Města a obce získají 120 milionů na demolice zchátralých budov, rozdělí si je 45 projektů

Program směřuje nejen na demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování, rekreaci nebo sloužících jako občanská vybavenost, ale i následnou revitalizaci prostoru a jeho přípravu na nové využití.

Města a obce získají od Ministerstva pro místní rozvoj finance na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo lokalitách, kterým sociální vyloučení hrozí. Prostředky ve výši téměř 120 milionů korun si v právě vyhodnocené výzvě rozdělí 45 projektů.

„Dotace směřují tam, kde mají chátrající objekty negativní dopad na život ve městech a obcích. Často je jich v jedné lokalitě víc a jsou na ně navázané sociální problémy, zvýšená kriminalita nebo zdravotní rizika. Program jsme poprvé vypsali už před lety a starostky a starostové jej umí využívat. Letošní výzva pro ně byla ještě atraktivnější díky nové možnosti demolic budov, které dříve sloužily jako občanská vybavenost. Podpoříme tak například demolice nevyužívaných bývalých hospod, jeslí nebo kulturních domů, protože i jim se často nežádoucí sociální jevy nevyhýbají. I proto byl o podporu vyšší zájem,“ řekl ředitel Odboru správy programů MMR Richard Nikischer.

Obce do 3 000 obyvatel získají dotaci až do výše 70 % způsobilých nákladů, u samospráv do 10 000 obyvatel je to do 60 %. Obce nad tuto hranici a kraje dotační podpora pokryje až 50 % způsobilých nákladů.

