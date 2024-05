Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Podívejte, jak může vypadat fasáda školy

Šaty a fasády mají mnoho společného. Na rozdíl od módní policie jsme ovšem nehledali poklesky ve vzhledu fasád, ale naopak jsme vybrali zajímavé příklady škol, knihoven a jiných center vzdělání, které i díky fasádě dobře vypadají a slouží potřebám veřejnosti.

Vzhled, odolnost, životnost a udržitelnost fasády ovlivní na dlouhá léta všechny, kdo budovy, kde se člověk učí, studuje a vzdělává, spravují nebo je navštěvují či v nich dlouhá léta pracují. Fasády musí nejen dlouho dobře vypadat, ale také denně odolávat náročným podmínkám. Od nárazů až po extrémní povětrnostní podmínky. Použitím moderních technologií a materiálů lze dát budově její nezaměnitelnou tvář, ale také minimalizovat náklady na údržbu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Nároky jsou to velké, jak však ukazuje nový Průvodce plánováním budov pro školství, lze je zvládnout. A při dobré součinnosti všech aktérů – od investora přes architekty, projektanty až po realizační firmy – mohou také u nás vyrůst budovy, které budou dělat radost desítky let.

Kvalitně zateplená škola slouží celé obci



Kombinace kreativní omítky StoSignature a trojrozměrných fasádních prvků StoDeco pomáhá vytvořit komunitní prostor pro jesle, školku a školu, který propojuje různé věkové skupiny. (Foto: Christian Schellander, AT) Kombinace kreativní omítky StoSignature a trojrozměrných fasádních prvků StoDeco pomáhá vytvořit komunitní prostor pro jesle, školku a školu, který propojuje různé věkové skupiny. (Foto: Christian Schellander, AT)

Komunitní prostor pro jesle, školku a první stupeň základní školy rakouské obce Frastanz propojuje všechny věkové skupiny. Na splnění náročných požadavků centra se podílela i řešení Sto. První stupeň základní školy v obci byl vybudován v 50. letech 20. století a současný stav školy již dlouho neodpovídal aktuálním požadavkům na moderní pedagogiku. Spolu s učiteli školy a pracovníky školky a jeslí Sonnenschein byla vytvořena pedagogická koncepce, která posloužila jako základ pro vypsání architektonické soutěže. Cílem byl vznik vzdělávacího centra s optimálními prostorovými podmínkami pro děti a pedagogy. Po několika úpravách návrhu se nakonec porota rozhodla pro návrh jihotyrolské kanceláře Pedevilla Architects.

Potřebné tepelněizolační parametry a dlouhou životnost fasády zajišťují řešení firmy Sto. Základem je zateplovací systém StoTherm Classic, fasádní barva StoColor Dryonic zachovává fasádu suchou a čistou a chrání stavební konstrukci před vlhkostí. Vysokou udržitelnost zaručuje jednoduchá geometrie pláště budovy a omezení na několik materiálů. K nadčasovému vzhledu přispívají také robustní detaily z masivních fasádních prvků StoDeco.

Kreativní omítka na fasádě gymnázia



Gymnázium v Berlíně rozšířilo své prostory o novou třípodlažní budovu, jejíž fasáda kombinuje kreativní omítku StoSignature s lineární strukturou na jedné části s hladkou omítkou s metalickou lazurou na provětrávané části fasády. (Foto: Maximilian Meisse, DE) Gymnázium v Berlíně rozšířilo své prostory o novou třípodlažní budovu, jejíž fasáda kombinuje kreativní omítku StoSignature s lineární strukturou na jedné části s hladkou omítkou s metalickou lazurou na provětrávané části fasády. (Foto: Maximilian Meisse, DE)

Arndt-Gymnasium Dahlem s humanitní tradicí a esteticko-hudebním zaměřením se nachází v zámožné berlínské čtvrti Dahlem a je považováno za jednu z nejlepších středních škol v hlavním městě Německa. Rostoucí počet studentů a měnící se nároky na místnosti pro výuku specializovaných předmětů přinesly potřebu rozšířit prostory školy o další čtyři učebny. Berlínské studio AFF pod vedením Svena a Martina Fröhlicha navrhlo pro Arndtovo gymnázium třípodlažní budovu, umístěnou v jihozápadním rohu staré, památkově chráněné budovy.

