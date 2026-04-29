Stavební systémy budoucnosti na volyňské konferenci Dřevostavby
Stavební systémy budoucnosti na volyňské konferenci Dřevostavby
Tradiční již 27. ročník mezinárodní konference Dřevostavby v pohostinných prostorách Vyšší odborné školy (VOŠ) a Střední průmyslové školy (SPŠ) v jihočeské Volyni přinesl celou řadu zajímavých okamžiků, praktických ukázek i stavebních detailů z domova i ze světa. Dvoudenní akce plná přednášek, dílenských prezentací a setkání lidí z oboru představuje dřevo jako stavební systém budoucnosti, jako surovinu pro moderního člověka, který se zajímá o přírodní materiály, ekologii, úspory energie i suchou výstavbu. Nabízíme krátké obhlédnutí za touto významnou akcí.
Letošní ročník představil ve svém programu skvělou sestavu přednášejících z devíti zemí a přivítal řadu výjimečných osobností nejenom z oblasti dřevěného stavitelství. Jiří Homolka, ředitel VOŠ a SPŠ Volyně, si velmi cení toho, že se na konferenci začaly objevovat firmy, které byly dříve spojovány spíše s výstavbou založenou na silikátových materiálech. Za nejvýznamnější přínos považuje propojení teorie s praxí, setkávání lidí z akademické sféry s odborníky z praxe. Dalším benefitem je souběžné pořadatelství workshopů ve školní aule, dále pak nejrůznější tematické výstavy v celém areálu a přirozeně také dřevařská práce ve vlastních dílnách. Významnou událostí letošního ročníku bylo podepsání memoranda o spolupráci mezi VOŠ Volyně, Technickou univerzitou ve Zvolenu a Univerzitou aplikovaných věd v Bernu s cílem prohloubit spolupráci a umožnit studentům absolvovat magisterský program ve Švýcarsku. Letošní 27. ročník konference patřil dle odhadu ředitele Jiřího Homolky z hlediska počtu účastníků a rozsahu programu k těm největším.
Obliba přednášek zástupců tisíce jezer stále roste
Stejně jako v minulých letech dávají pořadatelé velký prostor zástupcům země tisíce jezer, a to nejenom z akademické sféry, kam zcela jistě patří finský architekt Mikko Viljakainen (Univerzity Aalto Helsinki), ale i z významných realizačních firem, například SWECO a Peikko. K výjimečným osobnostem letos bezpochyby patřil i francouzský architekt a urbanista Benoît Ernek (ve Volyni byl poprvé), který představil mimořádně rozsáhlý a velmi zajímavý developerský projekt v Paříži realizovaný ze dřeva (semapa.fr). Zajímavostí bylo také vystoupení Samuela Blumera ze Švýcarska s projektem vícepodlažní dřevostavby v Innsbrucku a s neobvyklou mostní konstrukcí s mimořádným rozpětím, která se instalovala v belgických Bruggách.
„Jedná se o syna, který pokračuje ve stopách svého slavného otce profesora Hermanna Blumera, proslaveného výrokem, že každý problém má řešení a vše, co se nechá nakreslit, je možné ze dřeva vyrobit a postavit. Také on několikrát ve Volyni v minulosti přednášel,“ upřesnil Jiří Homolka a připomněl i další zahraniční účastníky. Vystoupil zde například Kanaďan Rory Koska s inovacemi v oblasti dřevařského průmyslu (woodworks.org), nebo Arve Hjulstad Jahansen z Norska, který ukázal, že les může poskytnout dokonalý stavební materiál pro loď, dům i lžíci. Stálicí konferencí ve Volyni je známý rakouský architekt Heinz Ploderl. Ten se tentokrát zaměřil na dekarbonizaci u dřevěných staveb (pau.at).
Čeští a slovenští přednášející přinášejí novinky z oboru
Bylo by jistě nespravedlivé, abychom zmiňovali pouze zahraniční účastníky, na konferenci vystoupila i tentokrát celá řada domácích realizačních firem a významný počet akademických pracovníků z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě (VŠB TU), Technické univerzity v Košicích (TUKE), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), Slovenské technické univerzity v Bratislavě (STU) a Technické univerzity ve Zvolenu (TUZ).
„Mezi letošní novinky patří zařazení aktuálních témat, jako je například udržitelnost, energetická efektivita, moderní materiály a digitalizace, a to včetně debat o implementaci evropských norem a práva EU. Pro zvýšení komfortu účastníků bylo poprvé vedle tištěných materiálů připraveno využití QR kódů s programem konference a anotacemi jednotlivých přednášek,“ dodal Jiří Homolka a z českých přednášek vybral jako stěžejní přednášky ty, které se týkaly 2. generace Eurokódu 5 a nových trendů z oblasti rozvoje a navrhování dřevěných konstrukcí.
Problematiky Eurokódu se již tradičně ujal docent Petr Kuklík (ČVUT a UCEEB), člen technické normalizační komise na národní i mezinárodní úrovni a zpracovatel řady evropských a českých norem pro navrhování dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru. Prozradil co čeká a nemine české stavaře v nejbližších letech.
