Hledáte nejodolnější kabát pro svůj dům? Zkuste prémiové omítky Cemix!

ActivCem, DuoCem a TetraCem jsou prémiové omítky Cemix, které v sobě nesou ty nejlepší vlastnosti pastovitých omítek, které můžete v současné době na stavebním trhu získat. TetraCem se dovede sama čistit, omítka ActivCem vydrží i nárazy a DuoCem umí výborně dýchat.





Prémiové fasádní omítky Cemix jsou doslova brněním pro váš dům, ať již v jakémkoli slova smyslu. Jejich vývoj vycházel z faktu, že fasádní omítky nemají jen estetickou funkci, ale hlavně praktický význam. Navíc jsou každý den vystavovány povětrnostním vlivům a často i extrémním teplotním výkyvům, vichřici, která žene déšť přímo proti stěnám, mrazu, krupobití, ale i ostrému slunečnímu záření. A na špatné omítce pak mohou tyto vlivy zanechávat nevratné stopy.



Omítka TetraCem

Omítka TetraCem výborně dýchá díky vlastnostem svého pojiva (silikonového a silikátového), spolehlivě proto propouští nežádoucí vlhkost ze stavební konstrukce. Na svém povrchu je přitom vodoodpudivá, proto zde dochází k optimální regulaci vlhkosti a povrch je udržován v suchu. Zároveň tato vlastnost funguje jako přirozená ochrana před usazováním nečistot a růstem řas a mechů. Aktivní čistící proces - fotokatalytický efekt také posiluje a přispívá k samočisticím schopnostem omítky. Omítka TetraCem zároveň dosahuje vysoké pevnosti a tepelné odolnosti díky vyztužení aramidovými a skelnými vlákny.

Omítka TetraCem tedy disponuje těmito základními vlastnostmi: vysokou paropropustností (kategorie V1), vysokou vodoodpudivostí (kategorie W3) a vysokou mechanickou odolností. Kromě těchto vlastností je navíc velmi dobře bioticky odolná, pružná a hodí se na všechny typy zateplovacích systémů a fasád, své uplatnění však najde i v sanačních omítkových systémech.

Jedinečné vlastnosti omítky Tetracem vyniknou především v oblastech se znečištěným ovzduším a na mechanicky namáhaných fasádách (např. fasádách u hřišť škol, školek, fasádách panelových domů na sídlištích apod.).



Omítka DuoCem

Omítka DuoCem propouští velice dobře vodní páry, které vznikají uvnitř stavby a procházejí přes její obvodovou konstrukci směrem ven. I tato omítka pak na svém povrchu odpuzuje vlhkost, což se projevuje jako takzvaný „rosa efekt“. Voda na povrchu neulpívá, ale v kapičkách odtéká, přičemž s sebou bere nečistoty. Pojivo této omítky je zásadité, proto přirozeně brání růstu řas a mechů, které vyžadují prostředí spíše kyselé. Nízký termoplastický efekt má pak na svědomí, že povrch omítky při zahřátí neměkne, čímž je bráněno přilepení nečistot.



Také omítka DuoCem je vhodná díky vynikajicí paropropustnosti na všechny typy zateplovacích systémů Cemixtherm, zejména s minerální vlnou a sanační omítkové systémy Cemix (splňuje požadavky směrnice WTA). Značné uplatnění pak tato omítka najde u dřevostaveb a jiných difuzně otevřených konstrukcí. Hodí se přitom do regionů se znečištěným ovzduším, do lokalit blízko dopravních cest a do prostředí s vysokou prašností.

Omítka DuoCem vyniká stálostí barev a díky přirozené regulaci vlhkosti na povrchu a absenci biocidních prostředků je velmi šetrná k životnímu prostředí.



Omítka ActivCem

Omítka ActivCem je velice pružná, a proto dovede odolávat i mechanickému namáhání v podobě nárazů, dlouhodobě též výborně odolává běžným výkyvům teplot a vzniku mikroprasklin, a to i v podkladních vrstvách. Pevnost této omítky je zajištěna vysokopevnostními skelnými vlákny, kterými je vyztužena (v každém balení omítky je 30 km vláken, která jsou v ještě nezpracované omítce viditelná pouhým okem).

Mikrokapsle s ochrannými přísadami pak zajišťují pozvolné uvolňování ochranných látek a tedy dlouhodobou ochranu před nežádoucím biologickým napadením fasády plísněmi a řasami. Inovovaná pojivová emulze pro změnu zajišťuje komfortní zpracování, které odpouští i případné chyby při strukturování omítky. Vzhled výsledného povrchu je prostě vždy skvělý, má atraktivní strukturu.



Omítka ActivCem se hodí na všechny typy zateplovacích systémů Cemixtherm. Při použití COOL přísad je navíc zpracovatelná i za nižších teplot. Použít ji lze především v exteriéru, kde díky vynikající stálosti barev vykazuje velmi dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu. Jde tedy o vysoce ekonomické řešení.

Tato omítka se hodí i pro rekonstrukce budov, tedy jejich fasád, a to včetně použití v sanačních omítkových systémech Cemix, splňuje totiž požadavky směrnice WTA.

Prémiové omítky Cemix jsou dodávány v široké paletě barevných odstínů, které najdete ve vzorníku Cemix Duhově krásný. S ideální skladbou zateplovacích systémů Cemixtherm a volbou prémiových omítek Cemix Vám rádi pomůžou naši specialisté na www.cemix.cz.