Nová třípodlažní budova je chráněna kontaktním zateplovacím systémem a předsazeným provětrávaným zateplovacím systémem firmy Sto. Část fasády pokrývá kreativní omítka StoSignature s lineární texturou (posiluje účinek měnícího se světla a zdůrazňuje kontury), předsazená fasáda je omítnuta hlazenou omítkou s metalickou glazurou.

Brizolit na dostavbě školy v Bernolákově



Břízolit je tradiční omítka používaná již několik desetiletí a zájem o ni opět roste, a to nejen pro její zajímavý mírně třpytivý povrch, ale především pro její téměř nesmrtelnou životnost, bez řas a machu vydrží mnoho desítek let. Je to materiál přímo předurčený k použití na školních budovách a vzdělávacích institucích. (Foto: Matej Hakár, SK) Břízolit je tradiční omítka používaná již několik desetiletí a zájem o ni opět roste, a to nejen pro její zajímavý mírně třpytivý povrch, ale především pro její téměř nesmrtelnou životnost, bez řas a machu vydrží mnoho desítek let. Je to materiál přímo předurčený k použití na školních budovách a vzdělávacích institucích. (Foto: Matej Hakár, SK)

Prostředí, ve kterém děti tráví polovinu bdělého času, výrazně ovlivňuje jejich rozvoj. Proto je vždy dobrou zprávou, když se v této oblasti podaří vytvořit podmínky pro vznik kvalitního projektu a dotáhnout dílo do úspěšného konce. Realizace dostavby základní školy v Bernolákově řeší nedostatečnou kapacitu stávající školy, přičemž těží z prostorového potenciálu současného areálu na Školní ulici. Přístavba navazuje na původní objekt ze 30. let minulého století a působí jako přirozená součást kompozice. Autoři z ateliéru BAKYTA ARCHITEKTI oděli efektivně řešené dispoziční schéma do stejně racionální obálky. Nová architektura je nevtíravá, bez trendového manýrismu, doba jejího vzniku je zřejmá ze současných detailů.

Znalce fasádních omítek na dostavbě školy v Bernolákově zaujme břizolitová omítka Sto, vyráběná podle klasické receptury, podle které se vyráběla tato „nesmrtelná“ omítka. Brizolit je zajímavý nejen svým vzhledem, ale také svojí tradicí a časem prověřenou životností. „Na fasádě bernolákovské dostavby školy je aplikována silnovrstvá minerální omítka StoMiral EdelkratzputzIng, známá jako brizolit, základem je zateplovací systém StoTherm Mineral,“ vysvětluje Ľudovít Jelemenský, projektový manager Sto Slovensko a dodává: „Zajímavé je také použití masivních prvků StoDeco na parapetech oken.“ I tuto školu najdete v novém Průvodci plánováním budov pro školství, protože dokazuje, že i u nás lze dělat školy na světové úrovni.

Fasáda školy se vzhledem cihlového zdiva



Obkladové pásy StoCleyer B pomohly tvůrcům školy vytvořit novou budovu přesně podle jejich představ. (Foto Ronald Tilleman, NL) Obkladové pásy StoCleyer B pomohly tvůrcům školy vytvořit novou budovu přesně podle jejich představ. (Foto Ronald Tilleman, NL)

Nedaleko Eindhovenu navrhl Atelier PRO Architects z holandského Haagu novostavbu školy Strabrect College. Novostavba je energeticky udržitelná a současně se zapojuje do cirkulární ekonomiky. Ze stávající budovy zůstala pouze tělocvična. Ta byla „napojena“ na novou budovu a nachází se hned vedle sportovišť. Na ploše necelých 8 000 m2 jsou rozmístěny kolem centrální posluchárny čtyři skupiny budov s prostory pro teoretickou i praktickou výuku a místnosti pro studenty. Fasáda ovšem není z cihel, i když se to tak na první pohled může zdát. Obkladové pásky StoCleyer B zde pomohly architektům dosáhnout přesně takového cihlového vzhledu, jaký si přáli.

