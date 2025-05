Stavba / Demolice léta chátrajícího kina uvolní místo pro parkovací dům ve Frýdku-Místku

Demolice léta chátrajícího kina uvolní místo pro parkovací dům ve Frýdku-Místku

Parkovací dům vznikne na plochách bývalého kina a současného parkoviště. Architektonická studie počítá s třípodlažním parkovacím domem na sídlišti Riviéra, který by nabídl 332 parkovacích stání, 27 stání pro kola a další prostory pro občanskou vybavenost.

Frýdek-Místek se pustil do řešení parkování u sídliště Riviéra

V území sídliště Riviéra byl k roku 2019 definován deficit 362 parkovacích míst. Do současnosti deficit mnohonásobně narostl. Plánovaná akce má pomoci problémům s parkováním na jednom z přetížených sídlišť ve Frýdku-Místku.

První etapa – demolice chátrajícího Kina Petra Bezruče

„Vzhledem k technickému stavu budovy, výskytu svislých trhlin i trhlin ve stropní desce bude stávající nadzemní část budovy odstraněna a na tomto místě bude vytvořena nová plocha pro parkování vozidel. Plocha na půdorysu kina o rozměrech 51 metrů × 25,8 metru nabídne 52 parkovacích stání,“ uvedl náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet, útvar hlavního architekta a majetkoprávní vztahy města Jiří Kajzar.

K historii budovy Kino Petra Bezruče Kino Petra Bezruče bylo postaveno v roce 1972. V budově Kina Petra Bezruče býval k dispozici velký sál s kapacitou 580 míst, pódium pro koncerty, soutěže a jiné akce. Od roku 2008 se v kině nepromítalo. Filmová projekce byla tehdy přesunuta do Nové scény Vlast. V roce 2012 se radnice ptala občanů na názor na další osud kina. Již tehdy byla nutná nejen oprava skeletu budovy, ale také elektroinstalace a samozřejmě vnitřního vybavení. V roce 2015 Kino Petra Bezruče mělo zpracovaný návrh na modernizaci. Již tehdy se řešilo v rámci zadání soutěže i parkování. Předmětem soutěže bylo nalézt optimální způsob a míru přestavby a rekonstrukce budovy kina, přičemž náklady by neměly přesáhnout 200 milionů korun. Důraz byl kladen na bezbariérový pohyb po budově, uspořádání prostor pro potřeby kulturního provozu a na minimalizaci energetických nákladů na provoz budovy. Součástí byl návrh komplexního řešení parkování pro 150 aut s tím, že dočasné stání po dobu kulturních akcí mohli soutěžící navrhnout na ploše náměstí Evropy před kinem a na ploše stávající zeleně podél ulice Frýdlantská, včetně využití stávajícího parkoviště a suterénu budovy, přičemž měli minimalizovat zásahy do veřejné zeleně.

V současné době k objektu kina přiléhá parkoviště s kapacitou 70 stání, které je plně využíváno obyvateli a návštěvníky lokality. Stávající parkoviště u kina (s kapacitou 70 míst) bude v první fázi proměny zachováno. Záměrem radnice je, aby lidé mohli pohodlně parkovat na nově vzniklé ploše v první fázi proměny, tedy již v době přípravy stavby parkovacího domu (tzn. zajištění ověřovací studie, studie proveditelnosti, vypracování projektové dokumentace, schválení stavebního povolení a další byrokracie, která může při současném znění zákonů trvat i tři až čtyři roky).



Nedostatek parkovacích míst: Ve většině sídlišť není dostatek parkovacích stání pro všechny obyvatele. To je způsobeno vysokou hustotou obyvatelstva a nedostatečným plánováním při výstavbě. Odhaduje se, že se plánovalo zhruba s 0,1 až 0,3 parkovacího místa na bytovou jednotku. To znamená, že se nepředpokládalo, že by každá rodina vlastnila automobil. Dnešní realita je 1,5 až 2 automobily/domácnost. Nedostatečná infrastruktura, zákazy parkování, neorganizované parkování: Parkovací plochy mohou být špatně navrženy, nebo mohou být umístěny daleko od bytových domů. Některé oblasti mohou mít přísné regulační předpisy s omezením parkování, vyvolané snahou zajistit parkování rezidentům. Obyvatelé často parkují na chodnících nebo na místech, kde to není povoleno, což může zhoršovat situaci a vytvářet nebezpečné situace pro chodce nebo zhoršit až znemožnit průjezdnost zejména pro hasiče, ale i ostatní jednotky IZS.

