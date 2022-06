Stavba / Hrubá stavba / Normy a právní předpisy / Návrh novely nového stavebního zákona v meziresortním připomínkovém řízení

Návrh novely nového stavebního zákona v meziresortním připomínkovém řízení

Ve spolupráci s portálem epravo.cz jsme připravili několik pohledů na peripetie okolo nového stavebního zákona. Návrh novely nového stavebního zákona se v současné době nachází v meziresortním připomínkovém řízení. Do konce června bude novela předložena vládě. Po projednání Legislativní radou vlády by měla být na programu jednání vlády v září a sněmovna by ji měla začít projednávat v říjnu. Definitivní verze novely by měla být schválena do konce tohoto roku. Účinnost všech částí zákona pak bude od roku 2024.