Vyjádření CTI ČR k novým podmínkám programu Nová zelená úsporám
Příjem žádostí nové verze programu Nová zelená úsporám bude spouštěn 25. června 2026. K dispozici budou programy Nová zelená úsporám light a Bezúročný úvěr. Program poběží nejméně do 31. října 2029.
Cech topenářů a instalatérů České republiky (CTI ČR), který reprezentuje široké spektrum odborníků od specialistů na obnovitelné zdroje až po tradiční topenářské obory, vítá pokračování dotační podpory v programu Nová zelená úsporám, i když ve změněných podmínkách. Zároveň však upozorňuje, že je třeba respekt k individuálním potřebám každé stavby. Klíčem k úspěšné a sociálně únosné dekarbonizaci českého stavebnictví musí zůstat technologická neutralita.
„Naši členové denně v praxi vidí, že neexistuje jedno univerzální dotační řešení pro všechny domy v České republice. Zatímco pro moderní novostavbu je ideální kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky, pro starší objekty v horských oblastech nebo domy s vysokoteplotními otopnými soustavami může být nejefektivnější a nejekonomičtější volbou moderní automatický kotel na biomasu, lokální topidlo na pevná paliva s vysokou účinností nebo hybridní systém využívající plyn,“ zdůrazňuje nově zvolený prezident CTI ČR Jan Hladík.
Na unáhlená a nekoncepční řešení podle prezidenta CTI ČR v minulosti doplatila řada domácností
„Již ze zkušeností s dřívějšími dotačními tituly nejen pro rodinné domy víme, že ověřenou cestou k reálným úsporám je správně zvolený systém, úprava systému vytápění a správné doplnění regulace po zateplení budovy. Dosažení skutečných, a ne pouze papírových úspor, bezpodmínečně potřebuje odborné zhodnocení stávajícího stavu. Pouhá výměna zdroje bez hydraulického vyvážení a seřízení otopné soustavy často očekávaný efekt nepřinese,“ upozorňuje Hladík.
„Vítáme, že zůstává zachována dotační část NZÚ Light, protože například pro seniory je to důležitý aspekt a ve výsledku správně provedená rekonstrukce v tomto segmentu bydlení by měla vést ke snížení vyplácených podpor na bydlení navázaných na úhradu nákladů na energie. Jaký bude zájem o zlepšení energetické situace domu za nastavených úvěrových podmínek, to ukáže až praxe, zájem žadatelů a zájem bank. Snížení energetické náročnosti budov je stále žádoucí cesta, otázka nastavení čerpání dotací je politické rozhodnutí,“ komentuje Dagmar Kopačková, viceprezidentka CTI ČR.
