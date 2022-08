Podlahové a teplovzdušné vytápění tepelným čerpadlem a větrání rodinného domu s rekuperací

Naposledy navštívíme energeticky úspornou dřevostavbu Domy Atrea, tentokrát již po jejím dokončení. Dům je vybaven větrací jednotkou Atrea s rekuperací s možností vytápění a chlazení a tepelným čerpadlem vzduch-voda. Domem nás provedl Luděk Špidla ze společnosti Atrea.

Kombinace jmenovaných technických zařízení umožňuje dům teplovzdušně vytápět a zároveň větrat s využitím zpětného získávání tepla. Tepelné čerpadlo vzduch-voda zajišťuje výrobu tepla pro vzduchotechnickou jednotku, podlahové vytápění a přípravu teplé vody.

Centrální vzduchotechnická jednotka ATREA Duplex RA5 je schopna přivádět až 600 m3/h. Vzduch odváděný z kuchyně, koupelen a toalet předává ve výměníku teplo přiváděnému vzduchu. Vzduch může být v jednotce navíc dohříván a následně je distribuován do obytných místností.

„Kromě větrání má i funkci vytápěcí a chladicí. K tomu je potřeba dostatečný průtok vzduchu. Proto má jednotka kromě větracího okruhu i okruh cirkulační. Je tedy schopna do venkovního vzduchu přimíchávat i vzduch, který nasává v obývacím pokoji,“ říká Luděk Špidla ze společnosti Atrea. „Celkový průtok vzduchu je tak mnohem vyšší, než by to bylo běžné u čistě větrací jednotky s rekuperací. Přimícháváním cirkulačního vzduchu dochází k úspoře tepla při zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a nízké koncentraci škodlivin v interiéru. Díky cirkulaci je zároveň zajištěna dostatečná vlhkost vnitřního vzduchu, protože vnější vzduch v zimním období je v absolutních hodnotách velice suchý,“ vysvětluje Luděk Špidla.

Naprostá většina rozvodů je schována v konstrukci. Rozvody jsou provedeny z pevného hladkého potrubí, tak aby mohly být následně čistitelné ze strany větrací jednotky nebo vyústek.

Dům je vybaven také podlahovým vytápěním. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda Atrea. Topná voda je z integrovaného zásobníku s objemem 650 l rozváděna do otopných hadů jednotlivých místností. Investor do budoucna počítá s instalací fotovoltaického systému. Již nyní je systém připraven na to, aby byly letní přebytky využity k dohřívání zásobníku přes integrované elektropatrony, a to až na teplotu 75 °C. V zimních extrémech, kdy by tepelné čerpadlo s fotovoltaikou nebylo dostatečným zdrojem, lze patrony využít i jako bivalentní zdroj.

Pro podrobný popis větrací jednotky ATREA Duplex RA5 včetně funkce zónování, dále způsob regulace a obsluhy systému a další podrobnosti se podívejte na naše video.