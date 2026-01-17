Stavět dům v roce 2026: méně slibů, více orientace
Rostoucí ceny stavebních materiálů, energií a složitější legislativa zvyšují nároky na každého, kdo dnes plánuje stavbu nebo rekonstrukci domu. Online festival VELETON 2026 na tuto situaci reaguje sérií bezplatných živých přednášek, ve kterých více než 150 odborníků z praxe sdílí své zkušenosti s veřejností.
Největší český online festival zaměřený na stavbu, bydlení a vytápění proběhne od 19. ledna do 1. února 2026. Nabídne desítky interaktivních online přednášek, diskusí a konzultací dostupných odkudkoliv, bez nutnosti cestování a bez vstupného.
Živé přednášky a prostor pro dotazy
Základem programu jsou živá online vysílání, která umožňují přímou komunikaci mezi účastníky a odborníky. Na rozdíl od předem připravených videí mají návštěvníci možnost klást dotazy a řešit konkrétní situace týkající se jejich projektů, rozpočtů nebo technických rozhodnutí.
Během dvou týdnů festival pokrývá celý proces výstavby a provozu domu – od úvodního plánování a financování až po dlouhodobou energetickou efektivitu a technický provoz.
Legislativní změny i technologie v praxi
Významná část programu se věnuje aktuální legislativě, zejména novému stavebnímu zákonu, povolovacím procesům a praktickým zkušenostem s Portálem stavebníka. Cílem je srozumitelně vysvětlit, jak tyto nástroje fungují v praxi a jaké dopady mají na běžné stavebníky.
Další tematický blok se zaměřuje na technologie a energetická řešení. Přednášky se věnují například tepelným čerpadlům, rekuperaci nebo chytrému řízení vytápění, a to s důrazem na jejich reálnou návratnost a vhodnost pro různé typy staveb.
Pozornost je věnována také oblastem, které bývají často opomíjené, přestože mají zásadní vliv na kvalitu bydlení – například vlhkosti staveb, domovním čistírnám odpadních vod, volbě stavebních materiálů nebo kvalitě vnitřního prostředí.
Příklady témat programu
- nový stavební zákon a jeho praktické dopady
- získání stavebního povolení v roce 2026
- výměna starého kotle a možnosti dotační podpory
- tepelné čerpadlo – kdy se vyplatí a kdy ne
- financování vlastního bydlení v roce 2026
- domovní čistírny odpadních vod v praxi
Přednášky jsou rozděleny do tematických kategorií (rodinné domy, technologie, materiály, vytápění a větrání), aby si účastníci mohli snadno vybrat témata odpovídající jejich potřebám.
Soutěže a praktický přínos
Součástí festivalu jsou také soutěže o ceny v celkové hodnotě přes 450 000 Kč, které poskytují partnerské firmy z oblasti stavebnictví a technologií pro bydlení. Výhry zahrnují například tepelné čerpadlo, domovní čistírnu odpadních vod, řešení vlhkosti staveb, komíny, kamna, regulační systémy nebo stavební materiály využitelné při výstavbě a rekonstrukci.
Registrace
Účast na všech přednáškách je zdarma. Registrace a kompletní program jsou dostupné na webu www.veleton.cz.