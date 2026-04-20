JUB Clima Control: Inovativní systém vnitřního zateplení
JUB Clima Control: Inovativní systém vnitřního zateplení
Sanační systém JUB Clima Control slouží k zateplení vnitřních povrchů stěn a stropů s dlouhodobým účinkem proti vlhkosti a plísním. Zlepšuje vnitřní mikroklima i tepelný komfort v místnostech a díky lepším izolačním vlastnostem konstrukce přispívá k úsporám energií a zdravějšímu bydlení.
Kvalita vzduchu v interiéru má zásadní vliv na naše zdraví a pohodu. Až 90 % svého času trávíme v uzavřených prostorech – doma, v kanceláři, ve škole či jiných budovách – a právě proto je nesmírně důležité věnovat pozornost vnitřnímu klimatu těchto prostor. Vhodné mikroklimatické podmínky můžeme zajistit udržováním optimální teploty, dostatečným větráním, používáním výrobků bez obsahu nebezpečných látek či instalací technických zařízení pro úpravu kvality vzduchu.
Společnost JUB však přichází s dalším efektivním řešením – aplikací výrobků a systémů pro vnitřní povrchové úpravy z řady WELLBEING se specifickými účinky na kvalitu vzduchu. Systém JUB Clima Control představuje komplexní přístup k sanaci vnitřních stěnových a stropních povrchů, který nejen odstraňuje problémy s vlhkostí a plísněmi, ale současně přispívá k energetické úspornosti a celkovému komfortu bydlení.
Hlavní předností systému je jeho schopnost efektivně a dlouhodobě regulovat vlhkost a zabránit vzniku plísní. Inovativní izolační desky JUB Clima Control s kapilární aktivitou dokáží pojmout poměrně velké množství vody, kterou následně odvádějí celým povrchem desek. To umožňuje rychlejší a rovnoměrnější vysychání vlhkého zdiva a zabraňuje opětovnému hromadění vlhkosti. Současně tyto desky zajišťují kvalitní tepelnou izolaci se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,06 W/mK, což zvyšuje rosný bod a přispívá ke snížení nákladů na vytápění.
Kde systém využít?
Systém JUB Clima Control nachází uplatnění v různých typech budov a prostor. Ideální je především pro přízemní místnosti a sklepy, kde se často setkáváme s kapilární vlhkostí ve zdivu u hůře izolovaných domů. Tento typ vlhkosti může vést ke vzniku a rozvoji plísní, které ohrožují zdraví obyvatel i samotnou konstrukci budovy.
Výborně se hodí také do bytů v historických centrech měst a památkově chráněných budovách, kde není možné instalovat vnější tepelně izolační systém z důvodu ochrany architektonického rázu budovy. Vnitřní zateplení systémem JUB Clima Control tak představuje jediné možné řešení pro zlepšení tepelné pohody a odstranění problémů s vlhkostí.
Zvláště vhodný je systém pro obytné prostory jako obývací pokoje, ložnice a dětské pokoje. Díky použití čistě přírodních materiálů na minerální bázi bez škodlivých přísad zajišťuje bezpečné a zdravé prostředí pro celou rodinu, včetně dětí a osob s alergiemi nebo citlivostí na chemické látky.
Komplexní systém s prověřenými materiály
Systém JUB Clima Control tvoří pečlivě vybraná skladba produktů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Nejprve se ošetří případné plísně přípravkem ALGICIDE Plus a aplikuje základní nátěr JUKOL Primer, který zajišťuje vysokou přilnavost lepicí malty. Pokud je stávající omítka zasolená, nasáklá vodou a rozpadá se, je nutné ji odstranit a povrch sanovat materiály JUBOSAN.
JUBOSAN W110 funguje jako sanační postřik, který zpevňuje podklad a vytváří spojovací můstek mezi zdivem a sanační omítkou. JUBOSAN W130 je sanační omítka s vysokou pórovitostí, která umožňuje spolehlivé dlouhodobé ukládání velkého množství solí. Pro lepení izolačních desek a zhotovení základní omítky se používá vysoce paropropustná malta JUBIZOL Microair fix s vysokou pevností a přilnavostí k různým druhům minerálních podkladů.
Inovativní izolační desky JUB Clima Control se vyznačují jednoduchým zpracováním, rychlou a snadnou montáží, jsou zcela nehořlavé a bez škodlivých přísad. Jejich kapilární aktivita a otevřená struktura zajišťují optimální regulaci vlhkosti a zlepšují celkovou kvalitu bydlení.
Závěrečnou vrstvu tvoří silikátový základ SILICATE Primer, který pojí prachové částice a chemicky se váže k podkladu, vysoce paropropustná vyrovnávací hmota JUBOLIN Silicate 0-4 bez těkavých organických látek a finální nátěr ekologickou barvou JUPOL Bio silicate. Tato silikátová malířská barva neobsahuje konzervační látky, změkčovadla ani těžké kovy, je vysoce paropropustná a vhodná i pro osoby citlivé na chemické přísady.
Systém JUB Clima Control tak představuje komplexní a účinné řešení pro zdravé bydlení, které chrání váš domov i zdraví vaší rodiny.