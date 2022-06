Stavba / Hrubá stavba / HELUZ GROUP obhájila pozici mezi nejlépe řízenými firmami

HELUZ GROUP obhájila pozici mezi nejlépe řízenými firmami Česka. Na slavnostním vyhlášení v Martinickém paláci v Praze převzalo vedení společnosti HELUZ GROUP ocenění Czech Best Managed Companies 2022 již potřetí po sobě. Program organizuje společnost Deloitte celosvětově od roku 1993, v České republice se konal třetí ročník. V rámci programu vyhlašovatel oceňuje kvalitu řízení předních soukromě vlastněných společností včetně jejich managementu. Nezávislá odborná porota hodnotí u každé společnosti čtyři klíčové pilíře – firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu a inovace a v neposlední řadě firemní kulturu.

Firmy, které úspěšně projdou Czech Best Managed Companies programem, prokazují kvalitu řízení na úrovni těch nejlepších. Na rozdíl od intuitivního řízení mají dlouhodobou strategii a všichni zainteresovaní lidé vědí, jaký je cíl a proč. „Neustále pracujeme na zlepšování našich procesů a fungování skupiny a tento program pokládáme za skvělý feedback našeho snažení. V minulých ročnících jsme dostali cenné rady a náměty v jednotlivých oblastech našeho fungování, které nám pomohly soustředit se na naše slabší stránky. Tak nám přišlo škoda této možnosti nevyužít i v tomto ročníku,“ komentoval obhajobu titulu Czech Best Managed Companies generální ředitel společnosti HELUZ Ing. Jan Smola, MBA. „Na programu oceňujeme především pohled zvenčí, odborníci na dané oblasti, přicházející mimo naši společnost, netrpí provozní slepotou a pomáhají nám dívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Je sice pravda, že ne všechny náměty lze v našich podmínkách realizovat, ale minimálně nám to pomáhá podívat se na danou problematiku v širším spektru a v jiných souvislostech.“

HELUZ už dnes ale není jen výrobcem cihelného systému, ale skupinou HELUZ GROUP, která se rozšiřuje o aktivity mimo obor s cílem diverzifikovat rizika a zúročit nabyté podnikatelské zkušenosti i mimo stavebnictví. Do portfolia skupiny patří výrobce komínových systémů společnost Ciko s.r.o., Dřevovýroba na pile ve Starém Sedle, mediální online agentura X Production a kromě toho HELUZ GROUP provozuje i sportovní střelnici a golfový Driving range v Šindlových Dvorech. Zatím posledním a v historii společnosti i největším posílením skupiny byla loňská akvizice společnosti na výrobu izolačních skel IZOS s výrobními závody v Sudoměřicích, Žatci a Plzni.