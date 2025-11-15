Rekonstrukce školy na Hané
Rekonstrukce školy na Hané
Bezbariérový přístup pro handicapované žáky, venkovní učebna, ale i moderní protory. ZŠ v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku se ke 100 letům své existence dočkala obří rekonstrukce. Děti a učitelé kvůli ní museli prostory na rok opustit.
„Projekt Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Němčice nad Hanou byl podpořen z programu ministerstva pro místní rozvoj. Celá rekonstrukce byla značně finančně náročná a byla to největší investiční akce města v novodobé historii,“ popsala ředitelka školy Hana Matušková.
Z evropských prostředků bylo na modernizaci poskytnuto téměř 51 milionů korun, necelých 9 milionů investovalo město. Šlo o jednu z etap rekonstrukce školy, která probíhala celkem 15 let a její náklady se vyšplhaly skoro na 143 milionů korun.
Moderní učebny i bezbariérový přístup
Realizací projektu bylo vytvořeno nebo zmodernizováno celkem třicet odborných pracovišť. Úplně nové prostory – tři učebny a několik kabinetů – vznikly z bývalé půdy. „Nejdůležitější pro výuku byla rekonstrukce dvanácti odborných učeben,“ uvedla Hana Matušková. Teď zde například mají speciální prostory na podporu komunikace v cizím jazyce a také multifunkční sál.
Tyto prostory nyní plně vyhovují moderním trendům výuky včetně interaktivity. Učitelský sbor tak může využívat i to nejmodernější vybavení, kterým škola disponuje. „Například v učebně fyziky jsou v lavicích zabudovány elektrické rozvody, se kterými žáci pracují při vyučování,“ sdělila Jana Benešová, která fyziku vyučuje. Došlo také k úpravám na školní zahradě, kde stojí nová venkovní učebna proenvironmentální vzdělávání a výchovu. „Tu využíváme za příznivého počasí. Jsou zde také záhony, o které se žáci starají v rámci pracovních činností. Školní družina sem chodí i v zimě. Máme tu ohniště, u kterého se mohou ohřát,“ popsala zástupkyně.
Dále bylo vytvořeno nebo zmodernizováno sedm odborných pracovišť pro speciálního pedagoga, logopeda, psychologa, odborné asistentky, výchovného poradce a školní poradenské pracoviště. „V dnešní době je stále více kladen důraz na inkluzi a rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti, což znamená, že se pracovníci našeho poradenského pracoviště stali nedílnou součástí školních týmů a jejich role stále roste,“ upřesnila ředitelka.
Důležitým bodem bylo vytvoření bezbariérového přístupu. „Školu navštěvují také handicapovaní žáci, kteří nyní mají naprosto ideální podmínky ke vzdělávání. Ve škole nenajdete místo, kam by se nedostali,“ vysvětlila ředitelka školy. Výtah propojuje všechna podlaží včetně suterénu, taktéž venkovní plochy jsou bezbariérové.
Celá budova se kvůli rekonstrukci musela vystěhovat
Během oprav byli mladší žáci přemístěni do náhradních prostor v Němčicích nad Hanou a učili se například v hasičské zbrojnici, v sokolovně, ve mlýně i v soukromých prostorách některých rodin. „Žáci druhého stupně dojížděli do Dobromilic, kde jim sloužil areál bývalé školy,“ řekla Hana Matušková.