Díky vhodně zvolené kombinaci fasádních pásků StoCleyer B, kterou navrhli a sestavili architekti, získala budova přesně vzhled, který si tvůrci nové školy představovali. Cihlové obkladové pásky StoCleyer B i na této budově prokázaly, že představují rychlé a jednoduché řešení pro realizaci zateplených fasád s autentickým cihlovým vzhledem. Jejich vlastnosti současně autorům umožnily přetvořit architektonický návrh na efektivní a spolehlivé stavební řešení.

Lamelová fasáda umělecké univerzity



Se systémem provětrávaných fasád StoVentec lze snadno vytvořit i neobvyklé tvary, které zprostředkují jedinečnost vzdělávací instituce. (Foto: Christian Schellander, AT) Se systémem provětrávaných fasád StoVentec lze snadno vytvořit i neobvyklé tvary, které zprostředkují jedinečnost vzdělávací instituce. (Foto: Christian Schellander, AT)

Je to impozantní budova: plisovaná, bílá fasáda Brucknerovy univerzity v Linci vypadá jako obalená jemným krepovým papírem. Design nového domova pro začínající umělce pochází od místní architektonické kanceláře 1 ZT GmbH. Podle architektky Susanne Seyfertové byla cílem budova, která svým vzhledem připomene umělecké využití, ale která dokonale zapadne do okolního prostředí. Zakřivená, organicky tvarovaná budova je jako socha nebo zhmotnění zvuku v parku. Leží v zatáčce ulice Hagenstraße a otevírá pohled na krásné staré stromy. Architekti chtěli využít zvláštností lokality – krásnou přírodu – a nabídnout ji samotným studentům.

Nejvýraznějším prvkem budovy je lamelová fasáda – lamely poskytují nejen stínění, ale dávají stavbě lehkost a zvláštní hudební charakter. Vypadají jako na struny hudebního nástroje a obklopují budovu jako jemný závěs. Nicméně, to, co vypadá tak snadné a lehké na papíře, bylo výzvou při realizaci. Oblé rohy, šikmé plochy a mnoho prostupů byly naprostou výzvou, technici Sto museli nosné desky StoVentec nařezat a instalovat je po jednotlivých segmentech. Provětrávaný systém firmy Sto takové a podobné instalace dovoluje (snadno se přizpůsobí neobvyklým a šikmým tvarům), přitom eliminuje vznik tepelných mostů a odolává vzniku trhlin.

Průvodce plánováním budov pro školství



Průvodce plánováním budov pro školství je skvělou pomůckou pro všechny, kteří pracují na přípravě projektu novostavby nebo rekonstrukce budov pro vzdělávání, jako jsou školy, školky, univerzity nebo knihovny. Průvodce plánováním budov pro školství je skvělou pomůckou pro všechny, kteří pracují na přípravě projektu novostavby nebo rekonstrukce budov pro vzdělávání, jako jsou školy, školky, univerzity nebo knihovny.

Jako navigační pomůcku pro plánování výstavby či rekonstrukce jakékoli budovy určené ke vzdělávání jsme pro Vás připravili Průvodce plánováním budov pro školství, který Vás provede řešeními pro jednotlivé funkční zóny budov určených ke vzdělávání. Zároveň v něm naleznete ukázky dalších inspirativních řešení fasád a jiných částí škol, školek, univerzit či knihoven z domácího i evropského prostředí. Průvodce plánováním budov pro školství si můžete zcela bezplatně sáhnout na tomto odkazu.