Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Soutěž odborných dovedností otestovala mladé zedníky v realizaci zdiva z broušených cihel HELUZ

Společnost HELUZ cihlářský průmysl podporuje Soutěž odborných dovedností v rámci Stavebních veletrhů v Brně již mnoho let. Nastupující zednická generace prokázala i letos vysokou kvalitu práce a znalosti systému zdiva z broušených cihel HELUZ.

Studenti se přesvědčili o tom, že díky propracovanému systému HELUZ s doplňkovým sortimentem se minimalizuje riziko pochybení. „Proto i dnes při stavění nových domů je jediným doporučením jednovrstvý systém. A aby ten jednovrstvý systém dával hlavu a patu a dával smysl té budově, tak jsou tvarovky a cihly připravené tak, aby doplňkové cihly zjednodušily provazbu rohu, návaznost zdiva, včetně oken, komínů, stropů. To je HELUZ,“ říká Ing. Petr Porubský, obchodní ředitel skupiny Heluz Group.

„V porovnání toho, co vidím, tak chyb je v soutěžních projektech naprosté minimum, za což jsem velmi rád. Na druhou stranu musím vyzdvihnout, že stihli za tak krátkou dobu vyzdít celý fragment. Není to jen vyzdít stěnu, ale je to včetně okna a včetně provazby rohu. A ti kluci to měli velmi rychle,“ oceňuje Petr Porubský.

Celou reportáž můžete sledovat ve videu v úvodu článku.