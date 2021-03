Stavba / Izolace, střechy a fasády / Izolace proti vodě a radonu / Rekonstrukce hydroizolací plochých střech vč. detailů pomocí PUR tekuté membrány

Rekonstrukce hydroizolací plochých střech vč. detailů pomocí PUR tekuté membrány

Příspěvek se zabývá problematikou dožívajících hydroizolací plochých střech vyžadujících sanaci.

Ukazuje možnost generální rekonstrukce původních izolací, provedených z asfaltových pásů nebo z folií měkčeného PVC. Technologie sanace na bázi polyuretanu je zde představena krok za krokem.

V ČR žije 55 % obyvatel v bytových domech (většina má plochou střechu), průměrný věk bytových domů je 52 let. Životnost pásových izolací se pohybuje pásmu 20-30 let u folie z PVC a 35 let u modifikovaných asfaltových pásů. Samozřejmě, závisí také na periodické údržbě, kvalitě výrobku i způsobu provedení. Nicméně z uvedených skutečností je zřejmé, že problematika plné obnovy hydroizolace střech se týká velkého množství objektů.