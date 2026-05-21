Podpora surovinové politiky pro dřevo přináší výsledky. Nové projekty v Čechách i v zahraničí
Přehrát audio verzi
Podpora surovinové politiky pro dřevo přináší výsledky. Nové projekty v Čechách i v zahraničí
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Materiál připravený Ministerstvem zemědělství (MZe) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) by měl pomoci s rozšířením dřevostaveb po revizi norem pro požární bezpečnost staveb a dát nový obsah české surovinové politice. Součástí materiálu je databáze konstrukcí využívajících dřevo a přehled možností financování dřevostaveb. Vyplývá to z hodnotící zprávy naplňování Surovinové politiky pro dřevo za rok 2025. Tempo výstavby se zvedá, rodí se nové projekty vícepodlažních dřevostaveb i městských čtvrtí.
Ještě v minulém roce se objevovaly zprávy, že podíl dřevostaveb v českém stavebnictví stagnuje a že tempo výstavby je potřeba výrazně podpořit. Vláda si kladla za cíl dosáhnout 25% podílu dřevostaveb do roku 2035. Mezi klíčová opatření patřila úprava stavebních norem a předpisů, která umožňuje stavět vícepodlažní dřevostavby. „Dá se říci, že rok 2025 byl zlomový pro výstavbu vícepodlažních dřevostaveb, a to díky plánovaným úpravám stavebních norem. Odstranili jsme jednu z nejčastěji skloňovaných překážek a otevřeli cestu k bezpečné a moderní výstavbě dřevěných vícepodlažních bytových domů i v Česku,“ řekl tehdy Robert Jára, jeden z garantů pracovní skupiny Timber, která funguje v rámci České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Následovalo vypracování dokumentu s názvem Aktuální přehled o stavu dění v oblasti dřevostaveb na českém trhu: Budoucnost dřevostaveb — přínosy, bariéry, právní rámec, který mapoval výchozí stav a sloužil jako odrazový můstek k vytyčení příležitostí a podpoře výstavby dřevostaveb v České republice [1].
LeopoldQuartier: první městská čtvrť v Evropě postavená s využitím dřevohybridní metody. Využívá dřevohybridní konstrukce téměř 4 000 m³ smrkového dřeva s kapacitou vázat cca 4 000 tun CO₂, geotermální energii a fotovoltaiku. Vytápění i chlazení zajišťuje cca 200 geotermálních sond v hloubce až 150 metrů s roční produkcí kolem 4 800 MWh energie, součástí konceptu je důraz na zdravé vnitřní prostředí a podpora bezemisní mobility včetně dobíjení elektromobilů a sdílené dopravy. V rámci LeopoldQuartier Living vzniklo 253 bytů o rozloze 34 až 108 m². Kancelářská část LeopoldQuartier Office nabízí přibližně 22 000 m² ploch a splňuje přísná ESG kritéria i požadavky EU taxonomie, přičemž usiluje o certifikace DGNB Gold a Greenpass. Foto: UBM Development Czechia, Crest Communications
Surovinovou politiku pro dřevo se daří naplňovat
„Surovinová politika pro dřevo přispívá k většímu využívání výrobků ze dřeva, upřednostňuje materiálové před energetickým využitím dřeva a nepřímo tak pomáhá snižování exportu surového dříví. To prospěje tuzemským firmám podnikajícím v této oblasti, i zvýšení daňových příjmů státu a zaměstnanosti. Příklady úspěšných realizací různých typů staveb a jejich prezentace veřejnosti podpoří větší zájem o využívání dřeva ve stavebnictví i mimo rámec našeho resortu,“ uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán v hodnotící zprávě naplňování Surovinové politiky pro dřevo za rok 2025.
Materiál připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (VÚVD) přidal Databázi certifikovaných stavebních dílů a detailů pro dřevostavby, která poskytuje ucelený přehled dostupných konstrukcí využívajících dřevo podle platných norem a legislativy v České republice. Katalog hodnotí i vlastnosti jednotlivých konstrukčních materiálů, konstrukcí a informuje o jejich ekologické zátěži [2].
