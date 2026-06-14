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Stavebnictví v pohybu: ohlédnutí za dnem plným inspirace a setkání

14.6.2026
proStavaře.cz
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Stavebnictví v pohybu: ohlédnutí za dnem plným inspirace a setkání

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Přinášíme aftermovie z Veletrhu pracovních příležitostí pro stavaře, který propojil studenty se stavebními firmami a odborníky z praxe. Den plný rozhovorů, kontaktů a inspirace teď shrnuje dynamické video, které zachycuje jeho atmosféru i klíčové momenty.

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Den plný setkání, který ukázal stavebnictví zblízka

Veletrh pracovních příležitostí pro stavaře opět ukázal, jak důležité je propojení studentů, firem a reálné praxe. Byl to den plný setkání, rozhovorů a nových kontaktů, které přirozeně vznikaly napříč celým prostorem akce.

Na jednom místě se potkali studenti, stavební firmy a odborníci z oboru, kteří společně sdíleli zkušenosti a otevírali témata spojená s budoucností stavebnictví.

Atmosféra, která si zaslouží připomenout

Během celého dne se u jednotlivých stánků střídali studenti i zástupci firem, kteří měli prostor pro osobní rozhovory a předávání informací. Právě tato forma kontaktu umožnila přirozenou výměnu zkušeností i dotazů k tomu, co jednotlivé firmy nabízejí.

Když se teorie potkává s realitou oboru

Velkou část rozhovorů tvořila témata spojená s přechodem ze školy do praxe. Studenti se zajímali o to, jak vypadá jejich možné uplatnění po studiu, jaké dovednosti jsou pro firmy důležité a jak může vypadat začátek kariéry ve stavebnictví. Zástupci firem naopak přibližovali své projekty, fungování týmů i možnosti zapojení studentů.

Ohlédnutí se za dnem plným inspirace

Celý den znovu potvrdil, že podobné akce mají ve stavebnictví své pevné místo. Umožňují přímý kontakt mezi studenty a firmami a pomáhají lépe pochopit možnosti, které se v oboru otevírají už během studia.

Více informací najdete na webu: prostavare.cz/veletrh

 
 