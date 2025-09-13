webertherm 3Force – inovativní 3osá skleněná síťovina
Absolutní novinka na trhu fasád – 3 vlákna místo 2. Nižší spotřeba tmelu v okolí výplní otvorů, pevnější a odolnější aplikace, bez diagonálních výztuh – úspora času při aplikaci.
webertherm 3Force
Inovativní výztužná skleněná síťovina, vyrobená z triaxiálního skelného vlákna, tj. z vláken vedoucích ve třech směrech
- balení: 1,1 m × 50 m 55 m2
- velikost ok: 6 × 6 × 6 mm
- plošná hmotnost tkaniny: 160 g/m2
- tloušťka tkaniny: 0,42 mm
Díky své konstrukci nabízí 3Force perlinka vyšší pevnost a stabilitu než tradiční dvouosé tkaniny. Tři směry vláken zajišťují lepší rozložení napětí a minimalizují riziko prasklin. Celkově vylepšují vyztužení stěn, a i proto například není potřeba používat tzv. diagonální výztužné pásky v rozích stavebních otvorů (okna, dveře), což usnadňuje a urychluje instalaci. 3Force perlinka je ideální pro použití v systémech ETICS, kde zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost fasádních systémů.
Jak aplikovat skleněnou síťovinu (perlinku)?
Skleněnou síťovinu, jinak řečeno perlinku, je nutné vždy aplikovat správně a pečlivě.
- Je velmi důležité nejdříve na izolant nanést vrstvu stěrkové hmoty (ideálně zubovým hladítkem 10*10 mm) v dostatečné vrstvě. Do tmelu vtlačíme perlinku nerezovým hladítkem a to od středu pásu perlinky směrem k okrajům. Perlinka musí být v poloze 1/2–2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci.
- Vždy musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty tloušťky 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Práce provádíme v jednom kroku, vždy do ještě měkké stěrkové hmoty.
- Veškeré profily (rohové, s okapnicí, dilatační apod.) se běžně osazují do stěrkové hmoty ještě před celoplošným vyztužením.
- Pozn.: U izolace z minerální vlny se stěrková hmota nejprve tlakem rovné hrany nerezového hladítka rozetře v tenké vrstvě po ploše izolační desky. Tím se stěrková hmota vtlačí do povrchové vrstvy izolantu pro lepší spojení izolantu a základní vrstvy. Teprve potom se nanáší samotná vrstva zubovým hladítkem viz výše.
- Určitě se vyhněte způsobu přichycení perlinky a přetažení pouze vrchní vrstvou lepidla. Perlinka pak neplní svou funkci a fasáda praská.
- Mimo plošné vyztužení zateplovacího systému skleněnou síťovinou je potřeba ji využít i u zpevnění rohů kolem oken a dveří.
Rohy otvorů se vždy vyztuží diagonálně orientovanými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. cca 200 × 300 mm vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty umístěnými přímo na roh otvoru.
- S výztužnou tkaninou webertherm 3Force není krok č. 5 potřeba. Vzhledem k vedení vláken třemi směry je zajištěno lepší rozložení napětí a tím se minimalizuje riziko prasklin i v exponovaných místech.
