Přehled: V jaké podobě míří nový stavební zákon do Senátu?

Nový stavební zákon má zjednodušit dosud neúměrně dlouhé povolovací procesy. Kromě toho má však přinést i další změny jako je zabránění takzvané systémové podjatosti. Naše kancelář Frank Bold Advokáti se podílela na původním návrhu zákona a celý proces od začátku sleduje. Ne všechny aspekty, které jsme do něj navrhovali, se však promítly i do aktuálního návrhu. Přinášíme proto přehled podoby, v níž aktuální návrh nového stavebního zákona míří do Senátu.