Stavba / Teze ČKA ke sněmovním volbám 2021

Teze ČKA ke sněmovním volbám 2021

Zákon o zadávání veřejných zakázek, nový Stavební zákon a dotační programy, které se nesmí orientovat na pouhou snahu utratit co nejvíce prostředků. I to jsou příklady témat nabízených do programů stran.