Konference Izolace 2026: Expertní diskuse o klíčových trendech a řešeních
Už za měsíc proběhne 27. ročník konference Izolace, jejíž náplň vychází z aktuálního dění a současně reflektuje požadavky stálých návštěvníků. Anketa jednoznačně potvrdila, že všechny nejvíc trápí nešvary v souvislosti se stavěním – materiálové, realizační i organizační.
Konference Izolace 2026, která proběhne ve čtvrtek 12. února 2026, proto bude mít téma:
Co nás trápí nejen v izolacích s podtitulem „Praxe, rizika, novinky“.
Obsah se tradičně bude věnovat všemu od střechy, přes fasádu až po spodní stavbu, od projektové přípravy až po koordinaci prací na stavbě.
Programová náplň už je téměř kompletní, takže vás můžeme seznámit s tím, co je pro vás připraveno:
- Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D. (UCEEB ČVUT Praha) – Nová norma na dřevostavby ČSN 73 0802 se zaměřením na obálku budovy
- doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD., Ing. Adela Palková, PhD. (TU Bratislava) – Strecha, drevo a voda
- Ing. Peter Juráš, PhD. (TUZVO Zvolen) – Memento z demolácií terás s lepenou dlažbou
- doc. Ing. Marek Novotný, PhD. (Axter CZ s.r.o.) – Rekonstrukce střešních plášťů Müllerovy vily v Praze
- Drahomíra Zedníčková (TopGis s.r.o.) – Letecké zaměřování nejen map, využití zaměřování ve stavební praxi
- Ing. Jaroslav Štok (SFS Group CZ s.r.o.) – Nadkrokevní izolace a nestandardní tvary krovů šikmých střech
- Josef Frodl (Frodl Group s.r.o.) – Plochá střecha: předání poznatků z praxe
- Ing. Dagmar Turečková (Fatra a.s.) – Fotovoltaika na fóliových střechách, časté chyby a jak jim předcházet
- Ing. Jaroslav Synek Ph.D., Ing. Martin Tuháček Ph.D. (Metrostav a.s.) – Vegetační souvrství střech z pohledu praxe
- Ing. Martin Henčel (Rockwool a.s.) – Časté chyby v návrhu konstrukcí a jejich důsledky v praxi
- Ing. Martin Link (puren s.r.o.) – Vakuová izolace puren VIP pro extrémně nízké skladby teras, lodžií a plochých střech
- Ing. Jan Vychytil (Pittsburgh Corning CR, s.r.o.) – Spádování kompaktních střech Foamglas: od teorie po praxi
Každá z přichystaných přednášek je svým obsahem unikátní. Například vystoupení Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánka, Ph.D., který připomene novou normu o dřevostavbách ČSN 73 0802, a především její vztah k fasádám a odstupovým vzdálenostem. Zaujme nepochybně i popis rekonstrukce Müllerovy vily, postavené mezi lety 1928–1930 podle návrhu architekta Adolfa Loose ve stylu funkcionalismu. Realizace rekonstrukce jejich plochých střešních plášťů musela splňovat požadavky nejen památkové péče, ale též parametry funkčnosti a životnosti. Více detailů ve svém vystoupení prozradí doc. Ing. Marek Novotný, PhD. Zajímavým zpestřením konference, navíc s praktickým využitím, bude vystoupení paní Drahomíry Zedníčkové, ředitelky společnosti TopGis, která mimo jiné zajišťuje data pro portál mapy.cz. Využívají k tomu vlastní letadla nebo speciální automobily, které pořizují panoramatické záběry měst a vesnic. Jejich služby využívají i stavební firmy při potřebě zaměřování. Chybět nebude ani tradiční vyhlašování výsledků studentské soutěže na téma střechy Memoriál Antonína Fajkoše. Připraveno je i představení úplné novinky na trhu – nové testovací metody v oblasti tepelné techniky. O té se ale více dozvíte až přímo na konferenci.
Stručně řečeno je program konference koncipovaný tak, aby představil nejnovější informace k nejširšímu spektru témat z oblasti plášťů budov. Aby se vědomosti nabyté na konferenci staly užitečnými pomocníky pro praxi.
Konference se každý rok účastní okolo 150 posluchačů pracujících v celém spektru stavebnictví – od projektantů přes prováděcí firmy až po zástupce generálních dodavatelů českých stavebních firem. Je to příležitost pro načerpání nových informací a také k navázání nových kontaktů.
Pořadatelem konference je tradičně Expertní a projektová kancelář A.W.A.L. s.r.o., odbornost obsahu garantují pánové Ing. Ivan Misar, PhD., Ing. Marcel Pelech a Dr.-Ing. Petr Jůn za pořadatele.
Chcete-li se dozvědět, co nejaktuálnějšího se děje v oboru plášťů budov, navštivte konferenci IZOLACE 2026 (12. 2. 2026). Proběhne současně s veletrhem Střechy-Solar-Řemeslo 2026 (výstaviště PVA Praha Letňany), přičemž vstupenka na konferenci opravňuje i ke vstupu na největší specializovaný oborový veletrh.
Více informací na www.Izolace.cz