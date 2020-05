Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Stavební trh ohrozí nedostatek pracovních sil. Řešením může být velkoformátová výstavba

Ve stavebnictví se mohou uzavřené hranice projevit nedostatkem pracovníků. Stavební společnosti a developeři tak přehodnocují letošní výstavby a hledají efektivnější postupy, které jim pomohou vyřešit problémy s chybějícími zedníky. Trendem je využívání velkoformátových stavebních prvků, které zrychlují proces výstavby a především snižují počet potřebných pracovních sil.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a chybějící pracovní síla ze zahraničí výrazně promění české stavebnictví. Již nyní se developeři i projektanti přiklánějí k trendům mechanizace a automatizace, které výrazně šetří čas výstavby a minimalizují počet potřebných pracovníků. V souvislosti s tímto trendem se na stavbách nově uplatňují velkoformátové prefabrikované tvárnice, které jsou navrženy tak, aby snižovaly počet kroků nutných pro stavbu budovy. Tím se zjednodušují procesy a navíc se snižuje riziko chyb.

Velkoformáty splňují potřeby velkých projektů, u kterých se klade důraz na kvalitní a rychlou stavbu – jde zejména o bytové domy, administrativní budovy, tovární sklady či řadové domy i školy. Inovativní stavební materiál doporučili projektanti například pro stavbu bytového domu v Trenčíně. „Díky velkoformátovým prvkům stavba probíhala rychleji. Navíc jsme původně počítali se třemi partami zedníků, nakonec tady pracovala jedna jediná,“ uvedl k výhodám velkoformátových tvárnic František Bouchner, majitel stavební společnosti Tespra Trenčín, která zajišťovala stavební práce.

Velkoformát zrychluje a zpřesňuje výstavbu

Technologie velkoformátových stavebních prvků umožňuje stavbu až dvojnásobnou rychlostí, přitom je zapotřebí jen poloviční počet zedníků, než je běžné. „Velkoformátové tvárnice jsou navrženy tak, aby v jediném kroku vyzdily až sedmkrát větší prostor než při použití běžných stavebních prvků,“ vysvětluje výhody Lucie Šnajdrová, manažerka velkoformátové výstavby ze společnosti Xella, která v roce 2019 uvedla na český trh pórobetonové tvárnice Ytong Jumbo. „Stavební firmy při využití velkoformátových tvárnic oceňují i lepší přesnost stěn. Díky velké jednolité ploše a minimalizaci potřebných stavebních kroků je snížena chybovost a stěny jsou hladké a rovné,“ dodává Šnajdrová s tím, že tvárnice Ytong Jumbo jsou dostupné v rozměru s délkou 600 mm a výškou 750 mm.

Velkoformátové tvárnice je možné používat pro nosné i nenosné vnitřní stěny, ale i pro stěny dělicí, u kterých jsou zvýšené nároky na akustiku. Pro tyto účely jsou vhodné vápenopískové velkoformáty Silka Tempo, které mají vysokou únosnost srovnatelnou s betonem. Tvárnice umožní vyzdít 50 m2 stěny za jeden den, snižují tak dobu zdění o 60 % oproti běžným stavebním prvkům.

Se stavbou pomohou minijeřáby

Při práci s velkoformátovými tvárnicemi se využívá strojové zdění, díky tomu je fyzická námaha pracovníků výrazně menší. Pro manipulaci se stavebními prvky jsou vhodné malé jeřáby s montážními samosvornými kleštěmi. „Minijeřáby se využívají na stavbách například v Německu či Rakousku mnoho let. Do tuzemského stavebnictví teprve pronikají, ale postupně si získávají u českých firem stále větší oblibu. Tyto malé jeřáby totiž výrazně šetří námahu pracovníků a tím i zvyšují bezpečnost práce na stavbách. Díky jejich využití je výstavba samozřejmě mnohonásobně rychlejší, například při stavbě bytových domů to jsou tisíce stavebních kroků, které se nemusejí provést. Stavební četa tak může být menší, stačí jen dva pracovníci,“ uvádí Šnajdrová. Minijeřáby si mohou stavební firmy půjčit například od společnosti Xella. Pro usnadnění práce s velkoformátovými stavebními prvky lze využít i další pomůcky, jde například o schůdky nahrazující lešení či speciální kleště na rozměrné tvárnice.

Efektivní výstavba vnitřních příček

Kromě produktů pro výstavbu obvodových a nosných zdí jsou na trhu dostupné i velkoformátové panely pro stavbu vnitřních příček. Příčky se vyrábí přímo na míru podle výšky podlaží, standardně jsou k dispozici až do výšky tří metrů. „Zakázková výroba panelů přesně pro potřeby dané stavby pak snižuje objem stavebního odpadu, efektivnější je i logistika materiálu. Montáž panelů usnadňují speciálně navržené manipulační vozíky,“ popisuje Lucie Šnajdrová ze společnosti Xella, která na svém webu poskytuje výuková videa, jak s panely pracovat v praxi.

Vyztužené panely se hodí pro stavby, u kterých je kladen důraz na rychlou výstavbu – například velkoformátové příčkové panely Ytong přinášejí trojnásobnou úsporu času oproti běžnému postupu a ušetří až polovinu pracovních sil. Jeden pracovník tak za den vyzdí 40 až 60 m2 příček. Panely se používají zejména pro stavby, u kterých je nutné předělit velké plochy a zvětšit užitné prostory použitím tenkých pevných příček. Využívají se nejen u bytových domů, ale i u administrativních budov či sklepů. Velkoformátové panely architekti využívají i do industriálních prostor, protože jejich povrch je hladký a je možné stěny ponechat i bez povrchových úprav, vynikne tak jednolitá velká plocha.

Velkoformátová výstavba bytového projektu v Trenčíně

Velkoformátové prvky využili developeři například při výstavbě bytového projektu SEKO Komplex v Trenčíně, který nabízí 24 bytových jednotek. Autoři projektu po zkušenostech s výstavbou potvrzují, že velkoformátové tvárnice šetří čas výstavby a snižují náklady jak na samotnou stavbu, tak na pracovní síly. Výběr velkoformátových prvků hodnotil autor projektu Michal Lešinský z projektově-inženýrské organizace Pio Keramoprojekt: „Na nosné stěny jsou použity velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo, které jsme navrhli pro jejich vysokou nosnost a výborné akustické vlastnosti, navíc nahradily i železobetonové konstrukce. Obvodové stěny jsou vyzděny z velkoformátových prvků Ytong Jumbo, u nichž jsme kladně hodnotili jejich výborné tepelně-technické vlastnosti.“

Snadné používání velkoformátových tvárnic potvrzují zkušenosti stavební firmy: „S velkoformátovými prvky se nám pracovalo dobře, ve srovnání s klasickými maloformátovými tvárnicemi nemuseli naši zedníci brát velké prvky do rukou a s jeřábem se naučili pracovat velmi rychle,“ uzavírá František Bouchner ze společnosti Tespra Trenčín.