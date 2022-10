Stavba / Architektura staveb / Česko je ve skluzu. Krizi může čelit důrazem na udržitelná řešení, shodli se experti

Česká ekonomika stojí na prahu zásadní transformace směrem k udržitelnosti a nestíhá. Klíčová je proto spolupráce byznysu, finančních institucí a samospráv zejména v oblasti energetiky a stavitelství. Možné cesty ke změně a svoje zkušenosti představilo více než 40 expertů na konferenci Bold Future: Udržitelností k efektivnímu byznysu v úterý 25. října.

Zásadním tématem pro desítky expertů byly výzvy, kterým byznys v současné době čelí, a nutná transformace podnikání i fungování státu a samospráv do udržitelnější podoby. Klíčem je sdílení zkušeností. „Přechod k udržitelnosti, který začíná, už zdaleka není pouze ideologický, stává se nutností. Ukázala nám to válka na Ukrajině, když Rusko začalo manipulovat dodávky energií. Nutným a důležitým řešením se ukázaly obnovitelné zdroje energie. Udržitelnost se stává bezpečnostním i ekonomickým tématem,” řekl Pavel Franc, CEO expertní skupiny Frank Bold, která konferenci pořádá.

Česká vláda, obyvatelé i sféra byznysu k těmto tématům dosud přistupovali spíše skepticky, a proto je podle ministra pro EU Mikuláše Beka nyní Česko ve skluzu v aktivním přístupu k řešení klimatické krize o celých deset let. „Máme za sebou dekádu, kdy jsme pod záminkou toho, že nám přírodní podmínky v ČR nikdy nedovolí pokrývat sto procent energetických potřeb z obnovitelných zdrojů, pro jistotu nebudovali žádné. Ztráceli jsme čas ideologickými spory, které z pohledu zbytku Evropy vypadaly bizarně,” uvedl Bek, který celou konferenci Bold Future uvedl.

Přesto mohou už dnes některá města či investoři představit svoje projekty a kroky, které podnikají směrem k většímu využití obnovitelných zdrojů a řešení energetické krize. „Město ani stát to sám, bez vhledu a investic byznysového sektoru, nezvládne. V Brně jsme vytvořili systém pobídek pro spolupráci města a byznysu. Česká republika stojí před tím, aby dokázala významným způsobem proměnit přístup ke spotřebě energií v různých segmentech. I v tomto případě je proto nutný partnerský přístup pro spolupráci státu a soukromého sektoru,” řekl na konferenci kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík.

Podle Radka Špicara, místopředsedy Svazu průmyslu a obchodu, který vystoupil v panelové debatě o udržitelném podnikání, by však byl omyl domnívat se, že transformaci dosud velké firmy zcela ignorovaly. „Toto téma se v průmyslu neobjevilo až v souvislosti s válkou na Ukrajině. Už několik let nás k němu tlačí Evropská unie i snaha o úspory. Problém je ale v tom, že často neexistují nové technologie, které by firmy mohly využívat,” upřesnil.

Jedním z hlavním témat konference byla nová ESG legislativa a povinnosti firem v oblasti reportování dat o udržitelnosti. Právě tato data jsou čím dál tím důležitější pro efektivnější management a získání financování. „Nikdo nechce spotřebovávat více zdrojů, než skutečně potřebuje - více vody, energií nebo najet více kilometrů. Udržitelnost je především o nakládání se zdroji, čím efektivněji je využíváte a reportujete o nich, tím lepší budete mít reputaci, rating a financování,” uvedl Raúl García Rodríguez, sustainability leader pro Česko a Slovensko ve společnosti Deloitte.