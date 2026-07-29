Provětrávaná fasáda a minerální izolace: Funkční spojení
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Provětrávaná fasáda a minerální izolace: Funkční spojení
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Provětrávané fasády se v posledních letech stále častěji objevují u novostaveb i rekonstrukcí. Důvodem není pouze vzhled budovy, ale především vlastnosti, které tento systém nabízí. Díky kombinaci větrané mezery, vhodně zvolené tepelné izolace a vnějšího obkladu dokáže účinně pracovat s vlhkostí, přispívat k požární bezpečnosti a podporovat dlouhodobou životnost konstrukce.
Jak funguje provětrávaná fasáda
Princip provětrávané fasády spočívá v oddělení tepelné izolace od vnějšího obkladu budovy vzduchovou mezerou. Na rozdíl od kontaktních zateplovacích systémů nejsou jednotlivé vrstvy spojeny do jednoho kompaktního celku, ale každá z nich plní svou konkrétní funkci. Vzduchová mezera umožňuje přirozené proudění vzduchu a vytváří prostor pro odvádění vlhkosti z konstrukce.
Podobný princip se dlouhodobě využívá například u šikmých střech. I zde je větraná mezera součástí skladby fasády, která pomáhá odvádět vlhkost a chránit tak konstrukci před jejím dlouhodobým působením. U fasád plní stejnou úlohu a přispívá ke správnému fungování celé skladby.
Když konstrukce pracuje s vlhkostí
Při návrhu obvodového pláště budovy se často řeší především tepelně-technické vlastnosti. Neméně důležitá je ale práce s vlhkostí. Ta se do konstrukce nedostává pouze zvenčí. Vzniká také běžným provozem budovy, kdy ve formě vodní páry přirozeně prostupuje směrem do exteriéru. Pokud konstrukce nedokáže s vlhkostí pracovat, může docházet k jejímu hromadění v jednotlivých vrstvách, což následně ovlivňuje funkčnost i životnost. Provětrávaná fasáda využívá větranou mezeru jako prostor pro odvod vlhkosti. Správně navržená skladba tak podporuje přirozený pohyb vodní páry a omezuje riziko jejího zadržování v konstrukci.
Proč minerální vata
„Výběr tepelné izolace je u provětrávaných fasád zásadní. Materiál musí splňovat požadavky nejen na tepelnou izolaci, ale také na propustnost pro vodní páru a požární odolnost. Proto se v těchto systémech běžně používá minerální vata. Vedle tepelné izolace umožňuje konstrukci pracovat s vlhkostí a současně si zachovává své vlastnosti po dlouhou dobu. Ve spojení s větranou mezerou vytváří skladbu, která odpovídá požadavkům kladeným na současné fasádní systémy,“ vysvětluje Jan Juhás z Knauf Insulation, který se této problematice věnuje více než patnáct let.
Fasáda a energetická náročnost budovy
Energetickou náročnost budovy ovlivňuje řada faktorů, přičemž významnou součást představuje fasáda. Vliv zateplení na energetickou náročnost budovy se pohybuje přibližně mezi 12 až 15 %. Pokud se na budovu podíváme z hlediska tepelných ztrát, může se fasáda podílet zhruba 30 % na jejich celkovém objemu. Návrh obvodového pláště proto neovlivňuje pouze tepelnou ochranu stavby, ale i její celkovou energetickou bilanci.
Požární bezpečnost
Požární bezpečnost patří mezi nejdůležitější témata při návrhu fasádních systémů.
U provětrávaných fasád je třeba posuzovat nejen samotný obklad, ale celou skladbu včetně izolace, nosné konstrukce a větrané dutiny. Minerální vata patří mezi nehořlavé materiály, splňuje třídu reakce na oheň A1, a významně tak přispívá k požární bezpečnosti celého systému.
Součástí návrhu fasády by zároveň měla být opatření, která pomáhají omezit případné šíření požáru větranou mezerou. Bezpečnost proto není otázkou jednoho výrobku, ale správného návrhu všech částí fasády a jejich vzájemného fungování.
Novostavby i rekonstrukce
Provětrávané fasády se využívají jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích. U nových budov umožňují kombinovat technické požadavky s architektonickým řešením a širokou škálou obkladových materiálů. U starších objektů bývá častým tématem vlhkost zdiva nebo nerovnosti původní konstrukce. Provětrávaný systém dokáže na tyto situace reagovat a nabízí větší flexibilitu než některá jiná řešení. Výhodou je také možnost budoucích oprav nebo výměny jednotlivých částí bez zásahu do celé skladby fasády.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...