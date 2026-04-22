Stavba / STUDIO AXIS – pozvánka na vzdělávací akce v období květen a červen 2026

STUDIO AXIS – pozvánka na vzdělávací akce v období květen a červen 2026

22.4.2026
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Přehrát audio verzi

STUDIO AXIS – pozvánka na vzdělávací akce v období květen a červen 2026

Specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury STUDIO AXIS představuje nabídku akcí, která zahrnuje přípravu k autorizačním zkouškám ČKAIT, novelu nového stavebního zákona a dopady ve vodním hospodářství, oblast památkové péče i školení pro stavební dozor.

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na nejbližší vzdělávací akce pořádané v období květen a červen 2026.

5. 5. 2026 – úterý – od 9 do 13 h
ZÁVADY NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA /Praha/

12. 5. 2026 – úterý – od 9 do 16 h
ŠKOLENÍ PRO TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, STAVEBNÍ DOZOR A STAVBYVEDOUCÍ /Praha/

14. 5. 2026 – čtvrtek – od 9 do 14 h
ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/

26. 5. 2026 – úterý – od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT – právní část pro všechny obory /on-line/

28. 5. 2026 – čtvrtek – od 9 do 14 h
VELKÁ NOVELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA S NAVRHOVANOU ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2026 A JEJÍ DOPADY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ /Praha/

4. 6. 2026 – čtvrtek – od 9 do 14 h
VELKÁ NOVELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA S NAVRHOVANOU ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2026 A JEJÍ DOPADY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ /Olomouc/

11. 6. – 25. 6. 2026 – čtvrtky a pátky – od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT – pětidenní školení pro obor pozemní stavby i mimo zájemců o autorizaci /Praha/

Podrobné informace a přihlášky na všechny akce najdete na webu:
www.studioaxis.cz

STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123 – 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

