10 hlavních změn podle návrhu novely stavebního zákona
10 hlavních změn podle návrhu novely stavebního zákona
Poslanecká sněmovna posunula do druhého čtení rozsáhlý návrh novely stavebního zákona, předložený poslanci vládní koalice. Novela se podle důvodové zprávy vrací k ambicím původní verze nového stavebního zákona z roku 2021.
Nový stavební zákon z roku 2021 původně sliboval revoluci v povolování staveb. Měla spočívat především ve vytvoření nové soustavy státních stavebních úřadů a v zásadním snížení množství potřebných “razítek”, tedy podkladových vyjádření a stanovisek. Stavební správu v Česku tak stále vykonává řádově 600 samostatných stavebních úřadů, které se potýkají s nedostatečně fungující digitalizací. Princip posuzování staveb odděleně jednotlivými dotčenými orgány zůstal v zásadě zachován.
Hlavní princip: Jednotná státní stavební správa
Důvodová zpráva shrnuje: „Základním cílem a principem navrhovaných změn je upravit pro oblast povolování staveb (…) integrované řízení vedené zásadně jedním úřadem, zakončené jedním povolením s jedním integrovaným správním a soudním přezkumem a s co nejmenším množstvím samostatných podkladových aktů.“
- Novela tedy slibuje návrat k myšlence zjednodušení povolovacích procesů v duchu hesla jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.
- Klíčovým předpokladem je vznik jednotné státní stavební správy. Ta má v sobě integrovat kompetence většiny dotčených orgánů, které dosud vydávaly ke stavbám samostatná vyjádření a stanoviska.
- Spolu s přechodem kompetencí by podle návrhu mělo dojít i k přesunu odborných pracovníků z dosavadních dotčených orgánů na nové stavební úřady. Integrace tedy podle předkladatelů neznamená ztrátu odbornosti, ale její soustředění na jedno místo.
Další změny, např.: Vznikne nová soustava stavebních úřadů. V oblasti územního plánování dochází k zásadnímu posílení samospráv. Návrh předpokládá, že územně plánovací dokumentace vyjadřuje veřejný zájem na způsobu využití území. Zrychlení a rozšíření možností plánovacích smluv a náhrada za zhodnocení území.
