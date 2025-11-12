Nejnavštěvovanější odborný web
STUDIO AXIS – pozvánka na vzdělávací akce v období od listopadu 2025 do ledna 2026

12.11.2025
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na vzdělávací akce pořádané v období od listopadu 2025 do ledna 2026.

Podrobné informace a přihlášky na všechny akce v oboru stavebnictví a architektury najdete na webu: www.studioaxis.cz. Každému účastníkovi našich školení vystavujeme „Osvědčení o absolvování“.

27. 11. 2025 – čtvrtek – od 9 do 14 h
VYBRANÁ TÉMATA PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/

2. 12. 2025 – úterý – od 9 do 14 h
VODNÍ DÍLA – PŘÍPRAVA, REALIZACE, UŽÍVÁNÍ A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY /Olomouc/

9. 12. 2025 – úterý – od 9 do 14 h
VODNÍ DÍLA – PŘÍPRAVA, REALIZACE, UŽÍVÁNÍ A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY /Praha/

11. 12. 2025 – čtvrtek – od 9 do 14 h
ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI – VE VAZBĚ NA NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/

8. 1. 2026 – čtvrtek – od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT – právní část pro všechny obory /ON-LINE/

15. 1. – 29. 1. 2026   čtvrtky a pátky – od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT – pětidenní školení pro obor pozemní stavby i mimo zájemců o autorizaci /Praha/

Podrobné informace a přihlášky na všechny vzdělávací akce najdete na www.studioaxis.cz.

STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
E-mail: studio@studioaxis.cz
www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ


