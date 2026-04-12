Už jste vyzkoušeli portál, který propojuje technické normy se stavební legislativou?

Nový nástroj přišel v době, kdy české stavebnictví prochází rozsáhlou digitalizací. Jeho cílem je zásadně zrychlit přípravu stavebních projektů a zvýšit právní jistotu všech účastníků výstavby.
Jak to funguje
Dosud museli inženýři a architekti ručně dohledávat, která konkrétní část normy se váže k dané vyhlášce či zákonu. Portál ČSNMap tento proces zjednodušuje. Uživatel si zvolí příslušný právní předpis a systém mu zobrazí relevantní citace z norem nebo celý text ČSN.
„Naším cílem bylo odstranit bariéru mezi právním jazykem vyhlášek a technickou řečí norem. Často se stávalo, že projektant znal normu, ale přehlédl drobnou nuanci v prováděcím předpisu, nebo naopak. Náš portál tyto dva světy spojuje do jednoho přehledného rozhraní,“ vysvětluje Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel Agentury.
Pozitivní dopad na stavební sektor
Spuštění portálu představuje významný milník pro celý obor. V době, kdy se stavebnictví potýká s tlakem na efektivitu a zrychlení povolovacích procesů, přináší tento nástroj několik klíčových benefitů:
- Úspora času: Odpadá hodiny trvající rešerše a křížová kontrola dokumentů.
- Eliminace chyb: Snížení rizika, že projektová dokumentace nebude v souladu s platnou legislativou, což často vede k vracení projektů úřady.
- Aktuálnost: Portál je v reálném čase aktualizován při každé změně legislativy.
Portál vznikl a byl financován z prostředků Evropské unie v rámci projektu Národní plán obnovy, pod názvem „Vývoj, implementace a provoz IT systému propojujícího technické normy s prováděcími předpisy“, reg. č. projektu CZ.31.9.0/0.0/0.0/23_074/0008108 v rámci plnění subkomponenty 1.6.4 A – Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení (1. výzva – IT systémy podporující digitalizaci procesu povolování staveb – část A).