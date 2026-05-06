Konference Ocelové konstrukce 2026 se zaměří na nové normy, životnost konstrukcí i specifické aplikace

6.5.2026
SEKURKON s.r.o.
Obor ocelových konstrukcí prochází v posledních letech výraznou proměnou. Vedle tradičních témat návrhu a statiky se do popředí dostávají otázky životnosti konstrukcí, ochrany materiálu i dopady nových norem, které zásadně ovlivňují každodenní praxi projektantů i dalších odborníků. Právě tyto aktuální výzvy reflektuje program konference Ocelové konstrukce 2026, jež se uskuteční 12. května 2026 v Brně.

Konference s téměř 30letou tradicí dlouhodobě představuje jedno z klíčových setkání odborníků v oblasti ocelových konstrukcí v Česku. Její síla spočívá v zaměření se na témata, která nejsou pouze teoretická, ale mají přímý dopad na návrh, realizaci i dlouhodobé fungování staveb. Letošní program proto věnuje otázkám, jež odborná praxe aktuálně skutečně řeší.

Jedním z výrazných témat je uplatnění ocelových konstrukcí ve specifických typech staveb, například ve vodohospodářských projektech. Tyto konstrukce jsou vystaveny náročným provozním podmínkám, které kladou vysoké nároky na jejich odolnost, návrh i následnou údržbu. Právě v těchto souvislostech se ukazuje, jak zásadní roli hraje správná volba konstrukčního řešení i ochrany materiálu.

Velký prostor je také věnován změnám v normách a Eurokódech. Ty přinášejí nové požadavky na navrhování ocelových konstrukcí a zároveň otevírají řadu praktických otázek, jež projektanti a statici musí řešit v každodenní praxi. Diskuse se proto zaměřuje nejen na samotné změny, ale především na reálné dopady a aplikaci v konkrétních situacích.

Foto © pg_paf, Fotolia.com

S tím úzce souvisí i problematika povrchových úprav a životnosti konstrukcí, která patří mezi klíčová témata současného stavebnictví. Ochrana proti korozi, správná volba technologií a jejich vliv na dlouhodobou funkčnost konstrukce mají zásadní význam nejen z technického, ale i ekonomického hlediska. Program konference tak reflektuje otázky, jež mají přímý dopad na životní cyklus staveb a jejich udržitelnost.

Součástí konference je také prezentace vybraných diplomových prací studentů technických univerzit, které nabízejí aktuální pohled na řešení konstrukčních úloh a ukazují, jakým směrem se obor může dále vyvíjet.

Konference Ocelové konstrukce 2026 se uskuteční v Hotelu Maximus Resort v Brně. Vedle odborného programu tradičně nabízí i prostor pro neformální setkání – a právě tato kombinace sdílení poznatků a osobního kontaktu z ní dlouhodobě činí důležité místo pro diskusi o aktuálních tématech i budoucím směřování ocelového stavitelství.

