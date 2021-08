Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / E-book Bold Future chce inspirovat samosprávy i development k řešení environmentální krize

Nová elektronická kniha od expertní skupiny Frank Bold přináší nápady pro šetrnější výstavbu – ať už pro obce nebo pro firmy.

Na vznik nových stavebních projektů, které budou šetrné k životnímu prostředí a zároveň nabídnou vysokou kvalitu života, se soustředí stále sílící trend udržitelného stavitelství. Na něj a na to, jaké příležitosti nabízí, se zaměřuje vize expertní skupiny Frank Bold nazvaná Bold Future, což je zároveň název cyklu konferencí o udržitelnosti a také titul e-booku, který představuje tento světový trend odborné veřejnosti.

Vedle aktuálních trendů z oblasti zelených financí, obnovitelné energetiky a modrozelené infrastruktury obsahuje e-book také katalog praktických opatření pro udržitelné stavitelství, jež mohou samosprávy a developeři využít při plánování stavebních projektů a rozvoje měst.

Trendy a konkrétní opatření udržitelného stavitelství

E-book s celým názvem „Bold Future: Směle o udržitelném stavitelství“ představuje globální trendy ve vztahu k udržitelné výstavbě na území měst a dává je do souvislosti s využitím decentralizované energetiky a s nástupem zelených investic, které upřednostňují nejen dotační programy EU, ale nově také banky. Publikace nabízí přehlednou formou také dvacet konkrétních opatření, které lze v projektech využít. Jejich součástí je náročnost zasazení do území, ekonomické nároky, návaznost na další opatření a také už realizované příklady z českého i ze zahraničního prostředí.

„Tlak na transformaci ekonomiky vyspělých států do environmentálně udržitelnější podoby je aktuálně čím dál vyšší. Evropská unie k tomu přistoupila masivní regulací a investicemi. Jak se prohlubuje environmentální krize, mění se i očekávání a nároky na nové stavební projekty. Požadavek udržitelnosti se nyní stává nutností, nikoliv mimořádností, a dostává se čím dál více i do mainstreamového developmentu a správy měst, které jsou jedněmi z klíčových sektorů, jejichž prostřednictvím je možné snižovat emise a environmentální dopady lidské činnosti,“ vysvětlil kontext ředitel Frank Bold Pavel Franc. „Právě proto jsem se pro stavební sektor a samosprávy rozhodli připravit e-book, který tyto trendy, kterým se dlouhodobě věnujeme, a také nové příležitosti popisuje a dává do širšího kontextu,“ dodal.

E-book, na němž spolupracovali experti Frank Bold spolu s více než 20 partnery z oblasti architektury, stavitelství a samospráv je po registraci veřejně dostupný na webu Frank Bold. Další zajímavé články najdete na webu boldfuture.cz.

Kdo je Frank Bold?

Mezinárodní expertní skupina Frank Bold včetně advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti sdružuje tým takřka sto expertů složený z právníků, odborníků na energetiku, PR a public affairs. Skupina propaguje styl podnikání pocházející z Kalifornie, tzv. purpose driven company neboli Benefit Corporation (B- Corp). Je komerčním subjektem s cílem generovat zisk, ale s ambicí dosahovat konkrétních užitečných cílů pro společnost. Aktuálně má pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově.