Robustní chladicí systém „druhého ledu" pro malé i velké táborské hokejisty
Robustní chladicí systém „druhého ledu“ pro malé i velké táborské hokejisty
FV 99,6 kWp pomůže snížit provozní náklady téměř na nulu. Nově realizovaný systém chlazení má společnou strojovnou se stávající hlavní halou. Nejchoulostivější součást stavby tvoří montáž technologie nepřímého chlazení. Nové sportoviště v Táboře bude kompletně bezbariérové.
V místech budoucího kluziště nového zimního stadionu v Táboře se v současnosti klikatí impozantní změť ocelového potrubí. Kdyby ho stavbaři Metrostavu DIZ nesvařovali do smyček, ale do roviny, dosáhlo by až do 20 km vzdálené Soběslavi. Tak robustní bude chladicí systém „druhého ledu“ pro malé i velké táborské hokejisty a na rozdíl od sousedního stávajícího stadionu umožní celoroční provoz bez nutnosti rozpouštění ledu. Hotovo by mělo být do tří měsíců.
„Nejchoulostivější součást stavby tvoří právě montáž technologie nepřímého chlazení. Klobouk dolů před svářeči, kteří musí přímo na místě dát dohromady složitý potrubní komplex. Pracovníků schopných dělat tuto náročnou práci už v Česku pomalu ubývá. Před betonáží potrubí pak musíme důkladně prověřit těsnost tlakovými zkouškami za použití dusíku a pečlivě překontrolovat každý svár,“ prozradil vedoucí projektu Michal Hryzák ze společnosti Metrostav DIZ. „Nově realizovaný systém chlazení má společnou strojovnou se stávající hlavní halou. Provozně se tak zjednoduší řízení pro obě ledové plochy. Proto jsme stavbu před rokem zahajovali nejprve úpravou trasy teplovodu a osazením dvou nových jednotek kondenzátorů,“ dodal.
Nový zimní stadion nabídne špičkovou ledovou plochu nejen pro hobby hokej, krasobruslení či bruslení pro veřejnost, ale také pro para hokej. Díky sklopným lavicím a speciální úpravě mantinelů budou moci para hokejisté ze střídaček vjíždět přímo na led. Touto unikátní infrastrukturou disponuje jen několik stadionů v republice. V jižních Čechách bude první právě ten v Táboře. Další zajímavostí je, že led bude svými rozměry 60 krát 25 metrů splňovat parametry pro zápasy NHL.
Halu o rozloze 80 krát 33 metrů tvoří jednoduchá konstrukce z betonových prefabrikátů opláštěná sendvičovými panely a designovým bílým plechem z Francie, který slibuje zejména při západu slunce atraktivní hru stínů a nevšední architektonický zážitek. Předpjaté vazníky umožní nejen překonat široký rozpon, ale v kombinaci se silnější plechovou krytinou také umístit na střechu fotovoltaické panely. Elektrárna o instalovaném výkonu 99,6 kWp pomůže snížit provozní náklady téměř na nulu.
Nové sportoviště v Táboře bude kompletně bezbariérové a kromě ledové plochy nabídne osm šaten, místnost na rozcvičení, zázemí pro hokej i krasobruslení a ochoz pro 300 diváků. Investici vyvolala skutečnost, že dosavadní zimní stadion už kapacitně nestačil potřebám místních sportovců.
Město Tábor se může pochlubit více než stoletou hokejovou tradicí. První hokejový klub zde vznikl již v roce 1921 a nesl název Dělnický sportovní klub (DSK). Ve městě působil i vojenský klub, který v době Československa hrával druhou nejvyšší soutěž. V současnosti hokejisté Tábora nastupují ve druhé lize, což je třetí nejvyšší soutěž.
Stavbu za 176,6 milionů korun buduje pro město Tábor sdružení společností Metrostav DIZ a Památky Tábor. Projekt podpořila dotací ve výši 110,9 milionů korun Národní sportovní agentura. Krajský investiční fond přispěl dalšími 28 miliony. Investor zadal zakázku v režimu Design & Build, to znamená, že zhotovitel zajišťoval nejen výstavbu, ale také projekční část díla. Samotná stavba začala přesně před rokem a měla by být dokončena na začátku příštího roku.