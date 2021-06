Stavba / Dřevostavby / Systémová řešení pro dřevostavby

Systémová řešení pro dřevostavby

Vyřešte skladbu obvodového pláště se systémy od výrobců Rigips, Weber a ISOVER. Vsaďte na vyzkoušené konstrukce z ověřených materiálů a máte o starost míň.

Jako odborníci víte, že volba materiálů je u dřevostaveb zásadní pro jejich správnou funkčnost a dlouhou životnost. Pomocnou ruku v tomto směru nabízí speciální systémy výrobců Rigips, ISOVER a Weber. Byly navržené přímo pro dřevostavby a řeší otázku izolace, opláštění i fasády.

Dřevem to začíná, ale nekončí. To, jak se bude v domě nakonec bydlet, ovlivňuje do velké míry skladba obvodového pláště. Právě tady přichází na řadu naše systémová řešení pro dřevostavby: pečlivě odzkoušené konstrukce z ověřených materiálů.

Spojení tří silných značek ISOVER, Weber a Rigips nabízí systémy jak pro difúzně uzavřené, tak pro difuzně otevřené dřevostavby.

Ušetřete si práci a čas: s izolací, které přesně padne do dřevostaveb

O dřevostavbách kolují různé předsudky. Třeba ten, že v domě s dřevěnou konstrukcí se protopí víc peněz. Možná jste se už s takovou obavou u svých zákazníků setkali. A jako profesionálové víte, že to není pravda, protože vždy záleží na typu a tloušťce zvolené tepelné izolace. V Isoveru seženete všechno, co potřebujete: čedičovou vlnu v deskách (např. ISOVER Topsil s λ = 0,033) i skelnou vatu v roli (ISOVER Evo s λ = 0,035).

Speciálně pro dřevostavby byl pak vyvinutý ISOVER Woodsil. Tato minerální izolace se prodává v deskách s šířkou 580 mm, díky čemuž přesně pasuje do dřevěných konstrukcí s profilem 60 mm, kde jsou rošty v osové vzdálenosti 625 mm. K zaklopení se používají konstrukční sádrokartonové nebo sádrovláknité desky, popř. desky OSB.

Co se opláštění týče, můžete vsadit na Rigidur (konstrukční sádrovláknitá deska od Rigips) nebo RigiStabil (konstrukční sádrokarton). Obě dvě se vyznačují vysokou ohybovou pevností, hodí se i do vlhkých prostor a mohou se používat i pro staticky zatížené nosné konstrukce.



Příklad skladby obvodové stěny v difuzně otevřené a v difuzně uzavřené konstrukci. V obou případech figuruje ISOVER Woodsil. Příklad skladby obvodové stěny v difuzně otevřené a v difuzně uzavřené konstrukci. V obou případech figuruje ISOVER Woodsil.

Představte si, že zateplení někdo navrhne za vás. Od izolace až po omítku…

Přesně to udělal Weber, když přišel na trh se zateplovacím systémem ETICS weber therm elastik W. Používá se pro zateplení konstrukce obvodové stěny dřevostaveb a pomáhá k lepší tepelné ochraně domů a budov. Montuje se na konstrukce z měkkého dřeva, OSB desek, dřevotřískových a cementotřískových desek nebo ze sádrovláknitých desek Rigidur či konstrukčních sádrokartonových desek RigiStabil.

A z čeho se přesně skládá? K zateplení stavby slouží pěnový fasádní polystyren nebo minerální vata, na které se nanese tmel webertherm elastik jakožto základní vrstva. Pak přijde na řadu perlinka (např. weber.therm 117), penetrace weberpas podklad UNI a nakonec už povrchová úprava. Tady máte na výběr hned z několika pastovitých omítek, od akrylátové přes silikonovou až po silikátovou.

Pro náročné je tu pak i celá řada chytrých omítek, např. weberpas aquaBalance, která dokáže regulovat vlhkost, nebo weberpas extraClean se samočistícím efektem.





Speciální kalkulačky vám spočítají spotřebu materiálu

Výše zmíněné systémy samozřejmě nepředstavují žádné dogma a možností, jak na zateplení a fasádu dřevostaveb, je daleko víc. Proto, až se budete rozhodovat o materiálech, mohou vám pomoct kalkulátory jednotlivých výrobců: ISOVER doporučí vhodnou izolaci včetně opláštění, Weber spočítá, co všechno potřebujete na fasádu, a profikalkulátor od Rigips poradí s opláštěním.

Kromě toho jsou ke každému výrobku k dispozici technické listy a montážní návody, které dopodrobna popisují vlastnosti produktů i způsob instalace. Nakupovat pak můžete ve vybraných prodejnách, nebo v případě Weber přímo na webu.