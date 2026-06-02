Stavba / Regenerace domů / Zelená úsporám na TZB-info / Vyjádření CTI ČR k novým podmínkám programu Nová zelená úsporám

Vyjádření CTI ČR k novým podmínkám programu Nová zelená úsporám

2.6.2026
Cech topenářů a instalatérů ČR
Vyjádření CTI ČR k novým podmínkám programu Nová zelená úsporám

Příjem žádostí nové verze programu Nová zelená úsporám bude spouštěn 25. června 2026. K dispozici budou programy Nová zelená úsporám light a Bezúročný úvěr. Program poběží nejméně do 31. října 2029.


Stát by měl podporovat efektivitu, ne diktovat jediné správné technologické řešení, reaguje Cech topenářů a instalatérů České republiky.

Cech topenářů a instalatérů České republiky (CTI ČR), který reprezentuje široké spektrum odborníků od specialistů na obnovitelné zdroje až po tradiční topenářské obory, vítá pokračování dotační podpory v programu Nová zelená úsporám, i když ve změněných podmínkách. Zároveň však upozorňuje, že je třeba respekt k individuálním potřebám každé stavby. Klíčem k úspěšné a sociálně únosné dekarbonizaci českého stavebnictví musí zůstat technologická neutralita.

„Naši členové denně v praxi vidí, že neexistuje jedno univerzální dotační řešení pro všechny domy v České republice. Zatímco pro moderní novostavbu je ideální kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky, pro starší objekty v horských oblastech nebo domy s vysokoteplotními otopnými soustavami může být nejefektivnější a nejekonomičtější volbou moderní automatický kotel na biomasu, lokální topidlo na pevná paliva s vysokou účinností nebo hybridní systém využívající plyn,“ zdůrazňuje nově zvolený prezident CTI ČR Jan Hladík.

Na unáhlená a nekoncepční řešení podle prezidenta CTI ČR v minulosti doplatila řada domácností

„Již ze zkušeností s dřívějšími dotačními tituly nejen pro rodinné domy víme, že ověřenou cestou k reálným úsporám je správně zvolený systém, úprava systému vytápění a správné doplnění regulace po zateplení budovy. Dosažení skutečných, a ne pouze papírových úspor, bezpodmínečně potřebuje odborné zhodnocení stávajícího stavu. Pouhá výměna zdroje bez hydraulického vyvážení a seřízení otopné soustavy často očekávaný efekt nepřinese,“ upozorňuje Hladík.

„Vítáme, že zůstává zachována dotační část NZÚ Light, protože například pro seniory je to důležitý aspekt a ve výsledku správně provedená rekonstrukce v tomto segmentu bydlení by měla vést ke snížení vyplácených podpor na bydlení navázaných na úhradu nákladů na energie. Jaký bude zájem o zlepšení energetické situace domu za nastavených úvěrových podmínek, to ukáže až praxe, zájem žadatelů a zájem bank. Snížení energetické náročnosti budov je stále žádoucí cesta, otázka nastavení čerpání dotací je politické rozhodnutí,“ komentuje Dagmar Kopačková, viceprezidentka CTI ČR.


Cech topenářů a instalatérů ČR
Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO.

