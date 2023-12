Dotaci Oprav dům po babičce doplní výhodný úvěr od bank a stavebních spořitelen

Úvěry pro domácnosti zapojené do programu Oprav dům po babičce budou úročeny maximálně polovinou úrokové sazby stanovené ČNB platné v aktuálním období pro úvěry na bydlení. V současném období by úrok byl okolo 3,5 %.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR nabídne v příštím roce k dotaci z programu Oprav dům po babičce výhodný úvěr na spolufinancování komplexního zateplení a dalších úsporných opatření. Úvěr žadatelům zprostředkují finanční instituce s licencí ČNB – tj. stavební spořitelny a banky. Díky jedinečné spolupráci státu a služeb finančních institucí se tak energeticky úsporné bydlení stane dostupnějším pro více domácností.

MŽP se spuštění zvýhodněných úvěrů od příštího roku podařilo dojednat s Asociací českých stavebních spořitelen a Českou bankovní asociací. „Úvěry budou pro domácnosti dostupnější než běžně nabízené komerční produkty. Úročeny budou maximálně polovinou úrokové sazby stanovené ČNB platné v aktuálním období pro úvěry na bydlení. V současném období se bude pohybovat okolo 3,5 %,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Druhým významným parametrem zvýhodněného úvěru je možnost až dvacetiletého splácení, což se spolu s garantovaným nízkým úrokem projeví zejména v nízkých měsíčních splátkách. Kombinace zálohové dotace a výhodného úvěru pomůže zejména rodinám, které nemají dostatek finančních prostředků na předfinancování projektu.

„Program Oprav dům po babičce jsme připravili jako jeden z nástrojů, jak lidem dlouhodobě pomoci snížit náklady na energie. Cílem jsou energetické úspory nejen v jednotlivých domácnostech, ale i v celkové spotřebě celého Česka. Zrychlíme tím tempo renovací v soukromém sektoru a pomůžeme domácnostem, které nemají dostatek financí na uskutečnění nákladné rekonstrukce. Proto už od září poskytujeme zálohové dotace na důkladné zateplení i na obnovitelné zdroje. Úvěry, které spustíme v únoru, pomohou dalším rodinám spolufinancovat modernizaci jejich bydlení,“ říká ministr Petr Hladík s tím, že dotační program je určen hlavně pro mladé rodiny. „Bydlení je pro mladé páry, které zakládají rodinu, velkým problémem, ceny nájmů stále rostou a pořídit si nový dům nebo byt není jednoduché. My nabízíme řešení, a to je rekonstrukce starších domů, kterou si nyní díky zvýhodněnému úvěru může dovolit i mladá rodina bez předem našetřených milionů na účtu. Podle statistických dat je v Česku zhruba každý šestý dům neobydlený. Přitom po důkladné rekonstrukci by tyto domy mohly i nadále sloužit k bydlení. Je škoda zabírat úrodnou půdu, když tu máme kvalitní zasíťované pozemky se staršími budovami, které lze opravit, případně zbourat a na jejich místě postavit nová moderní stavení,“ připomněl ministr Hladík.

Nová role bank a stavebních spořitelen

Stavební spořitelny, které se zapojí do spolupráce, se budou podílet na energetické transformaci českých domácností nejen poskytováním výhodných úvěrů žadatelům, kteří již čerpají dotaci Oprav dům po babičce. Jejich činnost se na začátku roku rozšíří i o dotační poradenství ke všem dotačním titulům programu Nová zelená úsporám. „Intenzivně pracujeme na tom, abychom našim občanům zvýšili dostupnost financování energeticky úsporného bydlení. Navíc profesionálním poradenstvím i silnou regionální infrastrukturou zjednodušíme přístup k prostředkům z dotačních programů. Věříme, že stavební spořitelny budou hrát nezastupitelnou roli v oblasti energetické transformace Česka a významně tak přispějí ke snížení pravidelných nákladů na energie domácností,“ uvádí Libor Vošický, předseda Asociace českých stavebních spořitelen. Na této spolupráci se již v červnu letošního roku rezort životního prostředí dohodl s vedením Asociace stavebních spořitelen a záměr byl oficiálně stvrzen podepsáním memoranda.

