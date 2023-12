Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / V letošním roce jsme oslavili 2 jubilea, která ocenili i v mateřské firmě Schöck Bauteile GmbH

V letošním roce jsme oslavili 2 jubilea, která ocenili i v mateřské firmě Schöck Bauteile GmbH

Ve středu 18. 10. 2023 jsme ve městě Baden-Baden, sídle společnosti Schöck Bauteile GmbH, oslavili 25 let spolupráce a 20 let od založení firmy Schöck-Wittek s.r.o. Při této příležitosti jsme od CEO Mika Buchera a regionální ředitelky Angeliky Aulinger dostali stříbrný Isokorb na znamení skvělé a dlouhodobé spolupráce.



Mike Bucher, Angelika Aulinger, Ondřej Wittek, Marcel Wittek Mike Bucher, Angelika Aulinger, Ondřej Wittek, Marcel Wittek

Před pětadvaceti lety začínal spolupráci se společností Schöck Bauteile GmbH společně syn Marcel Wittek se svým otcem Hansem Wittkem. Na nápad této spolupráce je přivedl statik Pavel Hladík, který byl již v té době rodinným přítelem a jako statik si už v tehdy byl vědom nutnosti řešit tepelné mosty, a proto potřeboval do Česka dostat prvky Schöck Isokorb®. Tuto první dodávku zajistili společně Hans a Marcel Wittek, kteří z Baden-Baden přivezli na český trh první Isokorby. Po této první dodávce se se společností Schöck Bauteile GmbH podepsala krátkodobá smlouva a spolupráce oficiálně začala. Nejdřív Marcel Wittek podnikal na fyzickou osobu a za pět let vznikla společnost Schöck-Wittek s.r.o. Ze začátku spolupráce byl pro rozvoj českého trhu velmi důležitou osobou Marcel Bégoc, který byl regionálním ředitelem a měl na starost rozvoj mezinárodních trhů včetně toho českého. Během let byl dobrým rádcem rodině Wittek a za tuto spolupráci jsme mu vděční.



Stavební veletrh Brno 2008, kterého se zúčastnil i pan Marcel Bégoc Stavební veletrh Brno 2008, kterého se zúčastnil i pan Marcel Bégoc

V průběhu let Marcel Wittek firmu rozvíjel a postupně přibývalo zakázek i zaměstnanců. Důležitou součástí firemní filozofie je zaměření na statiky, projektanty a architekty. Díky kontinuální propagaci a poskytování potřebných dokumentů pro návrh se z výrobků Schöck Isokorb® a Schöck Tronsole® staly standardy moderní výstavby v Česku i na Slovensku. Součástí představení výrobků Schöck českému trhu byly exkurze českých statiků, projektantů, vedení stavebních firem, monolitářů a pref ve fabrice Schöck přímo v Baden-Baden. Většina účastníků na tyto exkurze vzpomíná dodnes jako na začátek spolupráce s firmou Schöck-Wittek s.r.o.



Marcel Wittek, jednatel Schöck-Wittek s.r.o., Pavel Hladík jednatel Hladík a Chalivopulos s.r.o. Marcel Wittek, jednatel Schöck-Wittek s.r.o., Pavel Hladík jednatel Hladík a Chalivopulos s.r.o.

Tři generace. Hans, Marcel a Ondřej. Tři generace. Hans, Marcel a Ondřej.

Celá firma Schöck-Wittek s.r.o. Celá firma Schöck-Wittek s.r.o.



V roce 2017 do firmy nastoupil další člen rodiny Ondřej Wittek a postupně získal na starost obchodní část firmy. Zaměřil se mimo jiné na nové produkty, a to konkrétně na Schöck Isolink®, který se stal pro prefy standardem ke spojování sendvičových stěn. Nově se firma zaměřuje na seznámení trhu s novou produktovou řadou Schöck Sconnex®, která eliminuje tepelné mosty u stěn a sloupů.

Společnost Schöck-Wittek s.r.o. se i do budoucna bude soustředit na přivádění nových produktů a systému firmy Schöck na český i slovenský trh. Současně se vždy budeme snažit o skvělý servis pro naše partnery a zákazníky, kterým tímto velmi děkujeme za jejich důvěru a podporu, kterou nám projevují již 25 let!

I nadále „Stavíme na spolehlivosti“.

Rodinná firma Schöck-Wittek s.r.o.