Čistá fasáda i po několika letech? Žádný problém!

Vliv deště, větru nebo změna teplot – to vše má velký vliv na vzhled a funkčnost fasády. Více jak 10letá samočisticí ochrana zajistí odolnost fasády proti špíně, plísním, řasám a škodlivým látkám. Chcete stále čistou fasádu? Podívejte se, jak na to.

Pokud bydlíte poblíž silnice s hustým provozem, jistě sami můžete pozorovat, že Váš objekt v porovnání s klidnější oblastí „stárne“ (co do vzhledu) rychleji. Podle původu můžeme nečistoty rozdělit do dvou hlavních kategorií – organické a atmosférické. Mezi organické nečistoty řadíme plísně, houby, mechy a řasy, tedy samostatné komplexnější útvary, které mají schopnost se množit.

Co se atmosférických nečistot týče, patří sem prachové částice, saze a především smog.



Bytový dům v Praze 8 – stav po 8 letech od omytí a aplikace nano nátěru – foto archiv FN-NANO s.r.o. Bytový dům v Praze 8 – stav po 8 letech od omytí a aplikace nano nátěru – foto archiv FN-NANO s.r.o.

Důsledky těchto vlivů se projevují:

Špiněním fasády (prachové částice a smog) a napadením mikroorganismy (řasy a plísně)

Šisováním barev a rozkladem pojiva i fasádních stěrek vlivem UV záření

Vytvářením prasklin díky vysokému tepelnému namáhání

Obnovení čistého vzhledu vyžaduje často poměrně velké náklady na očištění s využitím chemických přípravků a tlakové vody. V některých případech dochází k nevratnému poškození fasády.

Na dnešním trhu je spousta přípravků k ošetření a ochraně fasád, ale většinou jsou všechny založeny na chemické bázi a jejich maximální garance výrobce je sice uváděna spíše pro marketingové účely na mnoho let, ale běžná realita je zcela odlišná. A čím častěji se fasáda omývá a ošetřuje chemií, tím více dochází k její erozi a výraznému snižování její životnosti.

Existuje však fyzikální řešení celého tohoto problému, kterým je samočisticí fotokatalytický nano nátěr technologie FN NANO® od českého výrobce. Jeho funkce jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Ochranný nátěr FN NANO® využívá energii Slunce, kterou převádí na ekologický efekt přirovnatelný k horké plotýnce, která na sobě pálí špínu a škodlivé látky.

Chystáte-li se v letošním roce revitalizovat či jinak opravovat fasádu, nyní je právě ten správný čas se zamyslet nad tím, jestli tyto úkony budete v budoucnu chtít neustále opakovat, anebo jestli dáte přednost dlouhodobému řešení, klidu a úspoře financí.

Není to nic složitého, u rodinného domu to zvládne každý český kutil sám. Důležité je dodržet správné postupy a pak bude Vaše fasáda na dlouhé roky ošetřená a chráněná před vlivem UV záření, před degradací povrchu, před porůstáním plísní, řasami a dalšími mikroorganismy. Pokud si na to netroufáte, obraťte se na certifikované partnery.

Vzhledem k mimořádně vysoké fotokatalytické účinnosti funkčních nátěrů FN NANO® si výrobce může dovolit poskytnout garanci na funkci dlouhodobě čistého vzhledu povrchů v délce trvání min. 10 let s tím, že jeho životnost lze odhadnout na několik dekád.

Další informace, rady a návody naleznete na www.fn-nano.com