Šířka pruhu pro průjezd hasičů se může lišit v závislosti na místních předpisech a normách, ale obecně platí, že by měl mít minimální šířku 3,5 až 4 metry. Tento rozměr umožňuje bezpečný a bezproblémový průjezd hasičských vozidel, která mohou mít šířku až 2,5 metru a potřebují dodatečný prostor pro manévrování. Na mnoha sídlištích byl vyhrazený prostor pro nástup požární techniky, tento prostor se plánuje v návaznosti na požární hydranty.

Požadavek pro hasiče je minimální šířka komunikace 3,5 m a výška 4,1 m pro vjezdy požární techniky, tento požadavek je uveden v § 12 odst. 3 aktuálního znění vyhlášky č. 23/2008 Sb. Problémy s parkováním na sídlištích jsou často způsobeny několika faktory:

Druhá etapa – dvě plochy pro parkování

Po zbourání kina tak budou k dispozici dvě plochy určené k parkování. Nová plocha na místě zbouraného kina nabídne přibližně 52 míst, celkem tedy 132 míst. „Chátrající objekt nefunkčního Kina Petra Bezruče nahradí plocha pro parkování pro přetížené sídliště Riviéra. Město zahájilo přípravné práce na přeměnu budovy. Bude probíhat po etapách, v poslední fázi je v plánu vybudování parkovacího domu,“ uvádí mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková Jeckelová s tím, že město zahájilo přípravné práce na proměnu budovy. Nejprve dojde k odstranění její nadzemní části.

Třetí etapa – parkovací dům s kapacitou pro více jak tři sta automobilů

Parkovací dům vznikne na plochách obou parkovišť. Město má již vyhotovenou architektonickou studii třípodlažního parkovacího domu na sídlišti Riviéra, který by nabídl 332 parkovacích stání, 27 stání pro kola a další prostory pro občanskou vybavenost. Důležitým prvkem by byl trendový tzv. cyklopoint Bezruč, který by umožnil lidem dostat se na kole k parkovacímu domu nebo se od něj přemístit zpět, např. k bydlišti.

Radnice také nechala provést veřejný průzkum architektonického studia mapující zájem o využívání parkovacího domu. Online dotazníky vyplnilo 549 občanů. Přes 90 % respondentů bydlí v bytových domech na území Frýdku-Místku, jedná se tedy o reálné uživatele, kteří téma parkování řeší dennodenně. Valná většina respondentů, přes 80 %, by zvažovala využívání služeb parkovacího domu, přičemž 75 % dotázaných by za službu bylo ochotno zaplatit.

„Průměrná akceptovatelná cena se vyšplhala na částku necelých 700 korun a přes 30 % vážných zájemců by bylo ochotno platit i částku převyšující 1 000 korun. Výsledky odpovídají zkušenostem z jiných měst a prokazují, že si občané uvědomují výhody parkovacího domu a chápou ekonomiku jeho provozu. Nemá se jednat o komerční projekt, ale je relevantní za nabízené služby platit a pomáhá to městu podobné projekty dlouhodobě úspěšně provozovat,“ dodal náměstek Jiří Kajzar.

Fotografie a tisková zpráva města

Adekvátně má být upraven i samotný předprostor. Plocha má po úpravě nabídnout možnost relaxace pro všechny věkové skupiny. Příjemné prostředí má lákat k posezení na lavičkách, k protažení se na posilovacích prvcích i poskytnout zázemí pro děti. Ve vizualizacích zůstává zachován kruhový podstavec, kde byla např. v minulosti socha Evropa. Podstavec může být vnímán jako prvek, který dotváří veřejný prostor a je součástí celkového urbanistického řešení dané lokality. Jeho odstranění by mohlo narušit zamýšlený vzhled nového projektu.

Zdroj: tiskové zprávy města Frýdek-Místek