Timber Peak: udržitelné kanceláře na Rýnu. Administrativní budova v německém Mainzu se stala první dřevohybridní výškovou stavbou ve městě a dominantou nové čtvrti Zollhafen. Objekt o 12 podlažích a výšce téměř 45 metrů nabízí 8 750 m² kanceláří s důrazem na zdravé pracovní prostředí. Konstrukce využívá cca 1 050 m³ dřeva, které dlouhodobě váže přibližně 1 000 tun CO₂. Budova kombinuje dřevěnou konstrukci s pokročilým energetickým konceptem – využívá energii z geotermálních vrtů, fotovoltaiku i pasivní chlazení, doplněné inteligentním řízením provozu. Zároveň je navržena s ohledem na budoucí demontáž a opětovné využití materiálů, splňuje kritéria EU taxonomie a usiluje o certifikaci DGNB Gold. Foto: UBM Development Czechia, Crest Communications
MZe ve spolupráci s Institutem pro cirkulární ekonomiku (INCIEN) připravilo analýzu Finanční nástroje pro udržitelné stavebnictví a bydlení v České republice – Role dřevostaveb, která uvádí přehled dostupných finančních nástrojů a podmínek financování bankami i národními a evropskými programy. Ve spolupráci s odborníky pak ustálilo definice pojmů „stavba na bázi dřeva“ a „dřevostavba“ tak, aby tyto definice pomohly veřejným zadavatelům lépe vymezit svůj stavební záměr podporující vyšší využití dřeva a státní správě či samosprávám lépe formulovat podmínky programů zaměřených na podporu stavění ze dřeva [3].
MPO dokončilo revize norem pro požární bezpečnost staveb, které umožňují budování dřevostaveb s výškou až 22,5 metru, to znamená až osm podlaží. MZe aktualizovalo Metodiku pro využití dřeva ve veřejných zakázkách určenou pro uplatňování dřeva ve stavebních zakázkách [4].
MPO chce dále věnovat svoji pozornost revizi norem požární bezpečnosti, které upravují pravidla pro shromažďovací prostory a pro výrobní haly a další výrobní objekty. Dlouhodobě a systémově rovněž podporuje konkurenceschopnost dřevozpracovatelského průmyslu, například formou investičních pobídek, programů finanční pomoci malým a středním podnikatelům a dalšími aktivitami, včetně podpory výzkumu a vývoje a rozvoje technického vzdělávání.
Timber Living: zdravé prostředí pro každodenní život. Rezidenční projekt v mnichovské čtvrti Berg am Laim představuje moderní koncept městského bydlení. V první etapě vzniká 108 bytů o velikosti 36 až 120 m², doplněných o parky, zelené vnitrobloky a komunitní prostory. Projekt počítá s dřevohybridní konstrukcí a nízkoenergetickým konceptem s využitím obnovitelných zdrojů, včetně fotovoltaiky a tepelných čerpadel a usiluje o certifikaci DGNB Gold, splňuje standardy QNG i energetickou úroveň KfW 40. Důraz je kladen na ekologii a zdraví uživatelů – budova je předcertifikována organizací Allergy Friendly Buildings Alliance (AFBA) a navržena s ohledem na minimalizaci alergenů. Foto: UBM Development Czechia, Crest Communications
Zahraniční a české příklady dobré praxe
Příklady dobré praxe lze aktuálně vidět zejména v Německu a Rakousku, v posledních letech přibývají zajímavé projekty i v České republice. Podle informací společnost UBM Development Czechia se aktuálně ve Vídni dokončila první evropská čtvrť ze dřeva LeopoldQuartier; ve výstavbě je rezidenční projekt Timber Living v Mnichově. V České republice vyrostl v Praze Řeporyjích první projekt vícepodlažních rezidenčních dřevostaveb v novodobé historii s dvaašedesáti byty. Podívejme se ně.
Timber Praha: komorní domy s energeticky úspornými prvky. Jedná se o pilotní projekt bytových dřevostaveb v tuzemsku. V nízkopodlažních domech na pomezí Stodůlek a Řeporyjí vzniklo 62 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk. Vyznačují se zdravým prostředím a příjemnou atmosférou dřevostavby i energetickou efektivitou a udržitelností, například tepelnými čerpadly, geotermálními vrty či fotovoltaickými panely. Foto: UBM Development Czechia, Crest Communications
Doporučená literatura a zdroje:
- Dokument s názvem Aktuální přehled o stavu dění v oblasti dřevostaveb na českém trhu: Budoucnost dřevostaveb — přínosy, bariéry, právní rámec, Budoucnost dřevostaveb — přínosy, bariéry, právní rámec, ke stažení zde
- Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (VÚVD) připravil Databázi certifikovaných stavebních dílů a detailů pro dřevostavby, která poskytuje ucelený přehled dostupných konstrukcí využívajících dřevo podle platných norem a legislativy v České republice, ke stažení zde
- Analýza Finanční nástroje pro udržitelné stavebnictví a bydlení v České republice - Role dřevostaveb, která uvádí přehled dostupných finančních nástrojů a podmínek financování bankami i národními a evropskými programy, ke stažení zde
- MZe aktualizovalo Metodiku pro využití dřeva ve veřejných zakázkách určenou pro uplatňování dřeva ve stavebních zakázkách, ke stažení zde
- Databáze německých dřevěných staveb Informationen zum ältesten, fortschrittlichsten und natürlichsten Baustoff der Welt. Online https://informationsdienst-holz.de/