„Dokončení prací všech částí 2. generace Eurokódu 5 pro dřevěné konstrukce je naplánováno na období 2026/2027. Následně se ale dá předpokládat jejich aktualizace, která se řídí hlavním zájmem zvýšit uživatelskou přívětivost, a to nejen využitím digitální dostupnosti a efektivních vyhledávacích možností, ale také restrukturalizací, homogenizací a zjednodušením návrhových postupů. Nicméně, stejně jako při nástupu 1. generace Eurokódu 5, bude nezbytný další proces učení se novému, který by měl začít co nejdříve. Lze konstatovat, že 2. generace Eurokódu 5 není revolucí, ale evolucí, která konzistentně navazuje na zkušenosti a principy předchozí verze Eurokódu 5 a nové návrhové postupy by měly přispět k většímu uplatnění dřeva ve stavební praxi. Je však třeba zároveň poznamenat, že se již uvažuje o 3. generaci Eurokódu 5,“ uvedl (mimo jiné) ve svém příspěvku Petr Kuklík.
V diskusi bylo dále konstatováno, že současně s revizí Eurokódu 5 jsou aktualizovány také části Eurokódu 8 týkající se seizmického návrhu dřevěných konstrukcí.
„Nová ustanovení reagují na široké používání moderních dřevěných systémů a potřebu přesnějšího modelování jejich chování při seizmickém zatížení. Hlavní změny zahrnují například rozšíření kapitoly o dřevěných konstrukcích podle Eurokódu 8, včetně nových návrhových doporučení pro moderní konstrukční systémy; dále úvod nové kapitoly o dřevěných konstrukcích v EN 1998-3, která se zaměřuje na hodnocení a zpevnění stávajících staveb; a také specifikace návrhových pravidel pro seizmické chování dřevěných konstrukcí, zejména v oblasti modelování kloubů a globálního chování konstrukčních systémů,“ dodal ve svém příspěvku (a kol.) kolega ze Slovenska, docent Ján Kanocz.
Je patrné, že dřevo jako stavební materiál prochází v posledních dvou desetiletích dynamickým vývojem. Od tradičních rodinných domů se masivní dřevěné systémy jako CLT, glulamové nebo hybridní dřevo-betonové a dřevo-ocelové konstrukce přesouvají do segmentu vícepodlažních budov, mostů a urbanisticky významných projektů. Jako dobrý přehled nabízejí přednášející Světovou konferenci o dřevařském inženýrství WCTE 2025 (wcte2025.org), která mapuje klíčové oblasti současnosti: aktualizace návrhových standardů (Eurokódy), seizmická a požární odolnost, hybridní a modulární systémy, optimalizace konstrukcí, digitální nástroje, udržitelnost a cirkulární ekonomika.
Zasloužená pozornost návštěvníků patřila i workshopům ve školní aule
Ve školní aule vybudované ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf (THD) probíhaly opět workshopy pořádané ve spolupráci s UCEEB ČVUT v Praze pod vedením profesora Jana Tywoniaka. Tentokrát na téma Kvalita budov v širším pohledu a Nové poznatky z mechanických zkoušek dřevostaveb. Výzkumný tým zde (kromě jiného) představil i databázi stavebních materiálů pro hodnocení potenciálu globálního oteplování (GWP) a nástroje, které umožní posuzovat environmentální dopady stavebních výrobků a konstrukcí v českém kontextu a podpoří širší využití metodiky LCA ve stavebnictví i implementaci evropské směrnice EPBD IV do praxe.
„Mezi hlavní výstupy patří lokalizovaná generická LCA databáze stavebních materiálů, katalog typických stavebních konstrukcí s jejich uhlíkovou stopou a zjednodušený LCA kalkulátor umožňující rychlé orientační posouzení budov z hlediska uhlíkové stopy. Výstupy jsou dostupné v pilotním provozu prostřednictvím portálu DATALCA.cz a mají sloužit jako praktická opora pro projektanty, investory, odbornou veřejnost i veřejnou správu, která je bude využívat například v dotačních programech,“ uvedli zástupci UCEEB a odkázali na následné prezentační akce.
Ve školní aule se uskutečnila také přednáška zástupců společnosti Taros Nova s názvem Srdce Poroninu o netradiční dřevěné stavbě na polské straně Tater a v předsálí se konaly dvě výstavy: Cena Inženýrské komory 2024 a jubilejní výstava fotografií Dagmar Johansen pod názvem Norsko – Světlo tundry. I zde byl zájem obrovský. A jak již poznamenal v úvodu ředitel VOŠ a SPŠ Volyně Jiří Homolka, letošní ročník konference patřil z hlediska obsahu a počtu účastníků k těm největším. Rovněž atmosféra byla inspirativní a ze tváří účastníků vyzařovalo zaujetí a spokojenost. Budeme se těšit na další ročník konference Dřevostavby Volyně (již 28.) a přejeme všechno dobré.