Spořitelny a banky, které využijí nabídku spolupráce, začnou od února nabízet úvěr na důkladné zateplení a další úsporná opatření pro žadatele v programu Oprav dům po babičce. Na pobočkách stavebních spořitelen budou mít zájemci možnost využít asistenci při podání žádosti o dotaci i zažádat o výhodné financování, a to vše při jedné návštěvě. Chceme, aby občané ČR získali na jednom místě přístup k dostupným úvěrům, poradenství a dotacím pro investice do energetických úspor.

Výhodný úvěr

„Stejně jako program Oprav dům po babičce budou výhodné úvěry financovány z prostředků Modernizačního fondu, které spravuje Státní fond životního prostředí ČR. To nám umožní garantovat našim žadatelům nízký úrok po celou dobu splatnosti. Aktuální výše úroků u běžných komerčních úvěrů na bydlení se pohybuje kolem 7 %, my nabídneme a garantujeme úrok, který bude zhruba poloviční,“ zdůrazňuje Petr Hladík.

Možnost výhodného úvěru získá příjemce dotace Oprav dům po babičce na kompletní zateplení domu a další doplňková úsporná opatření, jako jsou obnovitelné zdroje energie, systémy hospodaření s vodou, zelené střechy nebo dobíjecí stanice pro elektromobily. Úvěr pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a poskytnutou zálohovou dotací.

Výhodou oproti běžným komerčním úvěrům bude dlouhodobá splatnost až 20 let s garantovaným nízkým úrokem a v neposlední řadě nebude muset žadatel ručit nemovitostí. Podmínkou získání úvěru bude schválení čerpání zálohové dotace v programu Oprav dům po babičce. Prostředky úvěru s garantovaným nízkým úročením bude možné použít pouze na realizaci opatření, které byly podpořeny dotací.

„Rodina, která žije ve starším nezatepleném domě s vysokými provozními náklady, požádá o dotaci Oprav dům po babičce na optimální zateplení a třeba i o výměnu starého kotle, fotovoltaiku, rekuperaci, dešťovku či zelenou střechu. Dotaci, která může přesáhnout i jeden milion korun dostane předem a zbytek si půjčí za výhodných podmínek. Dotace společně s úvěrem poskytne dostatek finančních prostředků na renovaci, v ideálním případě nebude rodina potřebovat žádné vlastní prostředky nebo jen malou část z celkových nákladů. Renovovaný dům bude výrazně úspornější a peníze ušetřené za energie pomohou domácnostem splatit úvěr,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Oprav dům po babičce

Dotační titul Oprav dům po babičce podporuje komplexní zateplení rodinných domů, které je klíčovým opatřením generujícím nejvyšší energetické úspory. Renovaci je pak možné doplnit o fotovoltaiku, výměnu neekologického zdroje vytápění a ohřevu vody, systém hospodaření s vodou, zelenou střechu či dobíjecí stanici pro elektromobil. Na komplexní zateplení je poskytována dotace až jeden milion korun, další peníze je možné čerpat na instalaci obnovitelných zdrojů energie a další úsporná opatření. Finanční prostředky jsou vypláceny předem a jsou navýšeny o bonusy za nezaopatřené děti, za kombinaci opatření a o bonus pro znevýhodněné regiony. Program provází od jeho spuštění 26. září 2023 velký zájem žadatelů. Za necelé tři měsíce si o dotaci řeklo 576 zájemců.

„Čekali jsme, že zájem o zálohové předfinancování bude velký, přesto nás čísla překvapila. Zatímco v minulé etapě Nové zelené úsporám jsme přijímali v průměru měsíčně 100 žádostí o podporu komplexního zateplení, v programu Oprav dům po babičce je zájem dvojnásobný. Po spuštění výhodných úvěrů očekáváme další nárůst počtu žádostí,“ uzavírá Petr Valdman.