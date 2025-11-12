STUDIO AXIS – pozvánka na vzdělávací akce v období od listopadu 2025 do ledna 2026
Přehrát audio verzi
STUDIO AXIS – pozvánka na vzdělávací akce v období od listopadu 2025 do ledna 2026
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na vzdělávací akce pořádané v období od listopadu 2025 do ledna 2026.
Podrobné informace a přihlášky na všechny akce v oboru stavebnictví a architektury najdete na webu: www.studioaxis.cz. Každému účastníkovi našich školení vystavujeme „Osvědčení o absolvování“.
27. 11. 2025 – čtvrtek – od 9 do 14 h
VYBRANÁ TÉMATA PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/
2. 12. 2025 – úterý – od 9 do 14 h
VODNÍ DÍLA – PŘÍPRAVA, REALIZACE, UŽÍVÁNÍ A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY /Olomouc/
9. 12. 2025 – úterý – od 9 do 14 h
VODNÍ DÍLA – PŘÍPRAVA, REALIZACE, UŽÍVÁNÍ A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY /Praha/
11. 12. 2025 – čtvrtek – od 9 do 14 h
ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI – VE VAZBĚ NA NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/
8. 1. 2026 – čtvrtek – od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT – právní část pro všechny obory /ON-LINE/
15. 1. – 29. 1. 2026 čtvrtky a pátky – od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT – pětidenní školení pro obor pozemní stavby i mimo zájemců o autorizaci /Praha/
Podrobné informace a přihlášky na všechny vzdělávací akce najdete na www.studioaxis.cz.
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
E-mail: studio@studioaxis.cz
www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ
Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.