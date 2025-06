Stavba / V oblasti Černé louky v Ostravě postupně probíhá komplexní revitalizace

Bytový objekt Vojanova je součástí revitalizace a výsledkem by mělo být funkční propojení Černé louky s ulicí 28. října a oblastí kolem Masarykova náměstí.

Bytový projekt VOJANOVA se posouvá do další fáze, začíná archeologický průzkum

Projekt skupiny Promet Group nabídne 26 bytů a obchodní prostory

Archeologové na pozemku začali realizovat průzkum

Výstavba, která pomůže dotvořit moderní tvář Černé louky, by mohla začít již v září

Archeologický průzkum

Na místě plánované stavby začal archeologický průzkum. Další práce by se podle plánu mohly rozběhnout již v září tohoto roku. Předběžný archeologický průzkum se uskuteční na pozemku o rozloze 635 m2 mezi ulicí Vojanova a Smetanovým náměstím. Jeho cílem je ověřit, zda se v dané lokalitě nenacházejí historicky cenné nálezy. Samotné zahájení průzkumu představuje v lokalitě první viditelný krok k realizaci projektu.

„Projekt VOJANOVA se tímto posouvá do nové fáze. Pokud archeologové dají projektu zelenou, zahájíme realizaci přeložek inženýrských sítí a samotnou stavbu. Výstavba by podle harmonogramu mohla začít v září a její dokončení se předpokládá do dvou let,“ říká Jakub Šafran, technický a investiční ředitel Promet Group.

26 bytů a občanské vybavení v přízemí

Projekt počítá s výstavbou šestipodlažního domu s celkem 26 byty o velikostech 2+KK a 3+KK, společně s jednou obchodní jednotkou občanského vybavení se zázemím v přízemí. V podzemí vznikne garáž s kapacitou 26 parkovacích míst.

Autorem návrhu je architektonické studio Petra Lichnovského, které budovu navrhlo jako objekt kubického tvaru.

Lokalita nabídne obyvatelům výhody centrální polohy. Zároveň ale prostory poskytnou klidné a komorní prostředí vhodné pro rezidenční bydlení. Budova totiž leží na hranici areálu Černá louka a zároveň v blízkosti oblasti Masarykova náměstí.

Právě oblast Černé louky je jednou z klíčových oblastí v centru, kde postupně probíhá komplexní revitalizace a vytváří se její nové moderní zapojení do urbanistického celku města Ostravy. Objekt Vojanova je součástí tohoto záměru a Promet Group se kromě toho aktuálně věnuje přípravě dalších projektů na ulicích 28. října a Velká. Výsledkem by mělo být funkční propojení Černé louky s ulicí 28. října a oblastí kolem Masarykova náměstí.

Černou louku mají čtenáři TZB-info a diváci estav.tv spojenou s výstavou Infotherma, mezinárodní výstavou s 30letou tradicí. „Určitě revitalizaci tohoto území vítáme a pevně věříme, že v budoucnu dojde i k revitalizaci prostor vlastního výstaviště a zvýší se tak komfort pro návštěvníky tohoto místa,“ říká Ing. Petr Kalenda, ředitel výstavy Infotherma. Součástí revitalizace území je i břeh řeky Ostravice: Přečtěte si také Okolí výstaviště Černá Louka v Ostravě se mění. Co to znamená pro Infothermu? Přečíst článek

Skupina Promet Group vedla sérii konzultací s městem Ostrava, aby dle jeho požadavků objekt VOJANOVA citlivě začlenila do zástavby. „Zpracování dokumentace v historickém centru vždy vyžaduje citlivý přístup k okolí. Vážíme si spolupráce se všemi partnery, díky nimž se podařilo projekt doladit tak, aby do tohoto místa zapadl,“ uvedla Denisa Materová, generální ředitelka Promet Group.

Realizaci projektu VOJANOVA zajistí developerská společnost Platanus Property spadající pod Promet Holding, který zastřešuje rozvojové aktivity rodiny Materů. Název společnosti symbolicky odkazuje na památný platan, který roste v přímém sousedství plánovaného objektu.