu,“ uvádí Jan Krejčí z Dorsis.



Dveře Fortius 52 se mohou instalovat i v akustické či protipožární variantě, bez problémů zvládnou i vlhké prostředí koupelen Dveře Fortius 52 se mohou instalovat i v akustické či protipožární variantě, bez problémů zvládnou i vlhké prostředí koupelen

Elegantní i po technické stránce

Zatímco většina stavebníků – laiků má tendenci vybírat zejména podle vzhledu, profesionál vždy prověří i to, co není napohled vidět, ale pro funkčnost prvku je podstatné: konstrukci a technické detaily. Estetika jde v tomto případě ruku v ruce s praktickým myšlením a tradičním českým smyslem pro dobré řemeslo.

Velkou praktickou výhodou je již to, že Dorsis dodává dveřní křídlo i zárubeň Fortius 52 jako celek-koncept, takže nehrozí problémy se špatným dovíráním dveří, kroucením rámu apod. Komplet se vyrábí na míru pro stavební otvory do průchozí šířky až 1 000 mm, pro zděné i sádrokartonové stěny. Speciální hliníková slitina T6060 zajišťuje velkou tuhost, maximální pevnost a dlouhou životnost zárubně, a to při subtilních dimenzích a malé hmotnosti rámového profilu. Povrch zárubně je opatřen práškovým komaxitovým lakem, povrch dveřního křídla je upraven ze všech stran, takže odolá i vlhkému prostředí. Výrobce nabízí i provedení s nadsvětlíkem, s šikminou a také akustickou, protipožární nebo bezpečnostní variantu.

Hlavní výhody dveří Dorsis se skrytými zárubněmi Fortius 52

Nadčasový design

Univerzální použití

Komplet dveře + zárubeň

Dlouhá životnost

Spolehlivá kvalita



Správnou volbou povrchu dveřního křídla lze významně ovlivnit charakter interiéru Správnou volbou povrchu dveřního křídla lze významně ovlivnit charakter interiéru

Dveře Dorsis se skrytými zárubněmi Fortius 52 uspokojí prakticky jakýkoliv požadavek a jsou optimální volbou do celého domu.

