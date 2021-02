Stavba / Architektura staveb / Doporučení České komora architektů státním orgánům a samosprávám

Doporučení České komora architektů státním orgánům a samosprávám

Co plyne ze složité situace způsobené pandemií covid-19? ČKA doporučuje přehodnotit požadavky na navrhování veřejných staveb v návaznosti na nové zkušenosti, zaměřit se na zlepšení veřejných prostranství měst a obcí a hlavně mít včas připravené kvalitní projekty.

Česká komora architektů (ČKA) si je vědoma rozsahu současné kritické situace způsobené pandemií nemoci Covid-19. Architekti sice nepochybně nestojí v první linii jako zdravotníci, učitelé a lidé v základních službách – jejich úkolem je vytvářet prostředí, které teprve vznikne, ovšem bude nás pak obklopovat a formovat další desetiletí. S tímto vědomím Česká komora architektů zformulovala několik doporučení státním orgánům a samosprávám.

Pro předpokládané investice je třeba mít včas připravené kvalitní projekty, aby investované prostředky byly skutečně přínosné a smysluplné. ČKA je zákonným garantem platformy architektonických soutěží, která je k dispozici všem zadavatelům, v plném souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Regulérní architektonické soutěže jsou jediným transparentním nástrojem výběru zhotovitele kvalitního návrhu stavby a projektové dokumentace, který zadavateli ve srovnání s jinými formami zadávání zakázek dává možnost vybrat konkrétní návrh a cílovou podobu díla.

Pro nové programové období evropských dotací 2021–2027 je potřeba okamžitě začít s intenzivní projektovou přípravou, aby byly dotace skutečně využity, a to s co nejefektivnějším dopadem. Byla by škoda, kdyby kvůli odkladům skončily investice pouhými nákupy hotových výrobků s omezenou životností a náročnou údržbou. Velmi tak oceňujeme výzvu k práci na takových projektech od ministryně pro místní rozvoj.

ČKA doporučuje přehodnotit požadavky na navrhování veřejných staveb v návaznosti na nové zkušenosti z průběhu pandemie. Je důležité, aby veřejní správci a zadavatelé ve spolupráci s odborníky vyhodnotili dopady pandemie do jimi zřizovaných provozů, zejména nemocnic, domovů pro seniory a školských staveb.

Jako takřka nezbytnou ČKA vnímá potřebu intenzivně se zaměřit na zlepšení veřejných prostranství měst a obcí, včetně venkovních hřišť a sportovišť, navíc s důrazem na podporu cyklodopravy. Města by měla být pro obdobné krize co nejlépe připravena a poskytovat co nejširší škálu zázemí a bezpečnějšího prostředí pro své obyvatele.

Také vyplývá, že je třeba intenzivněji se věnovat digitalizaci v projekční činnosti i projednávání a povolování staveb, aby se spolupráce a kontrola mezi veřejnými zadavateli, architekty a státní správou zjednodušila a zefektivnila a uspořený čas se mohl věnovat vlastní projekční práci. Smyslem přitom není vynalézat sofistikovaná technologická řešení a postupy, ale především zjednodušit administrativní proces. Dbát přitom na maximální využívání otevřených platforem, které budou univerzálně dostupné, administrativně jednodušší a uživatelsky přístupnější. Současná situace ukázala, že ty úřady, které dokázaly komunikovat na dostupných online platformách (Zoom, Webex, Teams apod.), prakticky nepřerušily či zásadně neprodloužily lhůty na vyřizování žádostí.

Nakonec ČKA doporučuje využít krizi k přípravě a zlepšení strategií týkajících se fungování a zvelebování měst a obcí a jejich vzájemné spolupráce. Je třeba podpořit také sdílení zkušeností mezi samosprávami v rámci České republiky, ale i celé Evropské unie. ČKA skrze svůj Otevřený think tanku architektů (OTTA) po mnoho let pomáhá právě s výměnou zkušeností mezi architekty i zadavateli a je připravena poskytnout tuto mikrokonferenční platformu i pro potřebné diskuze o nových strategiích a cestách ze současné situace.

Ve všech těchto bodech jsou Česká komora architektů a její členové připraveni se zapojit.