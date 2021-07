Stavba / Dřevostavby / Redakční návštěva: Atypický bungalov od Domy Atrea

Pasivní dřevostavby od společnosti Domy Atrea čtenáři portálu TZB-info již dobře znají. S kamerou jsme navštívili stavbu bungalovu s řadou zajímavostí, které měly vliv na konstrukci domu a jeho energetické řešení. Zároveň jsme měli možnost vidět montáž dřevěných oken a HS portálů Slavona.

Kousek za Prahou dokončuje stavební firma Domy Petříček další z řady energeticky úsporných dřevostaveb systému Domy Atrea. Tvar pozemku a velkorysé požadavky investory nakonec vedly ke vzniku projektu domu o třech objemových hmotách, kde dvě z nich slouží k bydlení a jedna skrývá garáž a parkovací stání. Hmoty jsou vzájemně posunuté, navíc se zde kombinuje šikmá sedlová střecha se střechou plochou, která bude v budoucnu osázena extenzivní zelení.

Na první pohled se může zdát, že jde o rodinný dům s obytným podkrovím. Tak tomu ale není. V obytné části sahá obytný prostor přízemí až do hřebene. Řadou střešních oken je zajištěno jeho příjemné horní osvětlení, které dokonale doplňuje dávku slunečního svitu do relativně hlubokého interiéru osvětleného dřevěnými okny od firmy Slavona ve fasádě.



Těžký dřevěný skelet Těžký dřevěný skelet



Velkorysá dispozice v energeticky úsporném domě

Hlavní obytná část domu, zahrnující obývací pokoj s kuchyňským koutem a dále ložnici, pracovnu, zázemí a další místnosti, navazuje na zateplenou zimní zahradu v jižní části domu. Tak je přirozeně osvětlena rozměrnými posuvnými HS portály Slavona a od obytné části oddělena skleněnou posuvnou stěnou. Právě tomuto prvku, který lze celý při otevření skrýt do neprůsvitné stěny, musela být přizpůsobena nosná konstrukce z tradičního těžkého dřevěného skeletu, který z domů Atrea známe.

Z dosavadního popisu domu je patrné, že při výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění máme objem dvoupodlažního členitého domu, ale energii dělíme plochou pouze jednoho podlaží. Při ekonomicky smysluplných opatřeních dům nedosáhl na parametry pasivního domu. Řada střešních oken v šikmé střeše také není typickým řešením pro tuto energetickou kategorii staveb. Přesto se podařilo dosáhnout měrné potřeby tepla na vytápění 26 kWh/m2.rok a pro dům získat dotaci z programu Nová zelená úsporám v podoblasti B0.



Zesílená konstrukce pro posuvnou stěnu Zesílená konstrukce pro posuvnou stěnu

Do dřevostavby dřevěná okna

Lehký obvodový plášť, který je u domů Atrea lety ověřený, tvoří dřevovláknitá deska na exteriérové straně opatřená tenkovrstvou mítkou nebo větranou fasádou s dřevěným obkladem. Foukaná tepelná izolace z celulózy se aplikuje mezi tuto dřevovláknitou desku a OSB desku na interiérové straně tepelné izolace. OSB deska opatřená speciálním nátěrem tvoří tzv. parobrzdu. Na vnitřní straně pak následuje instalační dutina a sádrokartonová konstrukce s interiérovou povrchovou úpravou.

Do tohoto obvodového pláště se na tomto domě montovala dřevěná okna s trojsklem Solid Comfort od firmy Slavona. Okna mají součinitel prostupu tepla maximálně 0,7 W/m2K. Nezbytnou úpravou připojovací spáry je parotěsná páska na straně interiéru a difuzní a vzduchotěsná páska na exteriérové straně. Záběry z montáže oken naleznete také ve videu.



Osazování oken Slavona Osazování oken Slavona

Vytápění vodou i vzduchem

Hlavním zdrojem tepla pro dům je tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Zvoleno bylo podlahové vytápění s ohledem na otevřený interiér do střechy. O větrání se tradičně stará větrací a vytápěcí jednotka Atrea, která ještě zvyšuje teplotní komfort uživatelů v zimním období.

Jižní stranu šikmé střechy budou vedle střešních oken pokrývat prakticky ve zbytku celé plochy fotovoltaické panely. Ty budou prioritně pokrývat spotřebu elektrické energie, přebytky budou ohřívat vodu v zásobníku. Teprve po dosažení maximální teploty v zásobníku budou přebytky posílány do distribuční sítě. Do budoucna investor uvažuje také o bateriovém úložišti, které by bylo předřazeno zásobníku teplé vody.

Další informace o domě naleznete v našem videu. V pokračování se příště budeme podrobněji věnovat vytápění a větrání domu a také prokázání požadavků na těsnost jeho obvodového pláště.

Parametry domu

Vnitřní podlahová plocha: 165 m2

Měrná potřeba tepla na vytápění: 26 kWh/m2a

Měrná neobnovitelná primární energie: 111 kWh/m2a

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem: 0,22 W/m2K

Energetická třída budovy: A – velmi úsporná

Průvzdušnost obálky ve fázi výstavby (Blower – Door Test) n50: 0,24 h-1

Nová zelená úsporám: B.0 – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Autoři řešení domu

Architekt: Ing. Tomáš Krupa (Symbiosa – ateliér architektů)

Projektant: Ing. Stanislav Kroulík (SK ateliér)

Energetické řešení, posudek NZÚ: Ing. Zdeněk Ročárek (EnergySim s.r.o.)

Zhotovitel: Domy Petříček (v licenci DOMY ATREA)

Technický dozor stavebníka: Ing. Petr Marx

Stavební systém: DOMY ATREA



Osazování HS portálů Osazování HS portálů

Dokončená montáž oken Dokončená montáž oken

Dům Atrea před dokončením Dům Atrea před dokončením

Rozestavěný dům Atrea Rozestavěný dům Atrea

Vizualizace zimní zahrady Vizualizace zimní zahrady

Vizualizace – skleněná stěna oddělující zimní zahradu Vizualizace – skleněná stěna oddělující zimní zahradu