Okolí výstaviště Černá Louka v Ostravě se mění. Co to znamená pro Infothermu?

Obslužná komunikace na břehu řeky Ostravice v Ostravě bude proměněna v komfortní zónu pro cyklisty a chodce, univerzitní kampus bude propojen s odpočinkovou oblastí kolem řeky. Okolí výstaviště Černá Louka, domov výstavy Infotherma, se mění.

Revitalizace levého břehu řeky Ostravice v Ostravě

Od poloviny března 2025 se do území pod nově zbudovaným ostravským City Campusem vrátili stavbaři se svými stroji, aby pokračovali v druhé fází revitalizace levého břehu řeky Ostravice v Ostravě. Cílem této druhé etapy prací je zpevnění břehu Ostravice a řešení dopravní situace. Zdejší obslužná komunikace bude proměněna v komfortní zónu pro cyklisty a chodce, univerzitní kampus bude propojen s odpočinkovou oblastí kolem řeky. Ukončení uzavírky předpokládáme na konci letošních prázdnin. Lávka pro pěší ke Slezskoostravskému hradu bude po dobu uzavírky průchozí, k jejímu uzavření nedojde.

„Druhá etapa prací obsáhne opravu komunikace v délce 530 metrů, navazující na komunikaci Havlíčkovo nábřeží a samostatný sjezd k řece Ostravici. V úseku bude vystavěn koridor velmi vysokého napětí. Pro cyklisty přibude nová cyklostezka z žulové dlažby, ze stejného materiálu budou i chodníky. Vloni byl již v průběhu stavby upraven břeh Ostravice a vystavěno schodiště. Povodně odplavily mlatový chodník z části zpevněných ploch, úsek bude zapotřebí opravit. Veškeré práce přispějí k zatraktivnění tohoto veřejného prostoru a naváží na předchozí projekty, jejichž smyslem je významná proměna území v přívětivější prostor nejen pro dobu trávení volného času ve městě,“ vysvětluje Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice a dopravu.

Zhotovitelem prací je společnost K2 stavební Moravia, náklady na proměnu místa přesáhnou 38 milionů korun bez DPH. Vizi, jak bude revitalizovaná lokalita vypadat, vtiskla úseku Levobřežní společnost CHVÁLEK ATELIÉR. Prostor propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží navrhla společnost RSE Project. Práce by měly být dokončeny v závěru roku. Lze připomenout, že první etapa prací v úseku Levobřežní obsáhla v roce 2022 vybudování propojovacích chodníků, schodiště pod City Campusem Ostravské univerzity, doplněno bylo veřejné osvětlení a opomenuty nebyly ani sadové úpravy revitalizované části města či potřebný mobiliář. K estetizaci Havlíčkova nábřeží cílil i projekt již z let 2012/2013, kdy nábřeží obohatily dvě visuté vyhlídkové galerie.1)

Rozšíření Infothermy do sousedních prostor ostravské univerzity bylo novinkou v roce 2025

O revitalizaci území výstaviště Černá Louka hovořila na otevření výstavy Infotherma již v roce 2024 Ing. Hana Tichánková, náměstkyně primátora Magistrátu města Ostravy. V roce 2025 se poprvé doprovodný program výstavy rozšířil mimo vlastní výstavní haly do prostor ostravské univerzity.

Jak vznikla myšlenka na umístění části doprovodného programu do blízké univerzitní auly?

Ing. Petr Kalenda, ředitel výstavy Infotherma: „Myšlenka vznikla v průběhu přípravy jubilejního třicátého ročníku, kdy jsme spolu s vedením iKomunity, konkrétně Ing. Velkým a Ing. Bendou komunikovali možnost uspořádání dvou velkých konferencí. Úterý 21. 1. 2025 tak patřilo konferenci s názvem Den starostů měst a obcí. Nabitého programu plného zajímavých přednášek se zúčastnilo 105 starostů. Ve středu 22. 1. 2025 se následně konala konference s názvem Den předsedů bytových družstev a SVJ, na které přijalo účast 109 předsedů. Taky pro ně byly připraveny přednášky na důležitá a zajímavá témata. Ohlasy na obě akce byly velmi pozitivní.“

Jak se koncept osvědčil? A budete v něm v roce 2026 pokračovat? Tj. jsou to prostory, které nabízíte např. vystavovatelům, kteří se chtějí zapojit do doprovodného programu?

Ing. Petr Kalenda: „Pevně věříme, že je tento koncept životaschopný a velmi dobře doplňuje již tak velmi vysokou odbornost naší výstavy. Přestože máme vlastní přednáškový sál v prostorech výstaviště, který je od pondělí do čtvrtku zaplněn množstvím zajímavých přednášek na aktuální témata, kampus ostravské univerzity skýtá prostory pro konference, přednášky, workshopy v prostorech pro 50–200 účastníků, které jsou časově nezávislé na nabitém scénáři doprovodného programu. Účastníkům a organizátorům takovýchto akcí skýtají synergii přednáškové části a následné návštěvy výstavy. Objekty Pavilonu A i kampusu OSU se nacházejí v bezprostřední blízkosti a neskýtají tak téměř žádnou časovou prodlevu při přechodu mezi nimi. V konceptu budeme v roce 2026 určitě pokračovat, nabídneme jej našim vystavovatelům, sdružením, komorám a cechům a dalším.“





Jak se vám líbí navržená revitalizace území? Je to část, která přímo navazuje na výstaviště Černá Louka a přes revitalizované území a přes lávku pro pěší ke Slezskoostravskému hradu míří tradičně kroky vašich vystavovatelů na společenský večer.

Ing. Petr Kalenda: „Určitě revitalizaci tohoto území vítáme. Tento prostor vnímáme jako jedno z nejatraktivnějších míst města pro rozvoj nejen volnočasových aktivit. Pevně věříme, že v budoucnu dojde i k revitalizaci prostor vlastního výstaviště a zvýší se tak komfort pro návštěvníky tohoto místa. Náš tradiční společenský večer již po desetiletí mířil na Slezskoostravský hrad, přesto jsme se rozhodli pro následující ročník uspořádat společenský večer na jiném, určitě neméně atraktivním místě. A protože se jedná o jedno z překvapení, které chystáme do čtvrté dekády konání výstavy INFOTHERMA, necháme si jeho zveřejnění na jeden z našich dalších článků, které vyjdou již brzy.“

Jedno z témat na ostravské univerzitě bylo Sdílení elektřiny v bytovém domě: jak platit za elektřinu méně

V rámci doprovodného programu veletrhu Infotherma 2025 se probíraly nejen legislativní podmínky, ale i praktické zkušenosti s instalací fotovoltaiky na střechy bytových domů. Energetická soběstačnost je zajímavou možností pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) i bytová družstva.

Podrobnosti ke sdílení elektřiny v rozhovoru sdělil Leopold Benda, ředitel sdružení iKomunita.

Zdroje: 1) Tisková zpráva, Statutární město Ostrava, Gabriela Pokorná, tisková mluvčí.