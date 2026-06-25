Program Nová zelená úsporám otevírá příjem žádostí
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Program Nová zelená úsporám otevírá příjem žádostí
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Od čtvrtka 25.6. 2026 od 10 hod. se otevře příjem žádostí o finanční podporu z programu NZÚ. Zranitelné domácnosti mohou žádat o zálohovou dotaci ve výši až 400 tisíc Kč na zateplení a úsporné zdroje energie.
Od čtvrtka 25. června 2026 od 10 hodin se otevře příjem žádostí o finanční podporu z programu Nová zelená úsporám. Zranitelné domácnosti mohou žádat o zálohovou dotaci ve výši až 400 tisíc korun na zateplení a úsporné zdroje energie. Ostatní majitelé rodinných domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou předkládat projekty na energeticky úsporné renovace k posouzení, zda splní podmínky pro financování bezúročným úvěrem. Ten získají od podzimu u bank a stavebních spořitelen ve výši až 2 miliony korun na rodinný dům a 750 tisíc korun na jeden byt v bytovém domě.
„Nová zelená úsporám bude fungovat cíleněji a efektivněji. V novém nastavení umožní zaměřit podporu tam, kde bude mít největší efekt – do kvalitních renovací, které domácnostem dlouhodobě sníží náklady na bydlení. Přímou pomoc přitom zachováme domácnostem, které ji potřebují nejvíce,“ říká ministr životního prostředí ministr Igor Červený.
Přímá dotace je určena pouze zranitelným domácnostem, aby i lidé ohrožení energetickou chudobou mohli zrenovovat neúsporný dům a dlouhodobě snížit své výdaje za energie. Ostatním domácnostem ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabídne bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace.
Významnou roli v procesu podpory renovací v rezidenčním sektoru sehraje i nový systém energetického poradenství. „S pomocí energetických poradců zajistíme, aby stát podpořil opravdu smysluplné renovace, podložené odborným doporučením ve formě renovačního pasu u dílčích opatření, nebo prokazatelnou úsporou deklarovanou průkazem energetické náročnosti budovy u komplexních projektů,“ doplňuje ministr Igor Červený.
Jak podat žádostZájemci o dotaci nebo bezúročný úvěr budou stejně jako v předchozích etapách podávat své žádosti elektronicky na portálu zadosti.sfzp.cz.
„Každý žadatel bude mít v systému vlastní účet ověřený elektronickou identitou. Podání je jednoduché, intuitivní a nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti. Administrací žádosti je možné pověřit i jinou osobu, například dodavatele. I v tomto případě je ale vhodné sledovat svůj účet v systému a nespoléhat se pouze na ujištění pověřené osoby,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Přípravě projektů by měla předcházet konzultace s energetickým poradcem NZÚ. „Naši proškolení odborníci v prvé řadě ověří, zda má domácnost nárok na přímou dotaci, nebo má požádat o bezúročný úvěr. Poradí, jak správně postupovat s ohledem na finanční možnosti majitelů a docílit tak maximálních úspor energií. Zároveň vystaví renovační pas. Zranitelným domácnostem poskytnou asistenci při vyřízení dotace,“ říká Petr Valdman.
Jak mají postupovat zranitelné domácnostiZájemci o dotaci z podprogramu NZÚ Light si vyhledají nejbližšího energetického poradce, kontakty jsou zveřejněny na webu programu Nová zelená úsporám. Poradce je bezplatně provede celým procesem naplánování renovace i vyřízení dotace:
- Ověří, že zájemce splňuje podmínky pro získání zálohové dotace
- Na základě návštěvy jejich domu poradí, jaká opatření realizovat, aby byl úsporný efekt renovace co nejvyšší
- Zajistí renovační pas
- Pomůže s podáním žádosti o dotaci
- Zkontroluje smlouvu s dodavatele
- Pomůže doložit realizaci podpořené renovace
Jak mají postupovat zájemci o bezúročný úvěr
Zájemci o podporu částečné renovace nebo dílčích opatření budou jako podklad k žádosti potřebovat renovační pas. Na webu programu vyhledají nejbližšího energetického poradce NZÚ a domluví s ním návštěvu budovy, kterou plánují renovovat. Poradce jim zajistí renovační pas s doporučeným postupem renovace. Tento dokument použijí spolu s dalšími požadovanými doklady k žádosti o posouzení projektu k financování bezúročným úvěrem. Zájemci o bezúročný úvěr na komplexní renovaci domu budou místo renovačního pasu dokládat k žádosti dvojici průkazů energetické náročnosti budovy (stav před rekonstrukcí a předpokládaný stav po rekonstrukci).
Majitelé rodinných domů, společenství vlastníků jednotek i bytová družstva předloží své projekty nejprve k posouzení elektronicky přes portál zadosti.sfpz.cz. Po získání kladného rozhodnutí se obrátí na zapojené finanční instituce, kde požádají o bezúročný úvěr. O poskytnutí i konečné výši úvěru rozhodnou banky a spořitelny na základě prověření úvěruschopnosti žadatele.
Bezúročným úvěrem je možné financovat dílčí i komplexní renovace rodinných a bytových domů. Podporována jsou opatření snižující energetickou náročnost budovy, jako je zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří i stínicí techniky, výměna zdrojů tepla, instalace fotovoltaiky a dalších zdrojů obnovitelné energie. Současně s kterýmkoliv z těchto opatření je možné podpořit i vybudování zelené střechy nebo pořízení systému na sběr a využití srážkové a šedé vody.
Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou navíc požádat o přímou finanční podporu ve výši až 120 tisíc korun na každý byt ve vlastnictví zranitelné domácnosti. Tyto prostředky je nutné využít tak, aby se ohroženým domácnostem významně nenavyšoval příspěvek do fondu oprav v souvislosti se splácením bezúročného úvěru. Žádosti o podporu formou dotace i kompenzace úroků je možné podávat od 25. června 2026 od 10:00 do 31. října 2029, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...